Английски град пази децата си от туристи

Берфорд в английския район Котсуолдс ще ограничи движението на големи туристически автобуси по улица Priory Lane, която минава край местно начално училище. Одобрените на 8 октомври предложения предвиждат по улицата да се допускат автобуси и туристически автобуси с дължина до 12 метра.

Мерките включват и официално въвеждане на маркировката „School Keep Clear“ край училището, както и забрана за спиране на превозни средства между 8:00 и 17:00 часа от понеделник до петък. Ако решението не бъде подложено на допълнително разглеждане, ограниченията трябва да влязат в сила в 17:00 часа на 16 октомври.

Решението идва след няколко леки инцидента

Според The Independent предложенията са свързани с няколко леки инцидента пред училището на Priory Lane. В района има ограничени възможности за паркиране и безопасно маневриране на автобуси с дължина около 15 метра, което допълнително усложнява движението в тесния участък.

Достъпът на туристически автобуси до Берфорд се обсъжда от години. Предложенията са били отложени на заседание през февруари 2025 г., а първата обществена консултация по въпроса е проведена през декември 2024 г. Градският съвет настоява ограниченията да бъдат въведени преди изтичането на двугодишния период от началото на консултациите.

Предвидено е изключение за училището

Новите правила няма да се прилагат безусловно към всички превозни средства. Предвидено е изключение за притежатели на специални разрешителни, ако началното училище има нужда от автобус, по-дълъг от 12 метра.

Заместник-кметът на Берфорд Андрю Фостър заяви, че настоящата ситуация е неприемлива. „Големите автобуси продължават да създават опасения за безопасността и защитата на учениците в началното училище, а също така носят риск от нови повреди по колчетата, които отделят тротоара от пътя“, каза той.

Фостър допълни, че приоритет трябва да бъде безопасността на децата, а не удобството на туристическите оператори и техните клиенти. Местните власти признават значението на туризма за икономиката на Берфорд, но посочват, че сигурността на децата, жителите и посетителите трябва да има предимство.

Жителят Томас Уоткинс описва Priory Lane като „средновековен път, построен за конски каруци“, който не е проектиран за постоянно движение на големи автобуси.

Източници: the-independent.com