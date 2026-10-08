Рекорден ръст на престъпленията от омраза в Англия и Уелс

Броят на регистрираните от полицията престъпления от омраза в Англия и Уелс е нараснал със 7% за една година, като са достигнати рекордни нива както при престъпленията, мотивирани от расова омраза, така и при тези, свързани с религиозна омраза, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Общо 146 825 престъпления от омраза са регистрирани от властите в Англия и Уелс през 12-те месеца до края на март 2026 г., показват данни на британското Министерство на вътрешните работи.
Случаите, мотивирани от религиозна омраза, са се увеличили с 13% - от 10 067 през предходната година до 11 419 през отчетния период.
Престъпленията, мотивирани от расова омраза, отново представляват мнозинството. Техният брой е достигнал 107 926, което е с 9% повече спрямо 98 890 случая година по-рано.
При сравненията с предходни години не са включени данните на Лондонската столична полиция заради промяна в системата ѝ за регистриране на престъпления.
Без данните от Лондон през 12-те месеца до края на март в Англия и Уелс са регистрирани 8214 престъпления, мотивирани от религиозна омраза. Това е най-високият годишен брой от началото на статистиката за годината, приключила през март 2012 г.
За същия период са отчетени и 90 378 престъпления, мотивирани от расова омраза. И този показател достига рекордно равнище от началото на събирането на статистиката през 2012 г.
Сред религиозно мотивираните престъпления случаите, насочени срещу мюсюлмани, са се увеличили с 15% спрямо предходната година. Престъпленията от религиозна омраза срещу евреи са нараснали с 10%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално е
13:46 08.10.2026
2 В статистиката
Коментиран от #13
13:49 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 От съпротивата
13:55 08.10.2026
6 Що ли
13:56 08.10.2026
7 Елелементарно
14:06 08.10.2026
8 Хаха
Коментиран от #11, #14
14:09 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 така, така
14:14 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ...
14:18 08.10.2026
13 така, така
До коментар #2 от "В статистиката":изглеждат включени.
Ако както е представено, мотивираните престъпления, насочени срещу мюсюлмани, са се увеличили с 15%, а тези срещу евреите са нараснали с 10%, то останалите 75% от общото нарастване на тези престъпления са срещу местните бели.
Просто са те оставили ти да си го изчислиш, за да не стряскат с цифрите, както си го отбелязал
14:19 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Трътлю
14:28 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.