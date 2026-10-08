Рекорден ръст на престъпленията от омраза в Англия и Уелс

Броят на регистрираните от полицията престъпления от омраза в Англия и Уелс е нараснал със 7% за една година, като са достигнати рекордни нива както при престъпленията, мотивирани от расова омраза, така и при тези, свързани с религиозна омраза, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Общо 146 825 престъпления от омраза са регистрирани от властите в Англия и Уелс през 12-те месеца до края на март 2026 г., показват данни на британското Министерство на вътрешните работи.

Случаите, мотивирани от религиозна омраза, са се увеличили с 13% - от 10 067 през предходната година до 11 419 през отчетния период.

Престъпленията, мотивирани от расова омраза, отново представляват мнозинството. Техният брой е достигнал 107 926, което е с 9% повече спрямо 98 890 случая година по-рано.

При сравненията с предходни години не са включени данните на Лондонската столична полиция заради промяна в системата ѝ за регистриране на престъпления.

Без данните от Лондон през 12-те месеца до края на март в Англия и Уелс са регистрирани 8214 престъпления, мотивирани от религиозна омраза. Това е най-високият годишен брой от началото на статистиката за годината, приключила през март 2012 г.

За същия период са отчетени и 90 378 престъпления, мотивирани от расова омраза. И този показател достига рекордно равнище от началото на събирането на статистиката през 2012 г.

Сред религиозно мотивираните престъпления случаите, насочени срещу мюсюлмани, са се увеличили с 15% спрямо предходната година. Престъпленията от религиозна омраза срещу евреи са нараснали с 10%.