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Рекорден ръст на престъпленията от омраза в Англия и Уелс

Рекорден ръст на престъпленията от омраза в Англия и Уелс

8 Октомври, 2026 13:44, обновена 8 Октомври, 2026 13:44 933 16

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  • религиозна омраза

Регистрираните случаи са се увеличили със 7% за година, като рекордни стойности са отчетени както при расово, така и при религиозно мотивираните престъпления

Рекорден ръст на престъпленията от омраза в Англия и Уелс - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на регистрираните от полицията престъпления от омраза в Англия и Уелс е нараснал със 7% за една година, като са достигнати рекордни нива както при престъпленията, мотивирани от расова омраза, така и при тези, свързани с религиозна омраза, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Общо 146 825 престъпления от омраза са регистрирани от властите в Англия и Уелс през 12-те месеца до края на март 2026 г., показват данни на британското Министерство на вътрешните работи.

Случаите, мотивирани от религиозна омраза, са се увеличили с 13% - от 10 067 през предходната година до 11 419 през отчетния период.

Престъпленията, мотивирани от расова омраза, отново представляват мнозинството. Техният брой е достигнал 107 926, което е с 9% повече спрямо 98 890 случая година по-рано.

При сравненията с предходни години не са включени данните на Лондонската столична полиция заради промяна в системата ѝ за регистриране на престъпления.

Без данните от Лондон през 12-те месеца до края на март в Англия и Уелс са регистрирани 8214 престъпления, мотивирани от религиозна омраза. Това е най-високият годишен брой от началото на статистиката за годината, приключила през март 2012 г.

За същия период са отчетени и 90 378 престъпления, мотивирани от расова омраза. И този показател достига рекордно равнище от началото на събирането на статистиката през 2012 г.

Сред религиозно мотивираните престъпления случаите, насочени срещу мюсюлмани, са се увеличили с 15% спрямо предходната година. Престъпленията от религиозна омраза срещу евреи са нараснали с 10%.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално е

    21 1 Отговор
    да има съпротива срещу пришълците

    13:46 08.10.2026

  • 2 В статистиката

    28 1 Отговор
    не са включени престъпленията над местните бели англичани, защото те са 10 пъти повече и няма да изглежда добре да стане ясно, че местните бели са тежко опресирани от собственото си правителство

    Коментиран от #13

    13:49 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 От съпротивата

    10 1 Отговор
    Еми нормално.

    13:55 08.10.2026

  • 6 Що ли

    10 1 Отговор
    Никой не е изненадан !

    13:56 08.10.2026

  • 7 Елелементарно

    4 1 Отговор
    те имат опит - с ИРА например

    14:06 08.10.2026

  • 8 Хаха

    11 1 Отговор
    За да няма расова и религиозна омраза,депортиране всички навлеци пристигнали от Африка и арабските страни.

    Коментиран от #11, #14

    14:09 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 така, така

    11 1 Отговор
    Съгласно представените данни 75% от увеличението на тези престъпления е срещу белите. Някой да се изненадва? После нямало мигрантски проблеми, как ли пък не!

    14:14 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ...

    4 0 Отговор
    откакто англичанчетата направиха "престъпление" писането на коментари в интернет, нещо не се учудвам

    14:18 08.10.2026

  • 13 така, така

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "В статистиката":

    изглеждат включени.
    Ако както е представено, мотивираните престъпления, насочени срещу мюсюлмани, са се увеличили с 15%, а тези срещу евреите са нараснали с 10%, то останалите 75% от общото нарастване на тези престъпления са срещу местните бели.
    Просто са те оставили ти да си го изчислиш, за да не стряскат с цифрите, както си го отбелязал

    14:19 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Трътлю

    0 2 Отговор
    Свобода за Danny Tommo!

    14:28 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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