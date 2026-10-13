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След новите атаки по кораби в Черно море: какво е обсъдил Радев с Митрофанова, Рюте и Фон дер Лайен
  Тема: Украйна

След новите атаки по кораби в Черно море: какво е обсъдил Радев с Митрофанова, Рюте и Фон дер Лайен

13 Октомври, 2026 14:32 1 858 41

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  • дронове

Премиерът Румен Радев разговаря с посланичката на Русия Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове по кораби в Черно море

След новите атаки по кораби в Черно море: какво е обсъдил Радев с Митрофанова, Рюте и Фон дер Лайен - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Премиерът Румен Радев се е срещнал днес в Министерския съвет с руската посланичка Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, информира пресслужбата на Министерския съвет.

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Още в ранните часове на деня Радев беше обявил, че ще извика Митрофанова днес, 13 октомври, на разговор, след като стана ясно, че тази нощ дронове са атакували два кораба в Черно море - CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, но собственост на украинска компания, е бил ударен от три дрона на около 18 морски мили източно от град Бяла, а вторият кораб е бил ударен на 17 мили източно от Крапец, като след това е потънал. Припомняме, че миналата седмица, след първите подобни атаки по корабите ABLE и ALFA WATAN в Черно море, премиерът не извика руската посланичка за разговори.

По време на днешната среща Румен Радев е подчертал, че България не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия.

Митрофанова говори за провокация от трета страна

Елеонора Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя е посочила, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.

Румен Радев подчертава, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината, се казва в прессъобщението на Министерския съвет, изпратено до медиите.

"Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас", четем още в прессъобщението.

По време на разговора с Митрофанова Радев е подчертал, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Българският министър-председател е разговарял и с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В телефонни разговори, проведени тази сутрин, той е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, информира пресслужбата на Министерския съвет.

Лидерите на ЕС и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. В разговорите Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство, четем в прессъобщението.

Министър-председателят е информирал и Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

След разговора генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и ще адаптира отбранителните си мерки при необходимост след атаките срещу търговски кораби край България.

"НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в региона. Вече засилихме присъствието си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката със сигурността, като при необходимост ще адаптираме мерките си за възпиране и отбрана", написа Рюте в социалната мрежа X. "Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо", написа председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията.

Източник: www.dw.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо

    20 6 Отговор
    не е обсъдил ! Не е за тая работа !

    14:33 13.10.2026

  • 2 Обсъдили са, че

    17 5 Отговор
    САЩ ПАК се присламчи към победителя.

    14:34 13.10.2026

  • 3 Крадев е за сепариране

    9 14 Отговор
    Като урсула и рюте

    14:34 13.10.2026

  • 4 Що за генерал е това

    19 13 Отговор
    Мутрафанова прави Мунчо на пиян морков 🙉

    Коментиран от #6

    14:34 13.10.2026

  • 5 14/88

    15 9 Отговор
    пра дедо посрещна руснаците с леб и соль 1878
    дедо ги посрещна 1945
    ся е мой ред

    Коментиран от #15

    14:36 13.10.2026

  • 6 така си

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Що за генерал е това":

    и требе.

    14:37 13.10.2026

  • 7 Само да му разрешат те...

    6 5 Отговор
    Само да се съгласят да му разрешат да прасне Путин и работата заспива. Има стохилядна армия, има горива и въоръжение, обучени и верни на идеалите бойци, калени и силни. Просто не знае да не затрие цяла Русия , че после евролежаците как ще си оправдават заплатите...

    14:39 13.10.2026

  • 8 Казанлъшкия

    4 12 Отговор
    На какъв език е обсъдил въобще нещо тоя с ляндур? Той български не знае.

    14:40 13.10.2026

  • 9 ДОЙЧО ДА СИ ТРАЕ

    10 3 Отговор
    ТОЙ Е ОРГАНИЗИРАЛ ПРОВОКАЦИЯТА В ГЛАЙВИЦ С КОЯТО Е ЗАПОЧНАЛА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА СРЕЩУ ПОЛША.ЗЕ Е ДОБЪР УЧЕНИК А Е И АРТИСТ ТАКА ЧЕ МОЖЕ ДА ПРАТИ НЯКОЙ И ДРУГ КОРАБ НА ДЪНОТО.И НАШИТЕ ШАРАНИ ВЕДНАГА ЩЕ КЛЪВНАТ

    14:40 13.10.2026

  • 10 Пич

    26 6 Отговор
    Какво има да обсъждат бе.....???!!!
    Няма никакви удари по наши кораби и наша инфраструктура, и нямаме съюзник Украйна в НАТО!!?
    Оттам нататък - що ни дреме на кой частен печалбар са треснали кораба...???!!!
    И какво прави такъв кораб в наши води...?!

    Коментиран от #17

    14:40 13.10.2026

  • 11 Анонимен

    5 11 Отговор
    РАДЕВ ИЗГОНИ РУСКАТА А ТИ ОСТАВКА ЗАЕДНО С ЙОТОВА СРАМ СТЕ

    14:41 13.10.2026

  • 12 Малчо

    9 8 Отговор
    Чичо Румен окха, пъшка, но някак не му се удава да извади една твърда протестна нота и да плясне Митрофанова по челото с нея!
    А какви генерали имаше едно време България преди 1944-та г.!

    Коментиран от #16

    14:42 13.10.2026

  • 13 Рачко пръцлето

    7 3 Отговор
    Еми аз искам ама тя бам бам и аз мяу мяу и айдяаа

    14:43 13.10.2026

  • 14 Хахахаха

    7 9 Отговор
    Трета страна ги е ударила!!!! Явно някой български рибар си е хвърлил фаса по кораба. Явно това има предвид мутрофанова.

    14:43 13.10.2026

  • 15 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "14/88":

    Ти ги посрещаш с мускули. Задните мускули.

    14:44 13.10.2026

  • 16 ГОЛЕМИ

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Малчо":

    ДОКАРАХА НИ 4 (ЧЕТИРИ) НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ.СЕГА МАЙ ИСКАШ ПЕТА

    Коментиран от #23

    14:45 13.10.2026

  • 17 Европеец

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Прав си..... Ама червения петрохански льотчик уверено ни набутва в шамарите.... Преди изборите писах, че съжалявам тия които ще гласуват за него .... Сега пиша, че съжалявам ти я които ще гласуват за йодка червената кариеристка петроханска....

    14:46 13.10.2026

  • 18 Разговорите с Митрофанова

    11 5 Отговор
    са чиста загуба на време. Дори разговорите с Путин с безполезни. Но пък създават илюзия у лековерните, че нещо се прави.

    14:46 13.10.2026

  • 19 Питам

    7 4 Отговор
    Кой е човекът, в ляво от Радев, на когото Мутрафонова диктува новите руски опорки за това, какво точно се е случило?

    14:50 13.10.2026

  • 20 Рософил

    6 6 Отговор
    Ако ще загивам нека да е от братска руска бомба.

    14:50 13.10.2026

  • 21 НАТО щял да продължи да наблюдава събити

    11 2 Отговор
    С една дума а вас кой ви зачита за нещо.

    14:50 13.10.2026

  • 22 Бате Коце

    4 5 Отговор
    Трябва да се даде шанс на войната. Колкото по-малко руско/украйнско говорящи човекоподобни на планетата, толкова по-добре . Дано и Беларус се включи в конфликта.
    България просто трябва да охранява водите си . Да обяви, че ще сваля всеки един дрон или ракета, които наближават нашите граници. Сьщо да гарантира сигурността на корабоплаването, това е. Те нека да си се унищожават.

    14:53 13.10.2026

  • 23 Катастрофите ги докараха

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМИ":

    Съпартииците на Мунчо

    14:56 13.10.2026

  • 24 Жожи

    6 2 Отговор
    Генералът е говорил с три жени, леле мале.

    14:58 13.10.2026

  • 25 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Интересното е какво е обсъждал Радев с Кирчо Буданов преди атаките по корабите?

    15:00 13.10.2026

  • 26 Зеления

    9 4 Отговор
    Русия има интерес да пречи на кораби внасящи и изнасящи товари от Украйна и ще ги потапя, но Русия няма интерес да влезе в конфликт с НАТО
    Украйна има интерес да въвлече държава от НАТО в конфликт с Русия, защото губи войната. Не са случайни постоянните навлизания на украински дронове в балтийските държави, Полша, Румъния и България, руска РЕБ не може да влияя толкова далеч.

    България не трябва да разрешава на кораби да плават в нейни териториални води, освен ако не влизат в български пристанища, всички воеени наши кораби трябва да патрулират морската граница.

    Вероятно Буданов е искал от Радев корабите да прекосяват териториалните ни води.

    15:02 13.10.2026

  • 27 Бибитко от Банкя

    3 5 Отговор
    Всички евроатлантически мисирки са се разграчили сега в единен хор. Непрекъснато обикалят по медиите, за да призовават за "наказание" на Русия, понеже тя ни била обявила за враг. Удобно забравиха, че именно те, начело с ПП-ДБ и ГЕРБ ни набутаха като жертвено агне да участваме в тъй наречения "източен фланг на НАТО". Те не можеха да спят от радост, че са измолили бази на НАТО на уж "суверенна българска територия". А най-щастлив бе пак Монката Паси, чийто Атлантически клуб чрез многобройните си тукашни емисари промива мозъците на българите, за да ги отдели окончателно от Русия и да ги убеди, че от нея те нямат по-голям враг. Тези атаки с дронове от неизвестен извършител имат чисто провокативен характер, за да бъде притиснато правителството на Румен Радев до стената и да бъдат предрешени президентските избори на 25 октомври. Не случайно атаките към него и Илияна Йотова са толкова прозрачно координирани и съгласувани.

    15:04 13.10.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 4 Отговор
    МУТРОФАНОВА "БАЛАМОСВА" МУНЧО ...................... СЪС СЪЩИТЕ "АЛА БАЛИЗМИ" С ....................... КОИТО ТОЙ БАЛАМОСВА НАС .................. ФАКТ !

    15:05 13.10.2026

  • 29 Ал Бънди

    9 4 Отговор
    Рашките направиха Мунчо за смях. Бившия Главнокомандващ хем е много страхлив, хем се прави на велик. Знае само да вика Помощ,помощ, помощ.....

    15:07 13.10.2026

  • 30 Корнелия

    6 2 Отговор
    Речниковия репертоар на другарката Митрофанов и моя съпартиец другаря Радев е едип и същ .

    15:16 13.10.2026

  • 31 ПУТИН

    3 3 Отговор
    МУНЧО Е МОЙ ЧОВЕК. ЩЕ ВИ ПРОДАДЕ ЗА ЕДНА КОПЕЙКА.

    15:22 13.10.2026

  • 32 Горката

    3 2 Отговор
    Абсолютна пппп о д логаа. Не го иочакваше, особено с тази си лепкава любов по плллюхин

    15:24 13.10.2026

  • 33 МУНЧО ПОТНИКА.

    3 0 Отговор
    КОЙ МОЖЕ КАТО МЕН КОРЕМНОТО НА ЛОСТА?

    15:25 13.10.2026

  • 34 У0400 Ямбол е градът

    2 1 Отговор
    Радев бил разговарял или по скоро е седял мирно пред Митрофана.

    15:26 13.10.2026

  • 35 Мъпет шоу

    1 1 Отговор
    Питали са го дали е тренирал алката. Ако не е тренирал да почва че много дълбоко влиза.

    15:28 13.10.2026

  • 36 Ръковишников

    3 0 Отговор
    С г-жа М-ва нищо не е обсъждал, просто се е извинил от сърце и е пробвал кунилигус в комбинация с анилингус. Получил е оценка 6.

    15:31 13.10.2026

  • 37 ППДБ/ЛГБТ:

    1 2 Отговор
    Чакаме НАТОто да възстанови нормалното корабоплаване!😂😂😂

    15:33 13.10.2026

  • 38 Хи хи

    1 1 Отговор
    урките нали щяха да ни пазят от Путин бе, за кво им дадохме толкоз милиарди ??!!! Искаме си парите обратно, ако нямат пари -може с територии !!

    15:37 13.10.2026

  • 39 Гледах в ю туб изказване на

    3 1 Отговор
    Саймън Ципис (предаването е ПОГЛЕД ИНФО). Той е геополитически анализатор от Израел, който добре познава България. В него той твърди, че България ще бъде въвлечена в Черноморския военен конфликт, който предстои. От друга страна помня прогнозите на нашите велики ясновидци Ванга, дядо Влайчо и Слава Севрюкова, че в България няма да има война. Надявам се да не бъдем пряко засегнати. Всички да се молим!

    15:43 13.10.2026

  • 40 Когато един побойник иска

    3 0 Отговор
    за започне война удря по кокалчетата най-слабото звено. Г-н Радев ни вкара в нищото с тия приказки.

    15:45 13.10.2026

  • 41 Никой

    0 1 Отговор
    Защо руските фашисти не удариха кораба в близост до турски води ? Къде са българските " патриоти " да призоват народа за снишаване защото никой няма да умре . Опълченците на Шипка ако бяха се снишили пред османските орди когато руските войници били готови да си плюят на петите . Ако българските войници се бяха снишили , когато руснаците насъскаха сърбите да нахлуят в България 1885 г след Съединението, за да получат компенсации . Аман от страхливи червенотиквеничковци !

    15:49 13.10.2026