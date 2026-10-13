След новите атаки по кораби в Черно море: какво е обсъдил Радев с Митрофанова, Рюте и Фон дер Лайен

Премиерът Румен Радев се е срещнал днес в Министерския съвет с руската посланичка Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, информира пресслужбата на Министерския съвет.
Още в ранните часове на деня Радев беше обявил, че ще извика Митрофанова днес, 13 октомври, на разговор, след като стана ясно, че тази нощ дронове са атакували два кораба в Черно море - CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, но собственост на украинска компания, е бил ударен от три дрона на около 18 морски мили източно от град Бяла, а вторият кораб е бил ударен на 17 мили източно от Крапец, като след това е потънал. Припомняме, че миналата седмица, след първите подобни атаки по корабите ABLE и ALFA WATAN в Черно море, премиерът не извика руската посланичка за разговори.
По време на днешната среща Румен Радев е подчертал, че България не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия.
Митрофанова говори за провокация от трета страна
Елеонора Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя е посочила, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.
Румен Радев подчертава, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината, се казва в прессъобщението на Министерския съвет, изпратено до медиите.
"Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас", четем още в прессъобщението.
По време на разговора с Митрофанова Радев е подчертал, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.
Българският министър-председател е разговарял и с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В телефонни разговори, проведени тази сутрин, той е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, информира пресслужбата на Министерския съвет.
Лидерите на ЕС и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. В разговорите Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство, четем в прессъобщението.
Министър-председателят е информирал и Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.
След разговора генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и ще адаптира отбранителните си мерки при необходимост след атаките срещу търговски кораби край България.
"НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в региона. Вече засилихме присъствието си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката със сигурността, като при необходимост ще адаптираме мерките си за възпиране и отбрана", написа Рюте в социалната мрежа X. "Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо", написа председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо
14:33 13.10.2026
2 Обсъдили са, че
14:34 13.10.2026
3 Крадев е за сепариране
14:34 13.10.2026
4 Що за генерал е това
Коментиран от #6
14:34 13.10.2026
5 14/88
дедо ги посрещна 1945
ся е мой ред
Коментиран от #15
14:36 13.10.2026
6 така си
До коментар #4 от "Що за генерал е това":и требе.
14:37 13.10.2026
7 Само да му разрешат те...
14:39 13.10.2026
8 Казанлъшкия
14:40 13.10.2026
9 ДОЙЧО ДА СИ ТРАЕ
14:40 13.10.2026
10 Пич
Няма никакви удари по наши кораби и наша инфраструктура, и нямаме съюзник Украйна в НАТО!!?
Оттам нататък - що ни дреме на кой частен печалбар са треснали кораба...???!!!
И какво прави такъв кораб в наши води...?!
Коментиран от #17
14:40 13.10.2026
11 Анонимен
14:41 13.10.2026
12 Малчо
А какви генерали имаше едно време България преди 1944-та г.!
Коментиран от #16
14:42 13.10.2026
13 Рачко пръцлето
14:43 13.10.2026
14 Хахахаха
14:43 13.10.2026
15 Хахахаха
До коментар #5 от "14/88":Ти ги посрещаш с мускули. Задните мускули.
14:44 13.10.2026
16 ГОЛЕМИ
До коментар #12 от "Малчо":ДОКАРАХА НИ 4 (ЧЕТИРИ) НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ.СЕГА МАЙ ИСКАШ ПЕТА
Коментиран от #23
14:45 13.10.2026
17 Европеец
До коментар #10 от "Пич":Прав си..... Ама червения петрохански льотчик уверено ни набутва в шамарите.... Преди изборите писах, че съжалявам тия които ще гласуват за него .... Сега пиша, че съжалявам ти я които ще гласуват за йодка червената кариеристка петроханска....
14:46 13.10.2026
18 Разговорите с Митрофанова
14:46 13.10.2026
19 Питам
14:50 13.10.2026
20 Рософил
14:50 13.10.2026
21 НАТО щял да продължи да наблюдава събити
14:50 13.10.2026
22 Бате Коце
България просто трябва да охранява водите си . Да обяви, че ще сваля всеки един дрон или ракета, които наближават нашите граници. Сьщо да гарантира сигурността на корабоплаването, това е. Те нека да си се унищожават.
14:53 13.10.2026
23 Катастрофите ги докараха
До коментар #16 от "ГОЛЕМИ":Съпартииците на Мунчо
14:56 13.10.2026
24 Жожи
14:58 13.10.2026
25 Сатана Z
15:00 13.10.2026
26 Зеления
Украйна има интерес да въвлече държава от НАТО в конфликт с Русия, защото губи войната. Не са случайни постоянните навлизания на украински дронове в балтийските държави, Полша, Румъния и България, руска РЕБ не може да влияя толкова далеч.
България не трябва да разрешава на кораби да плават в нейни териториални води, освен ако не влизат в български пристанища, всички воеени наши кораби трябва да патрулират морската граница.
Вероятно Буданов е искал от Радев корабите да прекосяват териториалните ни води.
15:02 13.10.2026
27 Бибитко от Банкя
15:04 13.10.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
15:05 13.10.2026
29 Ал Бънди
15:07 13.10.2026
30 Корнелия
15:16 13.10.2026
31 ПУТИН
15:22 13.10.2026
32 Горката
15:24 13.10.2026
33 МУНЧО ПОТНИКА.
15:25 13.10.2026
34 У0400 Ямбол е градът
15:26 13.10.2026
35 Мъпет шоу
15:28 13.10.2026
36 Ръковишников
15:31 13.10.2026
37 ППДБ/ЛГБТ:
15:33 13.10.2026
38 Хи хи
15:37 13.10.2026
39 Гледах в ю туб изказване на
15:43 13.10.2026
40 Когато един побойник иска
15:45 13.10.2026
41 Никой
15:49 13.10.2026