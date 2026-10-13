След новите атаки по кораби в Черно море: какво е обсъдил Радев с Митрофанова, Рюте и Фон дер Лайен

Премиерът Румен Радев се е срещнал днес в Министерския съвет с руската посланичка Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, информира пресслужбата на Министерския съвет.

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Още в ранните часове на деня Радев беше обявил, че ще извика Митрофанова днес, 13 октомври, на разговор, след като стана ясно, че тази нощ дронове са атакували два кораба в Черно море - CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, но собственост на украинска компания, е бил ударен от три дрона на около 18 морски мили източно от град Бяла, а вторият кораб е бил ударен на 17 мили източно от Крапец, като след това е потънал. Припомняме, че миналата седмица, след първите подобни атаки по корабите ABLE и ALFA WATAN в Черно море, премиерът не извика руската посланичка за разговори.

По време на днешната среща Румен Радев е подчертал, че България не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия.

Митрофанова говори за провокация от трета страна

Елеонора Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя е посочила, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.

Румен Радев подчертава, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината, се казва в прессъобщението на Министерския съвет, изпратено до медиите.

"Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас", четем още в прессъобщението.

По време на разговора с Митрофанова Радев е подчертал, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Българският министър-председател е разговарял и с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В телефонни разговори, проведени тази сутрин, той е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, информира пресслужбата на Министерския съвет.

Лидерите на ЕС и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. В разговорите Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство, четем в прессъобщението.

Министър-председателят е информирал и Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

След разговора генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и ще адаптира отбранителните си мерки при необходимост след атаките срещу търговски кораби край България.

"НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в региона. Вече засилихме присъствието си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката със сигурността, като при необходимост ще адаптираме мерките си за възпиране и отбрана", написа Рюте в социалната мрежа X. "Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо", написа председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията.

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