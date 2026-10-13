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Тръмп: Путин иска споразумение повече от Зеленски
  Тема: Украйна

Тръмп: Путин иска споразумение повече от Зеленски

13 Октомври, 2026 03:12 629 5

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • войната в украйна-
  • мирно споразумение

Американският президент заяви, че САЩ ще накарат двамата лидери да договорят край на войната

Тръмп: Путин иска споразумение повече от Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският лидер Владимир Путин е по-заинтересован от споразумение за прекратяване на войната, отколкото украинският президент Володимир Зеленски.

Тръмп говори пред журналисти във военновъздушната база „Джоунт бейс Андрюс“, след като беше попитан за обявеното от него спиране на ударите по енергийната инфраструктура. На въпрос за нови руски атаки срещу Украйна той заяви, че нарушенията са били и от двете страни.

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„Путин и Зеленски искат да сключат споразумение, но не знаят как. Но ние ще ги накараме да сключат споразумение“, каза Тръмп.

Впоследствие американският президент уточни, че според него Путин иска споразумението повече от Зеленски. „Мисля, че Путин иска споразумение и ние трябва да направим така, че Зеленски да поиска споразумение“, заяви Тръмп.

Той не обяви конкретен срок или механизъм, чрез който САЩ възнамеряват да постигнат договореност между Москва и Киев.

Спорът за руското дизелово гориво

Изявлението последва съобщението на Тръмп от 9 октомври, че е постигнал с Путин договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

Решението предизвика недоволство в Украйна и в европейски столици. Президентът Володимир Зеленски определи едностранното премахване на санкциите срещу Русия и разрешаването на износа на дизелово гориво като „несправедливо и нечестно“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмп:

    6 0 Отговор
    Аз съм руски агент. Разбрахте ли го вече?

    03:29 13.10.2026

  • 4 ХИ-ХИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    ТАМ РЕД НЯМА

    03:48 13.10.2026

  • 5 Тръмп е по сделките и фалитите

    3 0 Отговор
    Тръмп сключи предателска „сделка с дявола“ Путин, а Китай само печели от разрухата в Русия и падението на САЩ. Да обвиниш Украйна и Зеленски- жертви на руската агресия и борещи се за своето оцеляване и надмогване на агресията , за ръста на световните цени на нефта и дизела е просто поредна наглост на Тръмп и подлост към съюзниците на САЩ в навечерието на избори, които Донлад ще изгуби...

    За разлика от Зеленски , Путин нито веднъж не е седнал на масата с намерение да иска да сключи мир..! За почти пет години война той многократно е заявявал, че преговорите за мир не го интересуват, докато не постигне целите си. А те са да смаже Украйна с капитулация и да инсталира отново някой послушен Янукович. В по-дългосрочен план - да разшири отново руските сфери на влияние и подчинение на Москва, до онова, което е било при СССР в Източна Европа , а НАТО да се разпадне...

    Тръмп и всички, които настояват Украйна да си смени президента, всъщност искат на негово място да дойде някой, който да спре да се бори за Свободата и независимост на Украйна и да вдигне бялото знаме за да може Путин да постигне тези си цели....!

    04:36 13.10.2026