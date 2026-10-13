Тръмп: Путин иска споразумение повече от Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският лидер Владимир Путин е по-заинтересован от споразумение за прекратяване на войната, отколкото украинският президент Володимир Зеленски.

Тръмп говори пред журналисти във военновъздушната база „Джоунт бейс Андрюс“, след като беше попитан за обявеното от него спиране на ударите по енергийната инфраструктура. На въпрос за нови руски атаки срещу Украйна той заяви, че нарушенията са били и от двете страни.

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„Путин и Зеленски искат да сключат споразумение, но не знаят как. Но ние ще ги накараме да сключат споразумение“, каза Тръмп.

Впоследствие американският президент уточни, че според него Путин иска споразумението повече от Зеленски. „Мисля, че Путин иска споразумение и ние трябва да направим така, че Зеленски да поиска споразумение“, заяви Тръмп.

Той не обяви конкретен срок или механизъм, чрез който САЩ възнамеряват да постигнат договореност между Москва и Киев.

Спорът за руското дизелово гориво

Изявлението последва съобщението на Тръмп от 9 октомври, че е постигнал с Путин договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

Решението предизвика недоволство в Украйна и в европейски столици. Президентът Володимир Зеленски определи едностранното премахване на санкциите срещу Русия и разрешаването на износа на дизелово гориво като „несправедливо и нечестно“.