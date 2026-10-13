Тръмп: Войната с Иран ще приключи много скоро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи „много скоро“. Той направи изказването си на 12 октомври пред привърженици на Републиканската партия в Охайо, където участва в кампанията преди изборите за Конгрес на 3 ноември.

„Те никога няма да имат ядрено оръжие и това ще приключи много скоро. А когато това приключи, цените на бензина ще спаднат“, каза Тръмп. Американският президент не посочи конкретен срок или условия за прекратяване на бойните действия.

Тръмп допълни, че цените на горивата в САЩ са по-ниски, отколкото по време на управлението на предшественика му Джо Байдън. Той обвини демократа, че е оставил „най-високата инфлация“, и заяви, че сега тя намалява.

Конфликтът продължава седми месец

Войната между САЩ и Иран продължава седми месец и оказва натиск върху енергийните пазари. Санкциите на Вашингтон и военноморската блокада ограничават износа на ирански петрол, а трафикът през Ормузкия проток остава под равнищата отпреди конфликта. През протока преминава значителна част от световните морски доставки на петрол.

Тръмп заяви през последните дни, че конфликтът ще приключи бързо „по един или друг начин“. Според Асошиейтед прес той едновременно твърди, че САЩ печелят войната, и предупреждава, че е готов да я „довърши“, ако Иран не приеме американските условия.

Иранските власти настояват, че споразумение няма да има, докато САЩ не вдигнат блокадата и не облекчат санкциите. Вашингтон и Техеран водят непреки разговори, но позициите по ключовите въпроси остават различни. Сред тях са ядрената програма на Иран, достъпът до Ормузкия проток и условията за прекратяване на военните действия.

Цените на горивата са политически проблем

Високите цени на бензина и храните се превърнаха в един от основните проблеми за републиканските кандидати преди междинните избори. Част от претендентите на партията призоваха войната да приключи възможно най-скоро, за да бъде ограничен натискът върху домакинствата.

Проучване на Асошиейтед прес и центъра AP-NORC показва, че 69% от американците смятат, че войната не си е струвала. Само 28% одобряват начина, по който Тръмп управлява конфликта с Иран.

Твърдението, че бензинът ще поевтинее веднага след края на войната, не е потвърдено като сигурен резултат. Анализатори, цитирани от FactCheck.org, очакват цените да започнат да се понижават при възстановяване на петролните доставки, но предупреждават, че връщането към нивата отпреди войната може да отнеме месеци.

Засега няма обявено окончателно споразумение между Вашингтон и Техеран, нито официално потвърждение за край на войната. Следващият важен политически срок са изборите за Конгрес на 3 ноември, а цените на горивата вероятно ще останат сред водещите теми в кампанията.

Източници: apnews.com, factcheck.org, axios.com