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Германия, Италия и Белгия искат „стоп-кран“ за решенията на ЕК
  Тема: Икономика

Германия, Италия и Белгия искат „стоп-кран“ за решенията на ЕК

13 Октомври, 2026 03:40 651 4

  • европейски съюз-
  • европейска комисия-
  • фридрих мерц-
  • джорджа мелони-
  • европейска индустрия

Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и Барт Де Вевер настояват правилата на ЕС да могат временно да се спират, ако натоварват прекомерно бизнеса и пречат на индустрията

Германия, Италия и Белгия искат „стоп-кран“ за решенията на ЕК - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия, Италия и Белгия предложиха създаването на механизъм, който да позволява временно спиране на европейски правила и решения, когато те пречат на конкуренцията и развитието на промишлеността. Инициативата е на канцлера Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджа Мелони и белгийския премиер Барт Де Вевер.

Предложението е изложено в писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Според Politico тримата лидери описват идеята като „механизъм стоп-кран“, чрез който държавите членки ще могат временно да преустановяват действието на нови правила, разработени в Брюксел.

Това би било възможно, ако европейските норми създават прекомерна тежест за националните правителства и бизнеса или отслабват конкурентоспособността на европейската икономика. В писмото се настоява и за ускорено намаляване на административните изисквания към малките и средните предприятия.

Предложението идва преди срещата на върха

Писмото е изпратено преди заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел. В дневния ред са включени конкурентоспособността на ЕС, високите енергийни цени, дългосрочният бюджет за периода 2028–2034 г., подкрепата за Украйна, миграцията, разширяването и реформите в съюза. Европейският съвет посочва и преглед на напредъка по програмата „Една Европа, един пазар“ като част от обсъжданията.

Тримата лидери свързват административната тежест с натиска върху европейската промишленост и настояват държавите да разполагат с инструмент за бърза реакция. В подадената информация не се посочват конкретни правила на Европейската комисия, които биха могли да бъдат спрени, нито срок за въвеждане на предложения механизъм.

Енергийният натиск остава част от дебата

В материала се посочва и рискът от недостиг на природен газ през предстоящата зима. Според информация, цитирана от Politico, европейските газови хранилища са били запълнени с около 72% в началото на октомври. Това е най-ниското равнище за този период от 15 години.

При продължителен студ Европейският съюз може да трябва да увеличи вноса на втечнен природен газ или да ограничи потреблението. Брюксел се подготвя да прекрати напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Източници: gazeta.press


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