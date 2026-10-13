Новини
Свят »
Украйна »
Сибига поиска от ЕС по-силен натиск върху Русия
  Тема: Украйна

Сибига поиска от ЕС по-силен натиск върху Русия

13 Октомври, 2026 04:20, обновена 13 Октомври, 2026 04:25 471 4

  • андрей сибига-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • санкции-
  • членство на украйна

Украинският външен министър настоя за използване на замразени активи, ембарго и забрани за влизане, за да бъде постигнато прекратяване на огъня

Сибига поиска от ЕС по-силен натиск върху Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига поиска от Европейския съюз решителни действия срещу Русия, включително използване на замразени активи, търговски и транзитни ембарго и забрани за влизане. Той участва на 12 октомври в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи.

Сибига заяви, че натискът трябва да бъде насочен към постигане на прекратяване на огъня. „Украйна знае къде да оказва натиск, но ни е необходимо ЕС да е готов да го направи“, написа той.

Киев търси европейска подкрепа за отбраната

Сред обсъжданите варианти са прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, гаранции за продоволствената сигурност и пълно прекратяване на огъня. По думите на Сибига Киев е готов да разглежда различни формати, но според него Москва трябва да бъде принудена да приеме договореност чрез по-силни мерки.

Украинският министър е информирал европейските си колеги за ситуацията на фронта, плановете на руските сили и необходимостта да бъдат ограничени техните предимства. Той е поставил и въпроса за последиците от руските атаки срещу Украйна.

„Разказах за тоталния терор, който Путин отприщи срещу страната ни, и споделих конкретни искания, които могат да ни помогнат да се противопоставим на последиците от руските атаки“, заяви Андрей Сибига.

Министрите са обсъдили още нуждите на Украйна от финансиране за отбраната и възможните източници за покриване на недостига. Сибига е приветствал новия пакет санкции на ЕС срещу Русия, определен като най-мащабното досега разширяване на персоналните ограничения срещу лица, свързани с руската военна машина. Става дума за почти 1600 души.

Предстои откриване на два преговорни клъстера

В Люксембург Сибига е потвърдил ангажимента на Украйна към реформите по пътя към членство в ЕС и е представил позицията на Киев за новите предложения, свързани с разширяването на Съюза.

На 13 октомври е насрочено откриването на клъстери 2 и 3 от преговорите с Украйна. Те обхващат вътрешния пазар, конкурентоспособността и приобщаващия растеж.

Дискусията се провежда на фона на нов подход към разширяването на ЕС, който включва механизъм за постепенна интеграция. В предложенията се предвиждат по-ограничени права за Украйна в някои области, включително в селскостопанския сектор. Киев е посрещнал тази идея скептично.

Източници: eurointegration.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    1 1 Отговор
    Сибига поиска от ЕССР по-силен натиск върху Русия

    04:51 13.10.2026

  • 2 Сибига го изгониха от САЩ

    2 0 Отговор
    Европа какво чака? Да му бият един депесарски шут, дето сменя на украинците езика и имената!

    04:52 13.10.2026

  • 3 Съдията Дред с големия пищов

    0 1 Отговор
    На туй ухилено прасе му давам 20 години само дето се хили, когато хората умират на фронта.

    Коментиран от #4

    05:15 13.10.2026

  • 4 Зрител

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съдията Дред с големия пищов":

    Те хората умират заради едно джудже на токчета. На него колко години щу му дадеш?

    05:18 13.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания