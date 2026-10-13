Сибига поиска от ЕС по-силен натиск върху Русия

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига поиска от Европейския съюз решителни действия срещу Русия, включително използване на замразени активи, търговски и транзитни ембарго и забрани за влизане. Той участва на 12 октомври в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи.

Сибига заяви, че натискът трябва да бъде насочен към постигане на прекратяване на огъня. „Украйна знае къде да оказва натиск, но ни е необходимо ЕС да е готов да го направи“, написа той.

Киев търси европейска подкрепа за отбраната

Сред обсъжданите варианти са прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, гаранции за продоволствената сигурност и пълно прекратяване на огъня. По думите на Сибига Киев е готов да разглежда различни формати, но според него Москва трябва да бъде принудена да приеме договореност чрез по-силни мерки.

Украинският министър е информирал европейските си колеги за ситуацията на фронта, плановете на руските сили и необходимостта да бъдат ограничени техните предимства. Той е поставил и въпроса за последиците от руските атаки срещу Украйна.

„Разказах за тоталния терор, който Путин отприщи срещу страната ни, и споделих конкретни искания, които могат да ни помогнат да се противопоставим на последиците от руските атаки“, заяви Андрей Сибига.

Министрите са обсъдили още нуждите на Украйна от финансиране за отбраната и възможните източници за покриване на недостига. Сибига е приветствал новия пакет санкции на ЕС срещу Русия, определен като най-мащабното досега разширяване на персоналните ограничения срещу лица, свързани с руската военна машина. Става дума за почти 1600 души.

Предстои откриване на два преговорни клъстера

В Люксембург Сибига е потвърдил ангажимента на Украйна към реформите по пътя към членство в ЕС и е представил позицията на Киев за новите предложения, свързани с разширяването на Съюза.

На 13 октомври е насрочено откриването на клъстери 2 и 3 от преговорите с Украйна. Те обхващат вътрешния пазар, конкурентоспособността и приобщаващия растеж.

Дискусията се провежда на фона на нов подход към разширяването на ЕС, който включва механизъм за постепенна интеграция. В предложенията се предвиждат по-ограничени права за Украйна в някои области, включително в селскостопанския сектор. Киев е посрещнал тази идея скептично.

Източници: eurointegration.com.ua