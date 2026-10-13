Тръмп заяви, че иска трети мандат като президент на САЩ

Доналд Тръмп заяви, че би искал да остане президент на САЩ за трети мандат. Той направи изказването по време на предизборен митинг в Охайо, на който призова за подкрепа на републиканците преди междинните избори през ноември, съобщи РБК, позовавайки се на Асошиейтед прес.

Тръмп обеща, че при победа на неговата партия страната ще постигне „икономически успех“, какъвто американците не са виждали досега. След думите му присъстващите започнаха да скандират „Още четири години!“, а президентът отговори:

„Бих го направил с удоволствие“.

Какво предвижда Конституцията

Тръмп беше избран за президент през 2016 г., загуби изборите през 2020 г. от Джо Байдън и спечели нов мандат през 2024 г. Това означава, че той вече е избиран два пъти за държавен глава.

22-рата поправка на Конституцията на САЩ гласи, че никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти. Текстът е ратифициран през 1951 г., след като Франклин Рузвелт стана единственият американски президент, избиран четири пъти.

Заради това изявлението на Тръмп не представлява официално обявяване на кандидатура за нов мандат. То отново поставя въпроса дали президентът ще се опита да оспори или заобиколи действащото ограничение.

Тръмп вече е говорил за възможен трети мандат

Президентът на САЩ не за първи път допуска възможността да остане във властта след края на настоящия си мандат. В предишни изявления той е говорил за „методи“, чрез които това би могло да се случи, включително за хипотетичен сценарий, при който се кандидатира за вицепрезидент.

По-късно Тръмп е признавал, че законът е сериозна пречка пред подобен план. Асошиейтед прес посочва, че обсъжданите варианти са обект на конституционни спорове и не представляват установен правен път към трети изборен мандат.

Междинните избори през ноември ще определят съотношението на силите в Конгреса, но сами по себе си няма да променят ограничението от 22-рата поправка. За промяна на Конституцията би била необходима отделна процедура с подкрепа от Конгреса и щатите.

Източници: apnews.com