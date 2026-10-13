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Китайски коли записали кодове по време на учение в Норвегия
  Тема: Киберсигурност

Китайски коли записали кодове по време на учение в Норвегия

13 Октомври, 2026 05:36, обновена 13 Октомври, 2026 05:38 785 3

  • норвегия-
  • китайски автомобили-
  • норвежка армия-
  • военни учения-
  • киберсигурност

Наети автомобили са съхранявали видеозаписи на военнослужещи, маршрути и достъп до военни обекти. Не е установено дали данните са били предавани извън автомобилите

Китайски коли записали кодове по време на учение в Норвегия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Наети от норвежката армия китайски електрически автомобили са записали военнослужещи, маршрутите им и кодове за достъп до военни обекти по време на учението Øvelse Hovedstad. За случая съобщава норвежкият всекидневник Dagens Næringsliv, който се позовава на източници, запознати с инцидента.

Поне два от автомобилите са били от марката Deepal, собственост на китайския производител Changan. Колите са били използвани за превоз на военнослужещи от териториалната отбрана по време на учението, проведено от 14 до 18 септември в района на Осло и Акерсхус.

Записите са открити в бордовите компютри

В Øvelse Hovedstad са участвали около 5000 военнослужещи. Една от задачите им е била подготовка за охрана на летище Гардермуен при военен конфликт.

Видеозаписите са били открити, когато войници преглеждали менютата в бордовите компютри на автомобилите. Според лейтенант Фредерик Бланк камерите са показвали кой влиза и излиза от колата, къде се придвижват автомобилите, кого взимат и колко време прекарват на различни места.

„Можете да видите кой влиза и излиза от колата, къде отиваме, кого взимаме и колко време прекарваме на всяко място“, казва лейтенант Фредерик Бланк.

По думите му записите са включвали и кодове, въвеждани на порталите на военни обекти заедно с карти за достъп.

Колите са използвани до края на учението

Въпреки откритието автомобилите са останали в употреба до края на учението, включително в райони с военни обекти. Причината е била недостигът на алтернативни превозни средства.

След приключването на учението военнослужещите са изтрили записите от автомобилите, до чиито системи са успели да получат достъп. Случаят е докладван на командването в отделен документ. Не е установено дали видеоматериалите са останали само във вътрешната памет на колите или са били съхранявани или предавани и на други места.

Автомобилите са предоставени от First Rent A Car Norway, основен доставчик по договора с армията. Според норвежката информационна агенция NTB веригата на собственост на компанията води до китайската Zhejiang Geely Holding Group. От дружеството заявяват, че спазват норвежкото и европейското законодателство.

Полша вече ограничи китайските автомобили във военни обекти

Случаят идва на фона на ограничения, въведени от Полша през февруари. Полската армия забрани автомобилите, произведени в Китай, да влизат в охранявани военни обекти заради опасения, че камерите, сензорите и комуникационните системи могат да събират чувствителни данни. Забраната обхваща и други автомобили, способни да записват звук, видео или местоположение, ако тези функции не са изключени.

На полския военен персонал е забранено и да свързва служебни телефони с мултимедийните системи на китайски автомобили. Според Associated Press полската армия определя мерките като превантивни и съобразени с практики в други държави от НАТО.

В Норвегия подобни опасения бяха поставени и при тест на китайски автобус на транспортния оператор Ruter през 2025 г. Тогава експерти установиха отдалечен достъп от сървъри в Китай до модули за диагностика, софтуерни актуализации и батерията.

Източници: focus-news.net, dn.no, apnews.com


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОЛЕЛЕЕЕЕЕ

    14 0 Отговор
    АМ ЧИ ДА ЗАБРАНИМ КИТАЙСКИТЕ КОЛИ
    ТОВА ЛИ Е ИДЕЯТА НА ЕДЕОТИТЕ

    05:48 13.10.2026

  • 2 Механик

    10 0 Отговор
    Великите сили на норвежката армия НАЕМАТ китайски коли за да правят учение?!?!?! Та това армия ли е? Армия без мобилност е ... даже не знам точно как да нарека такова нещо.
    А оръжие от народната армия на Камбоджа ли са наели?
    И бас държа, че тия се имат за велики и ЕДИНСТВЕНИ. А като доказателство представят буквата "æ".

    05:51 13.10.2026

  • 3 хихи

    8 0 Отговор
    а ХХЛ хетеро клипове има ли?

    05:54 13.10.2026

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