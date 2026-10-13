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КНДР ще продължи да развива и усъвършенства оръжията си
  Тема: Известни личности

КНДР ще продължи да развива и усъвършенства оръжията си

13 Октомври, 2026 05:44 447 0

  • ким чен-ун-
  • кндр-
  • отбранителна промишленост-
  • ракетни системи-
  • корейска трудова партия

Ким Чен-ун откри музей, посветен на историята на севернокорейската отбранителна промишленост. В експозицията са показани различни ракетни системи

КНДР ще продължи да развива и усъвършенства оръжията си - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея ще продължи да разработва и усъвършенства въоръженията си, заяви лидерът на страната Ким Чен-ун при откриването на нов Музей на отбранителната революция на Комитета по икономика-2.

„Мощните въоръжения на КНДР ще продължат непрекъснато да се разработват и усъвършенстват, а мащабът и съдържанието на музея постоянно ще се разширяват и обогатяват“, е заявил Ким Чен-ун, цитиран от Корейската централна телеграфна агенция.

Церемонията по откриването се е състояла на 11 октомври в рамките на проявите по повод 81-вата годишнина от основаването на Корейската трудова партия. Ким Чен-ун е прерязал символичната лента, след което е разгледал експозицията заедно с участниците в събитието.

Ракетни системи в експозицията

Музеят представя историята на развитието на отбранителната промишленост на КНДР. Южнокорейската агенция Йонхап съобщи, че сред изложените системи са междуконтиненталната балистична ракета „Хвасон-20“ и нова балистична ракета за изстрелване от подводница. Данните са представени от севернокорейски държавни медии.

На церемонията са присъствали представители на партийното ръководство и отбранителната промишленост, командният състав на Министерството на отбраната, както и командващи видовете въоръжени сили.

Ким Чен-ун е определил изграждането на „най-силната в света отбранителна промишленост“ като „естествено предназначение“ на Корейската трудова партия. Изявлението потвърждава заявения от Пхенян курс към продължаващо развитие на военната индустрия и на ракетните системи.

Източници: news.sbs.co.kr, yna.co.kr, nknews.org


Северна Корея
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