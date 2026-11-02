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Индийски щат планира евакуация на 30 000 души заради „Мурасу“

Индийски щат планира евакуация на 30 000 души заради „Мурасу“

2 Ноември, 2026 07:31 525 1

  • циклонът мурасу-
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Около 2000 души вече са преместени на безопасни места. Циклонът се очаква да достигне южното крайбрежие на Индия между 2 и 3 ноември

Индийски щат планира евакуация на 30 000 души заради „Мурасу“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 30 000 души се планира да бъдат евакуирани от уязвими райони в индийския щат Андхра Прадеш заради приближаващия циклон „Мурасу“. Около 2000 души вече са преместени на безопасни места, а операцията продължава.

„Около 2000 души са евакуирани, а процесът продължава. Планираме да евакуираме около 30 000 души“, заяви управляващият директор на Управлението за управление на бедствията в Андхра Прадеш Пракар Джайн пред Ройтерс.

Очаква се сушата да бъде достигната през нощта

Индийската метеорологична служба прогнозира, че „Мурасу“ ще се придвижи на северозапад и ще достигне южното крайбрежие на Андхра Прадеш между Нелор и Нарсапур. Очакваният период е между полунощта на 2 ноември и ранните часове на 3 ноември.

Според прогнозата циклонът може да донесе постоянни ветрове със скорост от 100 до 110 километра в час, а поривите да достигнат 120 километра в час. Очакват се проливни валежи по крайбрежието, като предупреждения са издадени и за части от съседния щат Тамил Наду.

Втори циклон за по-малко от седмица

„Мурасу“ се формира над Бенгалския залив и се усили до силен циклон на 1 ноември. Това е вторият мощен тропически циклон, който за кратко време засяга района, след „Арнаб“, преминал през източното крайбрежие на Индия дни по-рано.

Властите насочват евакуацията към ниско разположени и други рискови райони, за които се очаква да бъдат засегнати от силния вятър и валежите. Прогнозата за мястото и времето на достигане на сушата остава в посочения интервал, като окончателният маршрут може да бъде уточнен с последващите бюлетини.

Източници: wtvbam.com, newindianexpress.com, timesofindia.indiatimes.com


Индия
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  • 1 Метео стоноЖка

    0 0 Отговор
    Те имат над милиард и половина население, а се сетили за 30000 души?
    Нали вярват в преражданията?!
    Тея хора после, като останат без дом и какво ще правят?
    Оставете ги да си пазят покъщината, па каквото стане!

    07:54 02.11.2026

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