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24chasa.mk критикува България заради казуса с Михайлова

24chasa.mk критикува България заради казуса с Михайлова

13 Октомври, 2026 06:03 782 8

  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • българия-
  • национална идентичност-
  • добросъседство

Никола Николовски определи случая като пример за политизиране на националната идентичност и призова за спазване на закона

24chasa.mk критикува България заради казуса с Михайлова - 1
Снимка: Нова телевизия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Случаят с Ива Михайлова, която пристигна в България за лечение след тежка катастрофа в Северна Македония, се превърна в повод за остър коментар в 24chasa.mk. Авторът Никола Николовски критикува начина, по който според него националната идентичност е изведена пред въпросите за човешката трагедия, съдебната отговорност и спазването на закона.

„България се превърна в новото Косово – убежище за хора, прегрешили срещу закона“, пише Николовски. Той уточнява, че не поставя под съмнение правото на хората да се самоопределят, а критикува използването на националността като средство за политическа, институционална или медийна защита.

Авторът поставя акцент върху загиналия при катастрофата

В коментара се посочва, че в обществения шум около пристигането на Михайлова не бива да остава в сянка човекът, който е загинал при катастрофата. Николовски пише, че ако има спор относно вината, той трябва да бъде решен чрез съдебно производство, а не чрез политически послания и национална мобилизация.

Срещу Михайлова в Северна Македония се води дело във връзка с фаталната катастрофа край Кочани през октомври 2025 г. При произшествието е загинал човек от другия автомобил. Самата Михайлова твърди, че другата кола е навлязла в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за случилото се.

Спорът около напускането на Северна Македония

По данни на прокуратурата на Северна Македония македонският и българският паспорт на Михайлова са били отнети още през октомври 2025 г., а на нея е било забранено да напуска града, в който живее. Местните власти съобщиха и че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на страната.

Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали законно през официален граничен пункт. Северномакедонското външно министерство определи случая като несъвместим с принципите на равенство пред закона и обяви, че ще информира институции на Европейския съюз и Съвета на Европа.

В коментара си Николовски прави паралел със случая на Християн Пендиков, като уточнява, че двата казуса не са идентични от правна гледна точка. Според него общото е превръщането на личен случай в част от по-широкия политически спор между София и Скопие.

На този фон доц. Наум Кайчев, заместник-председател от българска страна на Съвместната историческа комисия, заяви, че здравето на Михайлова трябва да бъде водещо, но съдебният процес в Северна Македония трябва да продължи по справедлив начин. Той предупреди, че казусът не бива да влошава отношенията между двете държави.

Източници: focus-news.net


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Топ

    3 0 Отговор
    Добро е момето ✌🏻

    06:18 13.10.2026

  • 2 Офанзивен дефанзив

    4 1 Отговор
    Браво, че Ива е успяла да дойде в България, за да се лекува! Щом македонците не й осигуряват право на нормално лечение, заради българския й паспорт, значи сама трябваше да опита и го направи.
    Обаче за мен остават някои мътни неща - след като няма никакви документи как изобщо е минала границата? И щом македонските полицаи са я пуснали без документи (бил съм в РСМ поне 20 пъти по работа и знам, че това няма как да стане), това не е ли направено умишлено? Т.е. за да се произведе още по-голям скандал и да се атакува после България в Европа? Веднага може да се изтълкува, че българското гражданство се използва за бягство от търсене на съдебна отговорност, например...
    А и след като се излекува тук, Ива няма как да се върне вече в РСМ, защото вече ще директно арестувана и повече няма да излезе от ареста/затвора. Т.е. тя отсега знае, че не може да се върне, което пак налива вода в македонската мелница...

    Коментиран от #7

    06:26 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Галина Колева

    2 1 Отговор
    ДОБРЕ ДОШЛА.ТЕ НАПРАВИХА ТОЛКОВА ЛОШОТИИ...НАШИТЕ ТРЯБВА ДА Я ЗАЩИТЯТ КАТО БЪЛГАРКА .ТАКА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ТАМ ЩЕ ЗНАЯТ ,ЧЕ ИМА НА КОГО ДА РАЗЧИТАТ.

    06:39 13.10.2026

  • 5 факт

    3 0 Отговор
    македонската прокуратура като българската

    06:40 13.10.2026

  • 6 Абе…

    1 0 Отговор
    …да дойда да си я вземат от София -> лично ще ги нагостя и посрещна, е дали ще се върнат в маке е друг въпрос!!!

    06:48 13.10.2026

  • 7 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":

    Това което властите в РСМ извършиха спрямо Михайлова е опит за предумишлено убийство, а от години в РСМ се извършва тормоз преследване дискриминация срещу хора с Българско самосъзнание, трябваше отдавна да се заведе съдебно дело и хиляди Българи щяха да получат обезщетение. А вече традиционно Русите подкрепят Македонизма е РСМ - преди години една учителка по Руски в МГУ Ломоносов ми каза че в България имало Македонско малцинство и ние сме имали проблеми. Защо е София има Руско посолство? Моят свако преживе да го принуждавали да се пише Македонец - той е родом от Пирин

    06:48 13.10.2026

  • 8 Това женище е приело

    0 0 Отговор
    Престъпните гени на баща си и ги е разаило! Виновна е за катастрофата и бега от отговорност.
    Намкакво основание в този наказателен процес сеинамесиха и президента, правителствотои единици от НС@?
    Рак ди се крие истината?

    06:51 13.10.2026

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