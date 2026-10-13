24chasa.mk критикува България заради казуса с Михайлова

Случаят с Ива Михайлова, която пристигна в България за лечение след тежка катастрофа в Северна Македония, се превърна в повод за остър коментар в 24chasa.mk. Авторът Никола Николовски критикува начина, по който според него националната идентичност е изведена пред въпросите за човешката трагедия, съдебната отговорност и спазването на закона.

„България се превърна в новото Косово – убежище за хора, прегрешили срещу закона“, пише Николовски. Той уточнява, че не поставя под съмнение правото на хората да се самоопределят, а критикува използването на националността като средство за политическа, институционална или медийна защита.

Авторът поставя акцент върху загиналия при катастрофата

В коментара се посочва, че в обществения шум около пристигането на Михайлова не бива да остава в сянка човекът, който е загинал при катастрофата. Николовски пише, че ако има спор относно вината, той трябва да бъде решен чрез съдебно производство, а не чрез политически послания и национална мобилизация.

Срещу Михайлова в Северна Македония се води дело във връзка с фаталната катастрофа край Кочани през октомври 2025 г. При произшествието е загинал човек от другия автомобил. Самата Михайлова твърди, че другата кола е навлязла в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за случилото се.

Спорът около напускането на Северна Македония

По данни на прокуратурата на Северна Македония македонският и българският паспорт на Михайлова са били отнети още през октомври 2025 г., а на нея е било забранено да напуска града, в който живее. Местните власти съобщиха и че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на страната.

Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали законно през официален граничен пункт. Северномакедонското външно министерство определи случая като несъвместим с принципите на равенство пред закона и обяви, че ще информира институции на Европейския съюз и Съвета на Европа.

В коментара си Николовски прави паралел със случая на Християн Пендиков, като уточнява, че двата казуса не са идентични от правна гледна точка. Според него общото е превръщането на личен случай в част от по-широкия политически спор между София и Скопие.

На този фон доц. Наум Кайчев, заместник-председател от българска страна на Съвместната историческа комисия, заяви, че здравето на Михайлова трябва да бъде водещо, но съдебният процес в Северна Македония трябва да продължи по справедлив начин. Той предупреди, че казусът не бива да влошава отношенията между двете държави.

Източници: focus-news.net