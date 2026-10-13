24chasa.mk критикува България заради казуса с Михайлова

Случаят с Ива Михайлова, която пристигна в България за лечение след тежка катастрофа в Северна Македония, се превърна в повод за остър коментар в 24chasa.mk. Авторът Никола Николовски критикува начина, по който според него националната идентичност е изведена пред въпросите за човешката трагедия, съдебната отговорност и спазването на закона.
„България се превърна в новото Косово – убежище за хора, прегрешили срещу закона“, пише Николовски. Той уточнява, че не поставя под съмнение правото на хората да се самоопределят, а критикува използването на националността като средство за политическа, институционална или медийна защита.
Авторът поставя акцент върху загиналия при катастрофата
В коментара се посочва, че в обществения шум около пристигането на Михайлова не бива да остава в сянка човекът, който е загинал при катастрофата. Николовски пише, че ако има спор относно вината, той трябва да бъде решен чрез съдебно производство, а не чрез политически послания и национална мобилизация.
Срещу Михайлова в Северна Македония се води дело във връзка с фаталната катастрофа край Кочани през октомври 2025 г. При произшествието е загинал човек от другия автомобил. Самата Михайлова твърди, че другата кола е навлязла в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за случилото се.
Спорът около напускането на Северна Македония
По данни на прокуратурата на Северна Македония македонският и българският паспорт на Михайлова са били отнети още през октомври 2025 г., а на нея е било забранено да напуска града, в който живее. Местните власти съобщиха и че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на страната.
Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали законно през официален граничен пункт. Северномакедонското външно министерство определи случая като несъвместим с принципите на равенство пред закона и обяви, че ще информира институции на Европейския съюз и Съвета на Европа.
В коментара си Николовски прави паралел със случая на Християн Пендиков, като уточнява, че двата казуса не са идентични от правна гледна точка. Според него общото е превръщането на личен случай в част от по-широкия политически спор между София и Скопие.
На този фон доц. Наум Кайчев, заместник-председател от българска страна на Съвместната историческа комисия, заяви, че здравето на Михайлова трябва да бъде водещо, но съдебният процес в Северна Македония трябва да продължи по справедлив начин. Той предупреди, че казусът не бива да влошава отношенията между двете държави.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Топ
06:18 13.10.2026
2 Офанзивен дефанзив
Обаче за мен остават някои мътни неща - след като няма никакви документи как изобщо е минала границата? И щом македонските полицаи са я пуснали без документи (бил съм в РСМ поне 20 пъти по работа и знам, че това няма как да стане), това не е ли направено умишлено? Т.е. за да се произведе още по-голям скандал и да се атакува после България в Европа? Веднага може да се изтълкува, че българското гражданство се използва за бягство от търсене на съдебна отговорност, например...
А и след като се излекува тук, Ива няма как да се върне вече в РСМ, защото вече ще директно арестувана и повече няма да излезе от ареста/затвора. Т.е. тя отсега знае, че не може да се върне, което пак налива вода в македонската мелница...
Коментиран от #7
06:26 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Галина Колева
06:39 13.10.2026
5 факт
06:40 13.10.2026
6 Абе…
06:48 13.10.2026
7 Търновец
До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":Това което властите в РСМ извършиха спрямо Михайлова е опит за предумишлено убийство, а от години в РСМ се извършва тормоз преследване дискриминация срещу хора с Българско самосъзнание, трябваше отдавна да се заведе съдебно дело и хиляди Българи щяха да получат обезщетение. А вече традиционно Русите подкрепят Македонизма е РСМ - преди години една учителка по Руски в МГУ Ломоносов ми каза че в България имало Македонско малцинство и ние сме имали проблеми. Защо е София има Руско посолство? Моят свако преживе да го принуждавали да се пише Македонец - той е родом от Пирин
06:48 13.10.2026
8 Това женище е приело
Намкакво основание в този наказателен процес сеинамесиха и президента, правителствотои единици от НС@?
Рак ди се крие истината?
06:51 13.10.2026