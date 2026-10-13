Американци са арестувани в Саудитска Арабия за снимки

Американски граждани са били арестувани в Саудитска Арабия заради това, че са „заснемали неотдавнашните събития“, съобщи посолството на САЩ в Рияд. Не е уточнено колко са задържаните, нито дали впоследствие са били освободени.

Под „събития“ се визират смъртоносни атаки срещу летище в страната, извършени от подкрепяни от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде Франс прес. Посолството не е съобщило допълнителни подробности за самоличността на американските граждани или за конкретните обвинения срещу тях.

Няколко чуждестранни жители на Саудитска Арабия също са съобщили, че техни близки са били арестувани заради заснемане на атаките и разпространяване на видеоматериали в социалните мрежи. От публикуваната информация не става ясно колко са тези случаи и дали са свързани с американските граждани.

Саудитското кралство редовно предупреждава жителите да не споделят неразрешена информация, снимки или видеоклипове, свързани с ракети, безпилотни летателни апарати и последствията от ударите им. Посолството на САЩ припомни, че нарушителите могат да бъдат дадени на съд.

Източници: bta.bg