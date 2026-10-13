Линейка чакала 30 минути пред затвора на Криста Пайк

Линейка и екипи на спешните служби са чакали около половин час пред портала на затвора „Ривърбенд“ в Нашвил, след като получили сигнал, че Криста Пайк е оцеляла след опит за екзекуция. Причината за забавянето била, че обаждането първоначално било прието за възможна фалшива тревога.

Първият сигнал до 911 е подаден в 20:40 часа местно време на 30 септември. „Извършваме екзекуция тази вечер. Дадохме 10 грама пентобарбитал. Лицето все още не е починало. Започнахме преди около час и викаме линейка“, казал подателят, според публикувания запис и транскрипция.

Диспечерът поискал код за потвърждение на затворническия служител, но такъв не бил предоставен. Последвали разговори между Департамента за спешни комуникации на Нашвил, пожарната, полицията, щатския пътен патрул и централния контрол на затворите в Тенеси.

Объркване пред портала

В 21:03 часа неидентифициран служител заявил, че спешните служби са били информирани, че сигналът е фалшив и че медицинска помощ не е необходима. Четири минути по-късно друг служител съобщил, че човек пред портала настоява случаят да е реален и иска екипите да бъдат пропуснати.

В разговор, записан в 21:07 часа, от централния контрол на затвора казали, че именно те би трябвало да са подали сигнала, но не са го направили. Няколко минути по-късно обаче контролът потвърдил, че обаждането е истинско. Достъпът бил разрешен в 21:11 часа, а според Асошиейтед прес линейката и пожарните автомобили пристигнали във вътрешността на затворническия комплекс в 21:14 часа.

Пайк се върна в затвора

Пайк, която е на 50 години, е била приета в болница след прилагането на две дози пентобарбитал. По данни на CBS News тя първоначално е била поставена на апаратна вентилация, но по-късно е дошла в съзнание, започнала е да говори и е била изписана. След това е върната в женския затвор, в който е била настанена в продължение на 30 години.

Властите в Тенеси все още не са обявили какво точно е причинило провала на екзекуцията. Сред обсъжданите от медицински и експертни среди възможности е проблем с венозната линия, но това не е потвърдено официално. Не е ясно и дали ще бъде насрочен нов опит за изпълнение на смъртната присъда.

Източници: focus-news.net, cbsnews.com, apnews.com