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17 октомври 1931 г. Съдия осъжда Ал Капоне на 11 години затвор за укриване на данъци

17 октомври 1931 г. Съдия осъжда Ал Капоне на 11 години затвор за укриване на данъци

17 Октомври, 2026 03:07 433 10

  • ал капоне-
  • съд-
  • затвор-
  • укриване на данъци

Съдията Уилкърсън не приема направената сделка с прокурора и насрочва дата за процес

17 октомври 1931 г. Съдия осъжда Ал Капоне на 11 години затвор за укриване на данъци - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 17 октомври 1931 г. Ал Капоне е пратен в затвора за укриване на данъци.

Истинското му име е Алфонсо Габриел Капоне, но не го харесва, затова всички му казват Ал.

Всъщност, Капоне е много умно и интелигентно момче - започва училище на 5 г. и до VI клас е отличник. Тогава прекъсва обучението си.

Започва кариерата си в Бруклин, след което се мести в Чикаго, където се превръща в бос на американската мафия. Любопитен факт е, че става "кръстник на мафията" едва на 26 г.

Към края на 1920. ФБР го поставя в листата на "най-търсените престъпници, а през 1931. Ал Капоне е обвинен и осъден от федералните за... укриване на доходи.

До това се стига, след като властите се добират до брат му Ралф Капоне. Той е арестуван по обвинение в укриване на данъци и осъден. Но най-важната информация, която успяват да получат двамата агенти е, че данъчните служители се добират до счетоводна книга на заведение на организацията, както и да открият двамата счетоводители.

Към пролетта на 1931 г. са събрани достатъчно доказателства за започване на съдебно дело. Ал Капоне е обвинен по 22 точки за укриване на доходи и ощетяване на държавата с над $200 000, и отделно обвинен заедно с 68 членове на организацията му за 5000 отделни нарушения на алкохолния режим. Очакват го 34 години затвор.

Тогава адвокатите на боса сключват сделка с прокурора – Капоне се признава за виновен, а прокурорът препоръчва от 2 до 5 години затвор. Това е нечувано. При такива усилия и толкова събрани доказателства – такава ниска присъда.

На 16 юни Ал Капоне влиза в съдебната зала усмихнат, но излиза вцепенен. Съдията Уилкърсън не приема направената сделка с прокурора и насрочва дата за процес на 6 октомври. През цялото лято организацията на Капоне с пълни сили се опитва да издири и да повлияе с всички средства на членовете на съдебното жури.

Късно в събота вечерта на 17 октомври 1931 г., след деветчасово заседание, журито стига до решение и обявява Капоне за виновен по някои, но не всички, обвинения в злоупотреба с данъци. Съдът признава укрити данъци само в размер на 32 488,81 долара. Те обаче са достатъчни следващата събота съдия Уилкерсън да осъди Капоне на 11 години затвор, 50 000 долара глоба и още 30 000 за съдебни разноски.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боко

    0 1 Отговор
    Къде са тия стадии мъдеи сега

    03:24 17.10.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иван

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тц тц":

    Боклука Рьопке каза ли ти колко млади момичета в САЩ са убити от генетически сбъркания евреин Джефри Епщайн?

    04:03 17.10.2023

  • 6 Име

    14 0 Отговор
    Имало е и честни съдии, за разлика от съвременните български, може да се учат нашите съдии оттогава.

    04:34 17.10.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хмм

    5 1 Отговор
    това е единственото за което могат да намерят доказателства, така може и при нас, когато за разходите по имоти най-вече не са платили данъци съд, не е необходимо дори да се занимават с произхода на парите, което е по-трудно, така правят в Англия и затова руските олигарси отиват там, не им търсят произхода на парите, а се и надяват да получат някоя благородническа титла от краля, но трябва да спазват законите за бизнес там, така че когато парите им свършат, стигат дори до самоубийства, как се вайкаше абрамович, че нямало с какво да плаща на прислугата, а се надяваше че титлите на Челси могат да му донесат аристократична титла от кралицата

    04:39 17.10.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

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    А у нас двамата ШИШКОВЦИ без да плащат данъци, управляват държавата...

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