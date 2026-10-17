17 октомври 1931 г. Съдия осъжда Ал Капоне на 11 години затвор за укриване на данъци

На 17 октомври 1931 г. Ал Капоне е пратен в затвора за укриване на данъци.

Истинското му име е Алфонсо Габриел Капоне, но не го харесва, затова всички му казват Ал.

Всъщност, Капоне е много умно и интелигентно момче - започва училище на 5 г. и до VI клас е отличник. Тогава прекъсва обучението си.

Започва кариерата си в Бруклин, след което се мести в Чикаго, където се превръща в бос на американската мафия. Любопитен факт е, че става "кръстник на мафията" едва на 26 г.

Към края на 1920. ФБР го поставя в листата на "най-търсените престъпници, а през 1931. Ал Капоне е обвинен и осъден от федералните за... укриване на доходи.

До това се стига, след като властите се добират до брат му Ралф Капоне. Той е арестуван по обвинение в укриване на данъци и осъден. Но най-важната информация, която успяват да получат двамата агенти е, че данъчните служители се добират до счетоводна книга на заведение на организацията, както и да открият двамата счетоводители.

Към пролетта на 1931 г. са събрани достатъчно доказателства за започване на съдебно дело. Ал Капоне е обвинен по 22 точки за укриване на доходи и ощетяване на държавата с над $200 000, и отделно обвинен заедно с 68 членове на организацията му за 5000 отделни нарушения на алкохолния режим. Очакват го 34 години затвор.

Тогава адвокатите на боса сключват сделка с прокурора – Капоне се признава за виновен, а прокурорът препоръчва от 2 до 5 години затвор. Това е нечувано. При такива усилия и толкова събрани доказателства – такава ниска присъда.

На 16 юни Ал Капоне влиза в съдебната зала усмихнат, но излиза вцепенен. Съдията Уилкърсън не приема направената сделка с прокурора и насрочва дата за процес на 6 октомври. През цялото лято организацията на Капоне с пълни сили се опитва да издири и да повлияе с всички средства на членовете на съдебното жури.

Късно в събота вечерта на 17 октомври 1931 г., след деветчасово заседание, журито стига до решение и обявява Капоне за виновен по някои, но не всички, обвинения в злоупотреба с данъци. Съдът признава укрити данъци само в размер на 32 488,81 долара. Те обаче са достатъчни следващата събота съдия Уилкерсън да осъди Капоне на 11 години затвор, 50 000 долара глоба и още 30 000 за съдебни разноски.