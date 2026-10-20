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20 октомври 2011 г. Муамар Кадафи е екзекутиран

20 октомври 2011 г. Муамар Кадафи е екзекутиран

20 Октомври, 2026 03:08 702 55

  • муамар кадафи-
  • либия-
  • екзекуция

С почти 42 години във властта, Кадафи е най-дълго управлявалият арабски ръководител, и сред най-дълго управлявалите ръководители в историята, които не са монарси

20 октомври 2011 г. Муамар Кадафи е екзекутиран - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 20 октомври 2011 г. в битка за Сирт е убит лидерът на Джамахирията Муамар Кадафи.

Той е все още жив, когато попада в плен. Във видеоклип, заснет от човек от тълпата и впоследствие излъчен по телевизията, Кадафи изглежда замаян и ранен, докато го издърпват от капака на кола, дърпат го за косата и го притискат към земята. След това той излиза от кадър. Проехтяват изстрели. Това е краят на едно 42-годишно управление.

Всичко започва на 20 октомври малко преди сутрешната молитва. Муамар Кадафи, обграден от няколко десетки верни телохранители и придружен от главнокомандващия Абу Бакр Юнис Джабр, се опитва да избяга на запад от Сирт. Групата обаче не стига далеч.

Междувременно Франция твърди, че е ударила конвоя на диктатора.

Муамар Кадафи е роден на 7 юни 1942 г. в района на град Сирт и е де факто ръководител на Либия от 1 септември 1969 година до 2011 г. От 80-те години на миналия ХХ в. се отказва от официалните постове в държавата и се титулува като „Лидер на Революцията“ в официалните изявления на правителството. Като част от управленческата си програма Кадафи национализира всички частни предприятия, включително селскостопанските площи, петролната индустрия и банките, и позволява развитието само на малък семеен бизнес. По време на управлението си той се опитва да наложи термина „джамахирия“, съчетаващ социалистически виждания с арабски навици и африканска традиция. .

В годините, непосредствено след като взема властта, образът му на бунтовник и военен, лявата му политика срещу Запада и срещу колониализма и несправедливото разпределение на богатствата му дават прякора „арабски Че Гевара“. Предявявайки претенции да бъде наследник на египетския лидер Гамал Абдел Насър като ръководител на панарабисткото и арабското социалистическо движение, между 1972 и 1977 година Кадафи се опитва неведнъж, безуспешно, да обедини Либия с други арабски страни, като Египет, Судан, Сирия и Ирак, с цел формиране на федерация на арабските републики. Кадафи се позиционира и като наследник на Йосип Броз Тито и Джавахарлал Неру в Движението на необвързаните страни и става лидер на тази организация на страните от Третия свят, отхвърлящи както американския капитализъм, така и съветския комунизъм.

С годините Кадафи неколкократно променя своята геополитическа ориентация. В началото неговият режим съхранява близостта с Франция, но впоследствие застава на страната на Съюза на Съветските Социалистически Републики (СССР). Кадафи последователно се обръща към панарабизма, антикомунизма, просъветската политика, панислямизма, войнствения интервенционизъм и панафриканския пацифизъм, превръщайки се в архитект на Африканския съюз.

В началото на XXI в., изоставяйки спонсорството на тероризъм в други страни и програмите си за оръжия за масово поразяване, Кадафи постига реабилитация от западните сили, като страната му от „престъпна държава“ става пълноправен член на т. нар. международна общност, в резултат на което Либия е посетена от водещи политически лица от САЩ, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Поради своите разнообразни политически възгледи и управление, Кадафи бива възприеман както като революционен лидер и идеалист, така и като непредсказуем и страховит деспот. Последното се потвърждава, след като по негова заповед наши медици са арестувани през 1999 г. и в последствие биват осъдени от няколко съдебни инстанции в Либия по обвинение за умишлено заразяване със СПИН на либийски деца. През 2007 г. с помощта на западни държави е постигнато споразумение за екстрадирането им в България.

С почти 42 години във властта, Кадафи е най-дълго управлявалият арабски ръководител, и сред най-дълго управлявалите ръководители в историята, които не са монарси. Той беше прочут с охраната си от жени-амазонки. Кадафи обичаше да пътува в чужбина с любимата си шатра.


Либия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стара Загора

    18 39 Отговор
    Има справедливост за българските медици.

    03:58 20.10.2023

  • 3 Продажните

    73 16 Отговор
    подлоги пишат каквото им заповядат. Ще си дадат и зад ни ка на рента. Мижитурки

    Коментиран от #29

    04:19 20.10.2023

  • 4 Aлфа Bълкът

    32 10 Отговор
    И изнасилен преди това! Няма да го отърват я!

    04:23 20.10.2023

  • 5 Россия🇷🇺

    80 27 Отговор
    Убит от сащ и техните лакей.
    Просто Кадафи не бе Путин а при Путин изядоха това което заслужават тези същите иии ще продължават да го ядът!

    04:44 20.10.2023

  • 6 Никола Саркози

    45 14 Отговор
    Свестен човечец беше но си замина завалията.

    Коментиран от #27

    04:48 20.10.2023

  • 7 3.14К

    95 16 Отговор
    Когато вещицата Хилари видя обезобразеното и поругано тяло на убитият Кадфи, изпадна във вампирски екстаз. От този момент започна бежанското нашествие от Африка.

    05:03 20.10.2023

  • 8 Биби Пожаргенерала

    16 44 Отговор
    То неговото не бе нормална, хумана екзекуциа ми учебен курс по обиванье на дигтатор! Затва нашето плешиво деди се озърта ка окъкано дети да го не почнат ка Кадафаро! Ма нема мо простат пиенгурите каде ги върна трийсе годин у миналото.

    05:07 20.10.2023

  • 9 Хрис

    75 8 Отговор
    Ден, в който на "ВЕЛИКИТЕ БЕЗГреШНИ " западни политици, трябва да се припомни проклятието на Кадафи.
    Денят, в които беше ликвидирана стената възпираща ИСЛЯМСКИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ, ТЕРОРИЗЪМ и МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ от Африка към Европа. "Волът когато рие, пръстта пада върху гърба му" - българска поговорка.

    05:13 20.10.2023

  • 10 кой кой

    57 8 Отговор
    уби Кадафито
    уби Садам
    уби Бин

    САЩ

    Коментиран от #20

    05:46 20.10.2023

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    73 10 Отговор
    Убиха се, защото се опита да откъсне страната си от зелените хАмерикански тапети...

    06:16 20.10.2023

  • 12 666

    87 13 Отговор
    хиляди българи минаха през Либия нито един не каза лоша дума даже един познат каза "такава държава съсипаха" та на тях ли да вярвам или на тия дето организираха негово убийство

    06:33 20.10.2023

  • 13 ТОШО И КАДАФИТО

    34 2 Отговор
    Беха дупе и гащи......

    06:43 20.10.2023

  • 14 ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В ЛИБИЯ

    12 57 Отговор
    Народа се надигна срещу диктатора....

    Коментиран от #55

    06:44 20.10.2023

  • 15 Такава е съдбата на всички диктатори

    17 63 Отговор
    Диктатора Путин също няма да направи изключение....

    06:50 20.10.2023

  • 16 ТОЯ ЛИ МЪЧЕШЕ

    25 15 Отговор
    Нашите медицински сестри

    Коментиран от #30

    06:51 20.10.2023

  • 17 И ПУТИН КАТО КАДАФИТО

    14 54 Отговор
    Накрая ша си получи заслуженото....

    Коментиран от #24, #39

    06:52 20.10.2023

  • 18 скоро

    13 39 Отговор
    шомпол за всеки русофил

    Коментиран от #42

    07:04 20.10.2023

  • 19 ГНЕВЪТ НА НАРОДА

    10 39 Отговор
    Се разля върху Кадафито....мъчителят на нашите медицински сестри...

    07:08 20.10.2023

  • 20 ТЕРОРИСТИ И ДИКТАТОРИ СА ТРЕПАТ

    10 31 Отговор

    До коментар #10 от "кой кой":

    Не са жалят

    07:10 20.10.2023

  • 21 Хаджи Папурко

    27 6 Отговор
    Тези са идиоти. Убиха го и Киринейка се разпадна.

    07:12 20.10.2023

  • 22 ОХРАНАТА МУ БИЛА ОТ ЖЕНИ

    6 22 Отговор
    Редовно ги рендосвал...

    07:22 20.10.2023

  • 23 Артилерист

    70 14 Отговор
    В предългия материал няма и дума за участието в убийството на Кадафи и разрушаването на процъфтяващата му страна на АМЕРИКАНСКИТЕ ВАРВАРИ. Последното е синтезирано в сатанинското злорадство на Хилари Клинтън: "ДОЙДОХМЕ, ВИДЯХМЕ, УБИХМЕ ГО!" АМЕРИКАНЦИТЕ УБИХА Моамар Кадафи по същата причина, по която убиха и Садам Хюсеин- той се опълчи срещу диктатура им в света и срещу рекетиращата роля на долара им. Винаги могат да се намерят или изфабрикуват някакви кусури на всеки жив човек, в т.ч. и на Кадафи, особено от лицемерната, манипулативна и опитна американска пропаганда, но е БЕЗСПОРЕН ФАКТ, че при неговото управление Либия беше развита и просперираща страна, пример за потиснатите и страдащи от нечувана експлоатация и бедност африкански колонии на западните колониални империи. След Кадафи Либия е разпокъсана, страдаща от кървави междуплеменни междуособици, ограбвана жестоко от американците и западняците. Същата съдба американците готвеха и с "демократизацията" на Русия, но след разпада при Елцин, тя се съвзе, взе засилени мерки за укрепване на своята сигурност, стабилизира държавата и икономиката си. В момента американците и техните подчинени западни подлоги водят война с Русия чрез укронацистите в милитаризирана и нацизирана, след кървав бандеровски майдански преврат, Украйна.

    Коментиран от #37, #40

    07:29 20.10.2023

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 сведетел

    13 9 Отговор
    убет като краставо псе ! язък за човека !

    08:04 20.10.2023

  • 26 По-известен като

    7 19 Отговор
    бясното куче на магреба.

    08:05 20.10.2023

  • 27 Aлфа Bълкът

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Никола Саркози":

    Оправи ти жената 2-3 пъти и пусна мед сестрите!

    09:49 20.10.2023

  • 28 за всеки руслямист

    5 22 Отговор
    има приготвен шомпол

    Коментиран от #41

    16:03 20.10.2023

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тръмпакис

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "ТОЯ ЛИ МЪЧЕШЕ":

    Да, той. При него е било хубаво в началото а в края вече е превъртял от огромната власт и пари. За това не трябва на такава позиция да се задържа човек такива дълги години.

    03:40 20.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не толкова екзекутиран

    8 5 Отговор
    колкото подложен на неоторизирана клизма

    04:30 20.10.2025

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 29 Отговор
    ПОДДРЪЖНИЦИТЕ И ПОДЛОГИ НА ......................... ДИКТАТОРА ПУТЛЕР , ZAЩИТАВАТ САТРАПА КАДАФИ ............................ ФАКТ ! ....................... И В БЪЛГАРИЯ , НЯКОЙ "ПОДЛОГИ" ИСКАТ ДА СТАНЕМ ........................... ПРЕZИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА И ДА ТРЪГНЕМ ПО ПЪТЯ НА .......................... УБИЙЦИТЕ ПУТЛЕР , КАДАФИ , ЧАУШЕСКУ , СТАЛИН И ХИТЛЕР ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #36

    05:12 20.10.2025

  • 34 Ветеран от Протеста

    4 21 Отговор
    Така завършват комунистическите революции и комунистическите Диктатори !!!

    07:19 20.10.2025

  • 35 Кръчмаря

    22 2 Отговор
    Защо загина от наемниците им Кадафи? : защото пречеше на същите които управляват днес и България.

    08:45 20.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ти сега ще кажеш

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Че и Сирия при Асад беше просперираща🤣🤣🤣🤣

    09:13 20.10.2025

  • 38 Хмм

    11 2 Отговор
    за две седмици Франция и Италия свършиха боеприпасите, тогава Хилари Клинтън показа на "бунтовниците" къде се крие Кадафи, те го линчуваха пред камерите и войната свърши, после по същия начин беше убит американският посланик в Либия, както и този, който участва в убийството на Кадафи, оставили са го полумъртъв, за да разкаже какво ще се случи на тези, които са участвали в бунта срещу Кадафи, опитаха и срещу руското посолство, но там руският спецназ ги обезоръжи

    Коментиран от #44

    13:07 20.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Великите

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Да не забравим Англия, Франция, Германия и Италия.

    17:16 20.10.2025

  • 41 за всеки еуро.люмист укро бандер.ист

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "за всеки руслямист":

    Има Приготвен по Дебел, и така Рошав Кукурузен кочан Сорт ( Конски зъб)

    17:20 20.10.2025

  • 42 идва

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "скоро":

    Коженият Як Прът, идва за всеки американофил.
    С предимство за родно балканските без родни центове

    Коментиран от #45, #51

    17:26 20.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хюмм

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хмм":

    укро фауната се наслаждава на рюзкия шпекназ

    18:46 20.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 🐒 палафа

    1 0 Отговор
    пак си за рендосване

    18:53 20.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Горски

    7 0 Отговор
    Кадафи не е екзекутиран-а беше убит от зверски издивяла тълпа,подържана от Запада.И Либия като държава престана да съществува-и досега е война и разруха там.Сега Кадафи вече е англел за либийците-но е късно вече..Излъгаха ги западняците и сега либийците мрът като мравки-и то защото Кадафи си поиска парите от френският президент Саркози.Набързо го обявиха за диктатор и му спретнаха Арабска Пролет.Ами на ви сега-глад,разруха и смърт...А "умните" европейци се напълниха с африкански приятели-защото точно Кадафи ги спираше по пътя им към Европа...Честито на всички "печеливши". Трудно се намира и видеото на което Кадафи казва какво ще застигне Европа и Сирия. Няма да забравя истеричният и не-човешки злобен смях на Хилъри Клинтън когато и показаха видеото с убийството на Кадафи-тогава тя каза"дойдохме,победихме и убихме".Това сатанинско изказване и поведение беше чудовищно.

    03:15 20.10.2026

  • 54 преминаващ

    2 0 Отговор
    И от там мина американската "демокрация"

    03:56 20.10.2026

  • 55 Да Да

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В ЛИБИЯ":

    Чистокръвна интервенция на НАТО. Днес Либия е разорена държава, както Ирак, Афганистан, Сирия, Украйна и всички други държави след поредната агресия на отбранителния военен съюз НАТО

    04:07 20.10.2026