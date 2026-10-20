20 октомври 2011 г. Муамар Кадафи е екзекутиран

На 20 октомври 2011 г. в битка за Сирт е убит лидерът на Джамахирията Муамар Кадафи.
Той е все още жив, когато попада в плен. Във видеоклип, заснет от човек от тълпата и впоследствие излъчен по телевизията, Кадафи изглежда замаян и ранен, докато го издърпват от капака на кола, дърпат го за косата и го притискат към земята. След това той излиза от кадър. Проехтяват изстрели. Това е краят на едно 42-годишно управление.
Всичко започва на 20 октомври малко преди сутрешната молитва. Муамар Кадафи, обграден от няколко десетки верни телохранители и придружен от главнокомандващия Абу Бакр Юнис Джабр, се опитва да избяга на запад от Сирт. Групата обаче не стига далеч.
Междувременно Франция твърди, че е ударила конвоя на диктатора.
Муамар Кадафи е роден на 7 юни 1942 г. в района на град Сирт и е де факто ръководител на Либия от 1 септември 1969 година до 2011 г. От 80-те години на миналия ХХ в. се отказва от официалните постове в държавата и се титулува като „Лидер на Революцията“ в официалните изявления на правителството. Като част от управленческата си програма Кадафи национализира всички частни предприятия, включително селскостопанските площи, петролната индустрия и банките, и позволява развитието само на малък семеен бизнес. По време на управлението си той се опитва да наложи термина „джамахирия“, съчетаващ социалистически виждания с арабски навици и африканска традиция. .
В годините, непосредствено след като взема властта, образът му на бунтовник и военен, лявата му политика срещу Запада и срещу колониализма и несправедливото разпределение на богатствата му дават прякора „арабски Че Гевара“. Предявявайки претенции да бъде наследник на египетския лидер Гамал Абдел Насър като ръководител на панарабисткото и арабското социалистическо движение, между 1972 и 1977 година Кадафи се опитва неведнъж, безуспешно, да обедини Либия с други арабски страни, като Египет, Судан, Сирия и Ирак, с цел формиране на федерация на арабските републики. Кадафи се позиционира и като наследник на Йосип Броз Тито и Джавахарлал Неру в Движението на необвързаните страни и става лидер на тази организация на страните от Третия свят, отхвърлящи както американския капитализъм, така и съветския комунизъм.
С годините Кадафи неколкократно променя своята геополитическа ориентация. В началото неговият режим съхранява близостта с Франция, но впоследствие застава на страната на Съюза на Съветските Социалистически Републики (СССР). Кадафи последователно се обръща към панарабизма, антикомунизма, просъветската политика, панислямизма, войнствения интервенционизъм и панафриканския пацифизъм, превръщайки се в архитект на Африканския съюз.
В началото на XXI в., изоставяйки спонсорството на тероризъм в други страни и програмите си за оръжия за масово поразяване, Кадафи постига реабилитация от западните сили, като страната му от „престъпна държава“ става пълноправен член на т. нар. международна общност, в резултат на което Либия е посетена от водещи политически лица от САЩ, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Поради своите разнообразни политически възгледи и управление, Кадафи бива възприеман както като революционен лидер и идеалист, така и като непредсказуем и страховит деспот. Последното се потвърждава, след като по негова заповед наши медици са арестувани през 1999 г. и в последствие биват осъдени от няколко съдебни инстанции в Либия по обвинение за умишлено заразяване със СПИН на либийски деца. През 2007 г. с помощта на западни държави е постигнато споразумение за екстрадирането им в България.
С почти 42 години във властта, Кадафи е най-дълго управлявалият арабски ръководител, и сред най-дълго управлявалите ръководители в историята, които не са монарси. Той беше прочут с охраната си от жени-амазонки. Кадафи обичаше да пътува в чужбина с любимата си шатра.
20 октомври 2011 г. Муамар Кадафи е екзекутиран
20 Октомври, 2026 03:08 702 55
С почти 42 години във властта, Кадафи е най-дълго управлявалият арабски ръководител, и сред най-дълго управлявалите ръководители в историята, които не са монарси
На 20 октомври 2011 г. в битка за Сирт е убит лидерът на Джамахирията Муамар Кадафи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стара Загора
03:58 20.10.2023
3 Продажните
Коментиран от #29
04:19 20.10.2023
4 Aлфа Bълкът
04:23 20.10.2023
5 Россия🇷🇺
Просто Кадафи не бе Путин а при Путин изядоха това което заслужават тези същите иии ще продължават да го ядът!
04:44 20.10.2023
6 Никола Саркози
Коментиран от #27
04:48 20.10.2023
7 3.14К
05:03 20.10.2023
8 Биби Пожаргенерала
05:07 20.10.2023
9 Хрис
Денят, в които беше ликвидирана стената възпираща ИСЛЯМСКИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ, ТЕРОРИЗЪМ и МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ от Африка към Европа. "Волът когато рие, пръстта пада върху гърба му" - българска поговорка.
05:13 20.10.2023
10 кой кой
уби Садам
уби Бин
САЩ
Коментиран от #20
05:46 20.10.2023
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:16 20.10.2023
12 666
06:33 20.10.2023
13 ТОШО И КАДАФИТО
06:43 20.10.2023
14 ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В ЛИБИЯ
Коментиран от #55
06:44 20.10.2023
15 Такава е съдбата на всички диктатори
06:50 20.10.2023
16 ТОЯ ЛИ МЪЧЕШЕ
Коментиран от #30
06:51 20.10.2023
17 И ПУТИН КАТО КАДАФИТО
Коментиран от #24, #39
06:52 20.10.2023
18 скоро
Коментиран от #42
07:04 20.10.2023
19 ГНЕВЪТ НА НАРОДА
07:08 20.10.2023
20 ТЕРОРИСТИ И ДИКТАТОРИ СА ТРЕПАТ
До коментар #10 от "кой кой":Не са жалят
07:10 20.10.2023
21 Хаджи Папурко
07:12 20.10.2023
22 ОХРАНАТА МУ БИЛА ОТ ЖЕНИ
07:22 20.10.2023
23 Артилерист
Коментиран от #37, #40
07:29 20.10.2023
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 сведетел
08:04 20.10.2023
26 По-известен като
08:05 20.10.2023
27 Aлфа Bълкът
До коментар #6 от "Никола Саркози":Оправи ти жената 2-3 пъти и пусна мед сестрите!
09:49 20.10.2023
28 за всеки руслямист
Коментиран от #41
16:03 20.10.2023
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тръмпакис
До коментар #16 от "ТОЯ ЛИ МЪЧЕШЕ":Да, той. При него е било хубаво в началото а в края вече е превъртял от огромната власт и пари. За това не трябва на такава позиция да се задържа човек такива дълги години.
03:40 20.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не толкова екзекутиран
04:30 20.10.2025
33 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #36
05:12 20.10.2025
34 Ветеран от Протеста
07:19 20.10.2025
35 Кръчмаря
08:45 20.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ти сега ще кажеш
До коментар #23 от "Артилерист":Че и Сирия при Асад беше просперираща🤣🤣🤣🤣
09:13 20.10.2025
38 Хмм
Коментиран от #44
13:07 20.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Великите
До коментар #23 от "Артилерист":Да не забравим Англия, Франция, Германия и Италия.
17:16 20.10.2025
41 за всеки еуро.люмист укро бандер.ист
До коментар #28 от "за всеки руслямист":Има Приготвен по Дебел, и така Рошав Кукурузен кочан Сорт ( Конски зъб)
17:20 20.10.2025
42 идва
До коментар #18 от "скоро":Коженият Як Прът, идва за всеки американофил.
С предимство за родно балканските без родни центове
Коментиран от #45, #51
17:26 20.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 хюмм
До коментар #38 от "Хмм":укро фауната се наслаждава на рюзкия шпекназ
18:46 20.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 🐒 палафа
18:53 20.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Горски
03:15 20.10.2026
54 преминаващ
03:56 20.10.2026
55 Да Да
До коментар #14 от "ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В ЛИБИЯ":Чистокръвна интервенция на НАТО. Днес Либия е разорена държава, както Ирак, Афганистан, Сирия, Украйна и всички други държави след поредната агресия на отбранителния военен съюз НАТО
04:07 20.10.2026