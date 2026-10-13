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Зеленски: Русия е ударила шест енергийни обекта в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия е ударила шест енергийни обекта в Украйна

13 Октомври, 2026 06:33 1 108 27

  • володимир зеленски-
  • руски удари-
  • енергийни обекти-
  • енергийно примирие-
  • доналд тръмп

Твърдението е направено часове след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие между Москва и Киев. Сделката за руски дизел е част от опит за връщане на Русия към преговорите, твърдят американски официални източници

Зеленски: Русия е ударила шест енергийни обекта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е нанесла удари по най-малко шест енергийни обекта в Украйна няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Все по-очевидно е, че Русия не желае да приеме предложеното от Съединените щати енергийно примирие. Само днес руснаците атакуваха шест енергийни обекта в Украйна“, заяви Зеленски. Конкретните обекти и размерът на нанесените щети не са посочени.

Примирието беше обявено от Тръмп

Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили да спрат ударите по енергийните си системи. Съобщението дойде на фона на високите цени на енергията и преди междинните избори в Съединените щати.

Обявяването на договореността изненада Киев и европейските съюзници на Вашингтон. Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла ударите скоро след съобщението на американския президент, с което постави под съмнение спазването на договореността.

Дизелът е част от опита за преговори

Ройтерс, позовавайки се на американски официални източници, съобщи, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит Москва да бъде върната на масата за преговори. Сделката е представена като елемент от по-широка дипломатическа инициатива на администрацията на Тръмп за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура.

Засега информацията за ударите по шестте обекта идва от украинския президент. В публикуваните данни не се посочва отделно потвърждение от руските власти за конкретните атаки.

Източници: nova.bg, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    26 2 Отговор
    В този сайт в последните дни само положителни новини които правят хората щастливи Да пожелаем здраве на стопанисващи те го

    06:37 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пенчо

    18 1 Отговор
    И повече ще станат както е тръгнало!

    06:43 13.10.2026

  • 5 Ами сега ?! 😜

    29 2 Отговор
    Русия да приемела предложеното от Съединените щати енергийно примирие ? Защо ? Нали се хвалихте и гордеехте , че сте разрушили руските рафинерии ?

    06:43 13.10.2026

  • 6 иван костов

    26 2 Отговор
    Досега бяха детски градини и родилни домове, обаче излезе модата на енергийните обекти!😂😂😂

    06:43 13.10.2026

  • 7 Мисли

    16 1 Отговор
    Фащ свършиха дизела и цените изхърчаха през покрива в ю ес ей! Затова е сделката - не се оставяйте да ви лъжат.

    06:43 13.10.2026

  • 8 кийййф

    18 0 Отговор
    Побеждава ли, побеждава ли...?

    06:45 13.10.2026

  • 9 Пърчо

    5 17 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Войната вече се очертава като 100 годишна, защото трите дни бяха преди повече от 4 години и половина, но местните "другари" си мислят, че още е обяд на първия ден

    Коментиран от #10, #21

    06:49 13.10.2026

  • 10 Оня

    18 19 Отговор

    До коментар #9 от "Пърчо":

    На Путин му дреме на ........ Може да си ги бомби колкото си иска. Дронове и ракети си имат бол ! Заводите бълват продукция нон стоп!

    Коментиран от #12, #16, #17, #25

    06:56 13.10.2026

  • 11 РФ ще млати покраъна

    16 17 Отговор
    докато има мърдащи фашаги...

    Коментиран от #19

    07:05 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ммммм

    9 14 Отговор
    Малко е всичко трябва да бъде заличено

    Коментиран от #20

    07:08 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Третият закон на Нютон

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Оня":

    знаеш ли го?

    07:23 13.10.2026

  • 17 Тоя детоТриеЕпедал

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Оня":

    Да се знае

    07:26 13.10.2026

  • 18 Антирашист 4601

    3 3 Отговор
    Тръмпи дали се усеща когато го водят за носа ?

    07:27 13.10.2026

  • 19 Фашагите са

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "РФ ще млати покраъна":

    в Кремъл сКопейко

    07:27 13.10.2026

  • 20 Антирашист 4602

    1 8 Отговор

    До коментар #13 от "Ммммм":

    Да започнем от рашизма в просия, като най вреден за света !

    07:30 13.10.2026

  • 21 Не знаех

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пърчо":

    Че данъкоплатците от ЕС са готови сто години да издържат Украйна но щом ти го твърдиш?!? Гледам лоь Пен и алтернатива за Германия нещо не са съгласни с теб.

    07:30 13.10.2026

  • 22 Не ви ли стана ясно

    7 0 Отговор
    или нарочно манипулирате?

    Тръмп никога не е искал от Зеленски да спре атаките срещу руската енергийна инфроструктура.
    Ясно заяви че може да си я бомби колкото иска всичко друго което британците решат, но да не закачат рафинериите! Зелю просто се опитва да хитрува!
    И Тръмп никога не се надявал, че чрез руския импорт ще паднат световните цени на дизела.
    Това което иска само е да няма недостиг за САЩ след като цяла Европа на САЩ чака.
    А Русия му каза и в споразумението се разбира, ако Зеленски и британците продължат, Русия спира износа. Затова са и етапите посочени в него

    07:34 13.10.2026

  • 23 Механик

    12 0 Отговор
    Много интересна работа.
    Един вече няколко месеца ми обяснява тука, че в Русия "солярки нету", а па се оказва, че Русия ще изнася нафта. А де?!? Да се чудиш и маеш.
    Отделно от това Зели каза, че никой не го е информирал за никакви договорености. Путин също нищо не е подписвал, ама Зели реве, че Путин нарушава договореностите за които той не бил чувал.
    Ай де? Да се чудиш и маеш още повече.

    07:35 13.10.2026

  • 24 Госあ

    3 0 Отговор
    Само шест?! Тия хвалят ли се?

    07:40 13.10.2026

  • 25 Да но медиите ни убеждават

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оня":

    че един два дрона могат да изкарат от строя рафинерия за по-дълго време от седмица:)
    Разбира се че почти всички рафинерии си рабопят и петрол за тях си има колото щеш.
    Русия е спирала износа по това време и преди британците да се сетят да обстреват рафинериите, с по 200-300 дрона за рафинеря, с надеждата един-два от тях да успеят и да има ПиАр снимки:)

    07:47 13.10.2026

  • 26 Фен

    1 1 Отговор
    Е ти кво не разбра? Примирието важи само за теб. Не, че вече има значение, без данните от САЩ си чао до седмица.

    07:56 13.10.2026

  • 27 горски

    2 0 Отговор
    Споразумението е за рафинерии,не за всякакви енергийни обекти....Русия има 250 ,а Украйна има 4-ри и нито една не работи,Допоследно бачкаше тази в Клеменчуг,ама преди месеци я занулиха безвъзвратно...

    07:59 13.10.2026

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