Зеленски: Русия е ударила шест енергийни обекта в Украйна

Русия е нанесла удари по най-малко шест енергийни обекта в Украйна няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Все по-очевидно е, че Русия не желае да приеме предложеното от Съединените щати енергийно примирие. Само днес руснаците атакуваха шест енергийни обекта в Украйна“, заяви Зеленски. Конкретните обекти и размерът на нанесените щети не са посочени.

Примирието беше обявено от Тръмп

Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили да спрат ударите по енергийните си системи. Съобщението дойде на фона на високите цени на енергията и преди междинните избори в Съединените щати.

Обявяването на договореността изненада Киев и европейските съюзници на Вашингтон. Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла ударите скоро след съобщението на американския президент, с което постави под съмнение спазването на договореността.

Дизелът е част от опита за преговори

Ройтерс, позовавайки се на американски официални източници, съобщи, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит Москва да бъде върната на масата за преговори. Сделката е представена като елемент от по-широка дипломатическа инициатива на администрацията на Тръмп за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура.

Засега информацията за ударите по шестте обекта идва от украинския президент. В публикуваните данни не се посочва отделно потвърждение от руските власти за конкретните атаки.

Източници: nova.bg, investing.com