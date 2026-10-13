Зеленски: Русия е ударила шест енергийни обекта в Украйна

Русия е нанесла удари по най-малко шест енергийни обекта в Украйна няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.
„Все по-очевидно е, че Русия не желае да приеме предложеното от Съединените щати енергийно примирие. Само днес руснаците атакуваха шест енергийни обекта в Украйна“, заяви Зеленски. Конкретните обекти и размерът на нанесените щети не са посочени.
Примирието беше обявено от Тръмп
Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили да спрат ударите по енергийните си системи. Съобщението дойде на фона на високите цени на енергията и преди междинните избори в Съединените щати.
Обявяването на договореността изненада Киев и европейските съюзници на Вашингтон. Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла ударите скоро след съобщението на американския президент, с което постави под съмнение спазването на договореността.
Дизелът е част от опита за преговори
Ройтерс, позовавайки се на американски официални източници, съобщи, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит Москва да бъде върната на масата за преговори. Сделката е представена като елемент от по-широка дипломатическа инициатива на администрацията на Тръмп за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура.
Засега информацията за ударите по шестте обекта идва от украинския президент. В публикуваните данни не се посочва отделно потвърждение от руските власти за конкретните атаки.
Източници: nova.bg, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
06:37 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пенчо
06:43 13.10.2026
5 Ами сега ?! 😜
06:43 13.10.2026
6 иван костов
06:43 13.10.2026
7 Мисли
06:43 13.10.2026
8 кийййф
06:45 13.10.2026
9 Пърчо
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Войната вече се очертава като 100 годишна, защото трите дни бяха преди повече от 4 години и половина, но местните "другари" си мислят, че още е обяд на първия ден
Коментиран от #10, #21
06:49 13.10.2026
10 Оня
До коментар #9 от "Пърчо":На Путин му дреме на ........ Може да си ги бомби колкото си иска. Дронове и ракети си имат бол ! Заводите бълват продукция нон стоп!
Коментиран от #12, #16, #17, #25
06:56 13.10.2026
11 РФ ще млати покраъна
Коментиран от #19
07:05 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ммммм
Коментиран от #20
07:08 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Третият закон на Нютон
До коментар #10 от "Оня":знаеш ли го?
07:23 13.10.2026
17 Тоя детоТриеЕпедал
До коментар #10 от "Оня":Да се знае
07:26 13.10.2026
18 Антирашист 4601
07:27 13.10.2026
19 Фашагите са
До коментар #11 от "РФ ще млати покраъна":в Кремъл сКопейко
07:27 13.10.2026
20 Антирашист 4602
До коментар #13 от "Ммммм":Да започнем от рашизма в просия, като най вреден за света !
07:30 13.10.2026
21 Не знаех
До коментар #9 от "Пърчо":Че данъкоплатците от ЕС са готови сто години да издържат Украйна но щом ти го твърдиш?!? Гледам лоь Пен и алтернатива за Германия нещо не са съгласни с теб.
07:30 13.10.2026
22 Не ви ли стана ясно
Тръмп никога не е искал от Зеленски да спре атаките срещу руската енергийна инфроструктура.
Ясно заяви че може да си я бомби колкото иска всичко друго което британците решат, но да не закачат рафинериите! Зелю просто се опитва да хитрува!
И Тръмп никога не се надявал, че чрез руския импорт ще паднат световните цени на дизела.
Това което иска само е да няма недостиг за САЩ след като цяла Европа на САЩ чака.
А Русия му каза и в споразумението се разбира, ако Зеленски и британците продължат, Русия спира износа. Затова са и етапите посочени в него
07:34 13.10.2026
23 Механик
Един вече няколко месеца ми обяснява тука, че в Русия "солярки нету", а па се оказва, че Русия ще изнася нафта. А де?!? Да се чудиш и маеш.
Отделно от това Зели каза, че никой не го е информирал за никакви договорености. Путин също нищо не е подписвал, ама Зели реве, че Путин нарушава договореностите за които той не бил чувал.
Ай де? Да се чудиш и маеш още повече.
07:35 13.10.2026
24 Госあ
07:40 13.10.2026
25 Да но медиите ни убеждават
До коментар #10 от "Оня":че един два дрона могат да изкарат от строя рафинерия за по-дълго време от седмица:)
Разбира се че почти всички рафинерии си рабопят и петрол за тях си има колото щеш.
Русия е спирала износа по това време и преди британците да се сетят да обстреват рафинериите, с по 200-300 дрона за рафинеря, с надеждата един-два от тях да успеят и да има ПиАр снимки:)
07:47 13.10.2026
26 Фен
07:56 13.10.2026
27 горски
07:59 13.10.2026