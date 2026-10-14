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Размяна на удари! Хусите обявиха нови атаки срещу „Арамко“ и летището в Рияд
  Тема: Иранската криза

Размяна на удари! Хусите обявиха нови атаки срещу „Арамко“ и летището в Рияд

14 Октомври, 2026 14:09 758 2

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Саудитските власти съобщиха за ограничен пожар в административна сграда на „Арамко“

Размяна на удари! Хусите обявиха нови атаки срещу „Арамко“ и летището в Рияд - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Йеменските хуси заявиха, че са атакували съоръжения на държавната петролна компания „Сауди Арамко“ в Дахран, международното летище „Крал Халид“ и рафинерия на компанията в Рияд. Военният говорител на групировката Яхия Сария посочи, че са използвани ракети и безпилотни летателни апарати.

По-късно саудитското министерство на енергетиката съобщи за ограничен пожар в административна сграда от комплекса на „Арамко“ в Дахран. Според ведомството няма жертви. Дахран се намира в Източната провинция на кралството и е седалище на „Сауди Арамко“.

„Атаките срещу летища и петролни съоръжения ще продължат през следващите дни“, заяви Яхия Сария.

Какво твърдят хусите

Групировката представи нападенията като отговор на саудитските военни действия срещу контролираната от нея йеменска столица Сана и други райони в Йемен. Хусите са подкрепяни от Иран и през последните дни поеха отговорност за серия атаки срещу саудитски летища и енергийни обекти.

В изявлението си Сария не посочи подробности за точния брой на използваните ракети и дронове, нито предостави независими доказателства за пораженията по всички обявени цели. Саудитските власти потвърдиха само пожара в административна сграда на „Арамко“ в Дахран.

Ескалация около летището в Рияд

Новите твърдения идват след тежък удар по международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Саудитските авиационни власти съобщиха, че при предишната атака са загинали 13 души, а над 300 са били ранени. Нападението доведе до сериозни нарушения на въздушния трафик и засили опасенията за сигурността на гражданската авиация в кралството.

Според Асошиейтед прес хусите са обявили новите удари като ответна операция срещу „саудитската агресия“ в Йемен. Агенцията отбелязва, че атаките са насочени към обекти с ключово значение за въздушния транспорт и петролния сектор на Саудитска Арабия.

Ройтерс съобщи, че саудитско енергийно ведомство е потвърдило ограничен пожар в административна сграда на „Арамко“, докато компания е съобщила за удар по комплекса в Дахран. На този етап няма данни новите атаки да са довели до прекъсване на петролното производство.

Обявеното от Яхия Сария намерение за нови нападения оставя отворен рискът от допълнителни удари по летища и петролна инфраструктура. Следващите действия на хусите и отговорът на Саудитска Арабия ще определят дали конфликтът ще се разшири още в следващите дни.

Източници: bta.bg, apnews.com, gmanetwork.com


Саудитска Арабия
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