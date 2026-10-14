ЕК отпусна 2,86 млрд. евро за оръжия за украинската армия

Европейската комисия отпусна 2,86 млрд. евро на Украйна за дронове, системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари, системи за електронна война и боеприпаси. Финансирането е по отбранителната част на заема за подкрепа на Украйна, чийто общ размер е 90 млрд. евро.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия не напредва на фронта, но продължава да увеличава въздушните си удари. „Русия не напредва на фронта и продължава да увеличава въздушните удари, жестоко насочени срещу украински цивилни и инфраструктура“, каза тя.
60 млрд. евро са предвидени за отбрана
Заемът за подкрепа на Украйна обхваща периода 2026-2027 г. и включва индикативно разпределение от 60 млрд. евро за отбрана и 30 млрд. евро за бюджетна помощ.
Само през 2026 г. са планирани 28,3 млрд. евро за украинската отбранителна промишленост. Европейската комисия посочва, че допълнителните плащания за тази цел ще продължат през следващите седмици.
Над 231 млрд. евро подкрепа от 2022 г.
От началото на руската война срещу Украйна през 2022 г. Европейският съюз е предоставил обща подкрепа за 231,5 млрд. евро. В сумата са включени 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното в рамките на европейските санкции руско имущество.
Новото финансиране е насочено към доставки, които Киев определя като ключови за защитата на въздушното пространство и инфраструктурата си. То е част от по-широкия пакет, чрез който ЕС съчетава бюджетна помощ с инвестиции в украинските отбранителни способности.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пари
14:03 14.10.2026
2 Робот
Коментиран от #38
14:04 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Украйна наш Защитник
Коментиран от #10, #17, #44
14:05 14.10.2026
5 404
14:05 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 сельото
Коментиран от #35
14:06 14.10.2026
8 Мишо
14:07 14.10.2026
9 Ххххххххххххх
14:08 14.10.2026
10 марш на
До коментар #4 от "Украйна наш Защитник":фрОн..те да браниш себеподобните си!
14:08 14.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
14:09 14.10.2026
12 МА МНОГО УСМИХНАТИ СА
14:09 14.10.2026
13 мда
Коментиран от #39
14:10 14.10.2026
14 ДрайвингПлежър
Често!
14:10 14.10.2026
15 Урсулите
Коментиран от #28
14:10 14.10.2026
16 🦉🦉🦉🦉
а само на част по- малка от половината
от Европа❗
14:10 14.10.2026
17 Чезни ве
До коментар #4 от "Украйна наш Защитник":Пръдльо
14:11 14.10.2026
18 ЗЕЛЕНОТО
Коментиран от #76
14:11 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Байо
14:12 14.10.2026
21 Факт
14:12 14.10.2026
22 Чипишефффф
14:13 14.10.2026
23 Едно
Коментиран от #31
14:14 14.10.2026
24 Истината
14:14 14.10.2026
25 АБВ
14:15 14.10.2026
26 още пари за фалиралата фирма 404
14:15 14.10.2026
27 стоян георгиев
14:16 14.10.2026
28 ми не
До коментар #15 от "Урсулите":по дъветата...
14:16 14.10.2026
29 защо
14:17 14.10.2026
30 Урсула
14:19 14.10.2026
31 Нека да отпускат още пари
До коментар #23 от "Едно":Защо не отидеш да се жалваш на правилното място? Пред двореца на вашия цар? Спрат ли войната, веднага ще спрат и парите, повечето. От тези пари идват и към нашите заводи за военна техника и оборудване. Нещо против?
Коментиран от #37
14:20 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Истината:
Горят и са обхванати от Протести, Урсулите продължават
да Наливат Подарени Милиарди в кацата без дъно Улрайна.
Така ще бъде до Пълното Унищожаване на ЕС!
Коментиран от #34
14:20 14.10.2026
34 Отпускайте
До коментар #33 от "Истината:":Русия трябва да бъде държана възможно по-далеч!
14:22 14.10.2026
35 Истината:
До коментар #7 от "сельото":Повече от 3ОО Милиарда Евро Подарени от Урсулите на Укрия
и Сто и осемдесет Милиарда $ дадени от Бай Данчо...
И сега Урсулите продължават на Подаряват нови!
14:23 14.10.2026
36 Гост
14:24 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Роб НЕ
До коментар #2 от "Робот":Идва някой в апартамента ти, изнасилва жена ти подчинава децата ти, и ти развяваш бялото знаме. Браво. Мислиш правилно и действаш, или правиш това което ти е казано?
Коментиран от #71
14:25 14.10.2026
39 Антирашист 4632
До коментар #13 от "мда":Не са прищявки ,а борба с фашизма в просия !
14:26 14.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Вярно де
До коментар #37 от "АБВ":Путин е абсолютно нищожество, което не иска да спре войната.
Коментиран от #48
14:27 14.10.2026
42 Украинския чернозем
14:28 14.10.2026
43 Антирашист 4633
До коментар #32 от "Фани":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети. !
Коментиран от #50, #51, #53
14:28 14.10.2026
44 Стенли
До коментар #4 от "Украйна наш Защитник":Защитник , друг път , но виж купувач на голяма част , от продукцията българския военнопромишлен комплекс в това спор няма ,макар и да звучи и ще получа доста минуси , доста предприятия се държат единствено заради износа на водни стоки и най вече боеприди за Украйна , примерно еиб Арсенал , Казанлък , доста ще го закъса и разберете правилно повечето хора ,които работят в тези предприятия , но просто интересува в края на месеца да имат преведени заплати , по банковите си сметки , защото трябва да се пазарува и да се плащат сметки ,това е цялата истина
Коментиран от #72
14:28 14.10.2026
45 Анонимен
14:30 14.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Браво на ЕС !
14:30 14.10.2026
48 Айде бе
До коментар #41 от "Вярно де":А пък Зеленски е върховенство което гледа само да краде.
14:30 14.10.2026
49 УКРОтрол с РАК
14:31 14.10.2026
50 Стига лъга ве деси
До коментар #43 от "Антирашист 4633":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
14:31 14.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Цеко
Коментиран от #57, #59
14:32 14.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 А в Действителнаст!
До коментар #52 от "Цеко":Много Евро-Джобове ще се изпразнят!
Включително и твоят...!
14:36 14.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Т Живков
Коментиран от #74
14:37 14.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 тези пари са за ловене на украинци
14:39 14.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 българина
14:40 14.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 не..
14:41 14.10.2026
69 000
14:42 14.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 АБВ
До коментар #38 от "Роб НЕ":Къде това ? Виетнам, Лаос, Камбоджа, Гренада, Панама, Либия, Югославия, Афганистан, Ирак, Сомалия, Сирия............ Иран ?
Къде, бе ?
Коментиран от #79
14:45 14.10.2026
72 Стенли
До коментар #44 от "Стенли":Просто като ,съм писал малко неграмотно е излязло , затова искам да кажа , че повечето хора които работят в тези предприятия , не мразят , руснаците или Путин ,просто хората искат работа и заплати и повечето хора които произвеждат , барут , патрони , снаряди , автомати и прочие , гледат на работата си все едно произвеждат обувки или велосипеди , и понеже и аз работя в такова предприятие ,не съм чул някой да каже много хубаво , че с тези патрони ще се убедят руснаци , хората работят и както ,навсякъде се оплакват от тежката работа , от не дотам високите заплати , а че има някои които все пак мразят Русия има , това все пак са хиляди хора които работят там ,но както е казал Алеко Константинов , разни хора разни идеали
14:48 14.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Артилерист
14:51 14.10.2026
76 ЧЕРВЕНОТО
До коментар #18 от "ЗЕЛЕНОТО":КАК Е В КРИМ?
ОЩЕ СА НА ИЗПАРЕНИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТОК ВОДА ИНТЕРНЕТ. НЕТЪ
ОНЯ ДЕН ГУБЕРНАТОРЪТ
НА КРИМ
ПАК РЕВЕ;
ПАРИ НЯМА ,
НЯМА. И ДА ИМА
Хахаха хахахахаха хахахахаха
14:51 14.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Стоян
До коментар #73 от "МНОГО РУСКА ЛЕШ":Докторът не ти ли е казал да си пиеш редовно лекарствата, за да не пишеш глупости.
14:53 14.10.2026
79 Роб НЕ
До коментар #71 от "АБВ":Една велика сила прави първи стъпки в Украйна кето друга велика сила направи в изброените от теб държави.
14:54 14.10.2026
80 ккк
15:04 14.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.