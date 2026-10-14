ЕК отпусна 2,86 млрд. евро за оръжия за украинската армия

Европейската комисия отпусна 2,86 млрд. евро на Украйна за дронове, системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари, системи за електронна война и боеприпаси. Финансирането е по отбранителната част на заема за подкрепа на Украйна, чийто общ размер е 90 млрд. евро.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия не напредва на фронта, но продължава да увеличава въздушните си удари. „Русия не напредва на фронта и продължава да увеличава въздушните удари, жестоко насочени срещу украински цивилни и инфраструктура“, каза тя.

60 млрд. евро са предвидени за отбрана

Заемът за подкрепа на Украйна обхваща периода 2026-2027 г. и включва индикативно разпределение от 60 млрд. евро за отбрана и 30 млрд. евро за бюджетна помощ.

Само през 2026 г. са планирани 28,3 млрд. евро за украинската отбранителна промишленост. Европейската комисия посочва, че допълнителните плащания за тази цел ще продължат през следващите седмици.

Над 231 млрд. евро подкрепа от 2022 г.

От началото на руската война срещу Украйна през 2022 г. Европейският съюз е предоставил обща подкрепа за 231,5 млрд. евро. В сумата са включени 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното в рамките на европейските санкции руско имущество.

Новото финансиране е насочено към доставки, които Киев определя като ключови за защитата на въздушното пространство и инфраструктурата си. То е част от по-широкия пакет, чрез който ЕС съчетава бюджетна помощ с инвестиции в украинските отбранителни способности.

Източници: bta.bg