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ЕК отпусна 2,86 млрд. евро за оръжия за украинската армия
  Тема: Украйна

ЕК отпусна 2,86 млрд. евро за оръжия за украинската армия

14 Октомври, 2026 14:01 1 269 81

  • европейска комисия-
  • украйна-
  • дронове-
  • противовъздушна отбрана-
  • ракети-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен

Средствата са за дронове, ПВО, ракети, радари, електронна война и боеприпаси, те са част от отбранителния компонент на заема от 90 млрд. евро

ЕК отпусна 2,86 млрд. евро за оръжия за украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия отпусна 2,86 млрд. евро на Украйна за дронове, системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари, системи за електронна война и боеприпаси. Финансирането е по отбранителната част на заема за подкрепа на Украйна, чийто общ размер е 90 млрд. евро.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия не напредва на фронта, но продължава да увеличава въздушните си удари. „Русия не напредва на фронта и продължава да увеличава въздушните удари, жестоко насочени срещу украински цивилни и инфраструктура“, каза тя.

60 млрд. евро са предвидени за отбрана

Заемът за подкрепа на Украйна обхваща периода 2026-2027 г. и включва индикативно разпределение от 60 млрд. евро за отбрана и 30 млрд. евро за бюджетна помощ.

Само през 2026 г. са планирани 28,3 млрд. евро за украинската отбранителна промишленост. Европейската комисия посочва, че допълнителните плащания за тази цел ще продължат през следващите седмици.

Над 231 млрд. евро подкрепа от 2022 г.

От началото на руската война срещу Украйна през 2022 г. Европейският съюз е предоставил обща подкрепа за 231,5 млрд. евро. В сумата са включени 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното в рамките на европейските санкции руско имущество.

Новото финансиране е насочено към доставки, които Киев определя като ключови за защитата на въздушното пространство и инфраструктурата си. То е част от по-широкия пакет, чрез който ЕС съчетава бюджетна помощ с инвестиции в украинските отбранителни способности.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пари

    69 7 Отговор
    на ветърс,кликата на зеленски ще ги прибере като за последно,евросъюза потъва заедно с украйна ако не се свести от урсулите

    14:03 14.10.2026

  • 2 Робот

    53 3 Отговор
    Бялото знаме или ще се развее от зеления йордек или още ненужна украинска смърт..!

    Коментиран от #38

    14:04 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Украйна наш Защитник

    10 53 Отговор
    Братя Украинци!

    Коментиран от #10, #17, #44

    14:05 14.10.2026

  • 5 404

    59 5 Отговор
    на всички им е ясно че парите вече са откраднати

    14:05 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сельото

    52 5 Отговор
    Няма наяждане тая Украйна, колко милиарди потънаха там.

    Коментиран от #35

    14:06 14.10.2026

  • 8 Мишо

    8 3 Отговор
    мале мале от колумбия до Петрич че бие по сички пости

    14:07 14.10.2026

  • 9 Ххххххххххххх

    55 6 Отговор
    После що няма пари за болници и училища...

    14:08 14.10.2026

  • 10 марш на

    28 4 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна наш Защитник":

    фрОн..те да браниш себеподобните си!

    14:08 14.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    38 4 Отговор
    ЕК не е Европейска комисия, а комисия на ЕсеС❗

    14:09 14.10.2026

  • 12 МА МНОГО УСМИХНАТИ СА

    40 5 Отговор
    Като ги съдят дано са все така усмихнати.

    14:09 14.10.2026

  • 13 мда

    50 35 Отговор
    Народите на ЕС плащат за прищявките на откачалки като Урсула и Кая Калас.

    Коментиран от #39

    14:10 14.10.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    27 29 Отговор
    Имате да плащате още една почерпка! Викайте още ЕС и ръкопляскайте!
    Често!

    14:10 14.10.2026

  • 15 Урсулите

    35 31 Отговор
    В затвора

    Коментиран от #28

    14:10 14.10.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    27 1 Отговор
    Правомощията на ЕК не са над Европа,
    а само на част по- малка от половината
    от Европа❗

    14:10 14.10.2026

  • 17 Чезни ве

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна наш Защитник":

    Пръдльо

    14:11 14.10.2026

  • 18 ЗЕЛЕНОТО

    23 2 Отговор
    Да се прибира да пусне тока и водата у кииф, че лошо.

    Коментиран от #76

    14:11 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Байо

    27 1 Отговор
    Урдзурляците ще ни унищожат. Таясган от патогени трябва незабавно да се пръждоса.

    14:12 14.10.2026

  • 21 Факт

    22 2 Отговор
    някой приют да направят за тия дето спът по гарите и в кашони няма евро,но европейския данъкоплатец плаща за оръжие и безплатни квартири по цял свят на украинци инруснаци

    14:12 14.10.2026

  • 22 Чипишефффф

    28 1 Отговор
    Е те урсули не се накрадоха

    14:13 14.10.2026

  • 23 Едно

    28 3 Отговор
    е сигурно. Ще потънат още кораби, ще се разрешават още ж.п. инфрастуктура и мостове. И най жалкото ще загинат още руснаци и украинци за кефа на тези които "отпускат" парите.

    Коментиран от #31

    14:14 14.10.2026

  • 24 Истината

    1 22 Отговор
    Тия милиарди може и да отиват и към русия,в Украйна е бъкано с русофили,раша почна да мята бомби и в Черно море,

    14:14 14.10.2026

  • 25 АБВ

    14 4 Отговор
    Аз, ако имах, и 5 милиарда бих дал на Украйна. За свещи и кръстове.

    14:15 14.10.2026

  • 26 още пари за фалиралата фирма 404

    23 3 Отговор
    Ек не помага на гражданите за високите сметки електричетсво за горива но помага на фалиралата фирма зелен скъркач

    14:15 14.10.2026

  • 27 стоян георгиев

    22 3 Отговор
    Фашистите с лека ръка дават народна пара на бандеровските терористи 🤮

    14:16 14.10.2026

  • 28 ми не

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Урсулите":

    по дъветата...

    14:16 14.10.2026

  • 29 защо

    14 1 Отговор
    Като ги товарите, ще ги пуснете през Български териториални води, нали? На сигурно.

    14:17 14.10.2026

  • 30 Урсула

    20 1 Отговор
    Ако трябва ще затворим всички заводи на vw, mercedes, bmw, bosch, siemens....и т.н., но лудата ни мечта да разгромим Русия, няма да оставим! Зелка, мобилизирай и жените, ако не са останали мъже!

    14:19 14.10.2026

  • 31 Нека да отпускат още пари

    4 13 Отговор

    До коментар #23 от "Едно":

    Защо не отидеш да се жалваш на правилното място? Пред двореца на вашия цар? Спрат ли войната, веднага ще спрат и парите, повечето. От тези пари идват и към нашите заводи за военна техника и оборудване. Нещо против?

    Коментиран от #37

    14:20 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Истината:

    19 4 Отговор
    Докато Икономиката на ЕС Загива и всички големи държави
    Горят и са обхванати от Протести, Урсулите продължават
    да Наливат Подарени Милиарди в кацата без дъно Улрайна.
    Така ще бъде до Пълното Унищожаване на ЕС!

    Коментиран от #34

    14:20 14.10.2026

  • 34 Отпускайте

    4 19 Отговор

    До коментар #33 от "Истината:":

    Русия трябва да бъде държана възможно по-далеч!

    14:22 14.10.2026

  • 35 Истината:

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "сельото":

    Повече от 3ОО Милиарда Евро Подарени от Урсулите на Укрия
    и Сто и осемдесет Милиарда $ дадени от Бай Данчо...
    И сега Урсулите продължават на Подаряват нови!

    14:23 14.10.2026

  • 36 Гост

    18 2 Отговор
    Някой пита ли обикновения европеец.

    14:24 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Роб НЕ

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Идва някой в апартамента ти, изнасилва жена ти подчинава децата ти, и ти развяваш бялото знаме. Браво. Мислиш правилно и действаш, или правиш това което ти е казано?

    Коментиран от #71

    14:25 14.10.2026

  • 39 Антирашист 4632

    23 12 Отговор

    До коментар #13 от "мда":

    Не са прищявки ,а борба с фашизма в просия !

    14:26 14.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Вярно де

    23 18 Отговор

    До коментар #37 от "АБВ":

    Путин е абсолютно нищожество, което не иска да спре войната.

    Коментиран от #48

    14:27 14.10.2026

  • 42 Украинския чернозем

    17 16 Отговор
    ще се тори още с руска тор!

    14:28 14.10.2026

  • 43 Антирашист 4633

    17 12 Отговор

    До коментар #32 от "Фани":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети. !

    Коментиран от #50, #51, #53

    14:28 14.10.2026

  • 44 Стенли

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна наш Защитник":

    Защитник , друг път , но виж купувач на голяма част , от продукцията българския военнопромишлен комплекс в това спор няма ,макар и да звучи и ще получа доста минуси , доста предприятия се държат единствено заради износа на водни стоки и най вече боеприди за Украйна , примерно еиб Арсенал , Казанлък , доста ще го закъса и разберете правилно повечето хора ,които работят в тези предприятия , но просто интересува в края на месеца да имат преведени заплати , по банковите си сметки , защото трябва да се пазарува и да се плащат сметки ,това е цялата истина

    Коментиран от #72

    14:28 14.10.2026

  • 45 Анонимен

    10 11 Отговор
    Доста елементарна схема - украинците съобщават за успех в Лиманско направление, Урсула отпуска пари. Но и замесените са елементарни, не измислят нищо ново. Модела се вижда ясно дори от неспециалист като мен.

    14:30 14.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Браво на ЕС !

    16 15 Отговор
    ВСУ мощно млати фашистите на Кремъл. България също активно участва с военна помощ за братска Украйна.

    14:30 14.10.2026

  • 48 Айде бе

    9 14 Отговор

    До коментар #41 от "Вярно де":

    А пък Зеленски е върховенство което гледа само да краде.

    14:30 14.10.2026

  • 49 УКРОтрол с РАК

    9 14 Отговор
    Аз съм болен от рак русофоб и нямам пари за лечение, да ми изпрати и на мене малко.

    14:31 14.10.2026

  • 50 Стига лъга ве деси

    14 11 Отговор

    До коментар #43 от "Антирашист 4633":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    14:31 14.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Цеко

    5 14 Отговор
    Много руска смрадт ще си отиде.Много нещо.За нищо.

    Коментиран от #57, #59

    14:32 14.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А в Действителнаст!

    11 1 Отговор

    До коментар #52 от "Цеко":

    Много Евро-Джобове ще се изпразнят!
    Включително и твоят...!

    14:36 14.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Т Живков

    2 8 Отговор
    Само така!Бой по Блатната Измет!

    Коментиран от #74

    14:37 14.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 тези пари са за ловене на украинци

    9 3 Отговор
    от улицата и пращането им на смърт всеки божи ден , така че не са точно за оръжия

    14:39 14.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 българина

    4 2 Отговор
    за вашата улица и за операция. на детето ви колко отоуснаха?

    14:40 14.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 не..

    2 1 Отговор
    Крайният получател на услугата е друг.Украйна е само посредник.

    14:41 14.10.2026

  • 69 000

    4 2 Отговор
    Живота в посткапиталистическата ера е труден за бедняците. Голямото ограбване на евро човечеството е в ход.

    14:42 14.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 АБВ

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Роб НЕ":

    Къде това ? Виетнам, Лаос, Камбоджа, Гренада, Панама, Либия, Югославия, Афганистан, Ирак, Сомалия, Сирия............ Иран ?
    Къде, бе ?

    Коментиран от #79

    14:45 14.10.2026

  • 72 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Стенли":

    Просто като ,съм писал малко неграмотно е излязло , затова искам да кажа , че повечето хора които работят в тези предприятия , не мразят , руснаците или Путин ,просто хората искат работа и заплати и повечето хора които произвеждат , барут , патрони , снаряди , автомати и прочие , гледат на работата си все едно произвеждат обувки или велосипеди , и понеже и аз работя в такова предприятие ,не съм чул някой да каже много хубаво , че с тези патрони ще се убедят руснаци , хората работят и както ,навсякъде се оплакват от тежката работа , от не дотам високите заплати , а че има някои които все пак мразят Русия има , това все пак са хиляди хора които работят там ,но както е казал Алеко Константинов , разни хора разни идеали

    14:48 14.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Артилерист

    8 1 Отговор
    ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ е теглила заем за подпомагане на Украйна!? Коя даржава е ЕВРОПЕЙСКАТА комисия, която ще връща този заем? Ами това сме ние и всички държави от ЕС. А кажете сега, че ЕС не води6 война с Русия чрез Украйна...

    14:51 14.10.2026

  • 76 ЧЕРВЕНОТО

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "ЗЕЛЕНОТО":

    КАК Е В КРИМ?

    ОЩЕ СА НА ИЗПАРЕНИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТОК ВОДА ИНТЕРНЕТ. НЕТЪ

    ОНЯ ДЕН ГУБЕРНАТОРЪТ
    НА КРИМ

    ПАК РЕВЕ;

    ПАРИ НЯМА ,
    НЯМА. И ДА ИМА

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    14:51 14.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Стоян

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "МНОГО РУСКА ЛЕШ":

    Докторът не ти ли е казал да си пиеш редовно лекарствата, за да не пишеш глупости.

    14:53 14.10.2026

  • 79 Роб НЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "АБВ":

    Една велика сила прави първи стъпки в Украйна кето друга велика сила направи в изброените от теб държави.

    14:54 14.10.2026

  • 80 ккк

    4 0 Отговор
    Давай наливай още в кацата без дъно пък после се чудете защо ще мръзнете зимата и цената на горивото ви е висока

    15:04 14.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

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