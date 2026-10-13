Доналд Тръмп зачеркна десетилетия американска политика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е зачеркнал десетилетия американска политика и е застанал на страната на руския президент Владимир Путин. Това пише Ан Апълбаум в анализ за The Atlantic, след като Вашингтон отмени санкциите върху вноса на руско дизелово гориво.

Според авторката само за последните 72 часа Тръмп е подкопал и 18 месеца от собствената си дипломация. Тя твърди, че решението за руското гориво противоречи и на законови ограничения, подписани по-рано от самия американски президент.

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Натискът върху Киев

Апълбаум припомня, че Тръмп е заплашил да спре споделянето на разузнавателна информация с Украйна, ако страната продължи да атакува руски петролни рафинерии. По думите ѝ така Вашингтон настоява Киев да се откаже от най-ефективното си оръжие, без да поставя същото условие на Москва.

Авторката отбелязва и че Тръмп не е осъдил руските удари по украински енергийни съоръжения и фабрики, включително по обекти, собственост на американски компании. Апълбаум посочва още, че президентът не е изразил съболезнования за украински деца, загинали при руски обстрели.

Тя свързва натиска върху Украйна и с обещанието на Тръмп да намали цените на горивата в САЩ. Според анализа президентът се опитва да убеди американските избиратели, че високите цени са причинени от украинските удари по руски рафинерии, а не от собствената му война срещу Иран.

Възможни сделки с Русия

Апълбаум смята, че стремежът към по-ниски цени на горивата не оправдава сделки, които според нея облагодетелстват Русия. Тя определя действията на Тръмп като „драстичен, отчаян опит“ да бъде принудена Украйна да капитулира и да бъде спасена руската икономика.

В анализа се посочва и възможността американският президент да иска да финализира бизнес споразумения, обсъждани между руски представители, американски преговарящи и хора от близкото обкръжение на Тръмп. Сред тях са сделки, свързани с газопровода „Северен поток“ и добива на полезни изкопаеми в Арктика. Това е оценка на авторката, а не потвърдено решение на американската администрация.

Предупреждение към съюзниците

Апълбаум пише, че европейските съюзници на САЩ и други партньори са се опитвали да обяснят на Тръмп значението на войната и заплахата, която Русия представлява. Според нея тези усилия не са дали резултат.

„Америка днес е капризна, непредсказуема сила, чиято установена външна политика може да бъде импулсивно преразгледана за една нощ“, пише Ан Апълбаум.

По думите ѝ първият извод за Украйна и останалите съюзници е, че не трябва да разчитат изцяло на САЩ. Вторият е, че администрацията на Тръмп е податлива на влияние от бизнес интереси. Тези заключения са част от анализа на Апълбаум за последиците от решенията на президента, а не официална позиция на американското правителство.

Източници: focus-news.net, theatlantic.com