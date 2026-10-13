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Доналд Тръмп зачеркна десетилетия американска политика
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп зачеркна десетилетия американска политика

13 Октомври, 2026 09:18 876 12

  • доналд тръмп-
  • ан апълбаум-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • руско дизелово гориво-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Авторката на The Atlantic обвинява президента на САЩ, че оказва натиск върху Украйна, докато прави отстъпки на Русия

Доналд Тръмп зачеркна десетилетия американска политика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Atlantic The Atlantic The Atlantic - списание за анализи и коментари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е зачеркнал десетилетия американска политика и е застанал на страната на руския президент Владимир Путин. Това пише Ан Апълбаум в анализ за The Atlantic, след като Вашингтон отмени санкциите върху вноса на руско дизелово гориво.

Според авторката само за последните 72 часа Тръмп е подкопал и 18 месеца от собствената си дипломация. Тя твърди, че решението за руското гориво противоречи и на законови ограничения, подписани по-рано от самия американски президент.

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Натискът върху Киев

Апълбаум припомня, че Тръмп е заплашил да спре споделянето на разузнавателна информация с Украйна, ако страната продължи да атакува руски петролни рафинерии. По думите ѝ така Вашингтон настоява Киев да се откаже от най-ефективното си оръжие, без да поставя същото условие на Москва.

Авторката отбелязва и че Тръмп не е осъдил руските удари по украински енергийни съоръжения и фабрики, включително по обекти, собственост на американски компании. Апълбаум посочва още, че президентът не е изразил съболезнования за украински деца, загинали при руски обстрели.

Тя свързва натиска върху Украйна и с обещанието на Тръмп да намали цените на горивата в САЩ. Според анализа президентът се опитва да убеди американските избиратели, че високите цени са причинени от украинските удари по руски рафинерии, а не от собствената му война срещу Иран.

Възможни сделки с Русия

Апълбаум смята, че стремежът към по-ниски цени на горивата не оправдава сделки, които според нея облагодетелстват Русия. Тя определя действията на Тръмп като „драстичен, отчаян опит“ да бъде принудена Украйна да капитулира и да бъде спасена руската икономика.

В анализа се посочва и възможността американският президент да иска да финализира бизнес споразумения, обсъждани между руски представители, американски преговарящи и хора от близкото обкръжение на Тръмп. Сред тях са сделки, свързани с газопровода „Северен поток“ и добива на полезни изкопаеми в Арктика. Това е оценка на авторката, а не потвърдено решение на американската администрация.

Предупреждение към съюзниците

Апълбаум пише, че европейските съюзници на САЩ и други партньори са се опитвали да обяснят на Тръмп значението на войната и заплахата, която Русия представлява. Според нея тези усилия не са дали резултат.

„Америка днес е капризна, непредсказуема сила, чиято установена външна политика може да бъде импулсивно преразгледана за една нощ“, пише Ан Апълбаум.

По думите ѝ първият извод за Украйна и останалите съюзници е, че не трябва да разчитат изцяло на САЩ. Вторият е, че администрацията на Тръмп е податлива на влияние от бизнес интереси. Тези заключения са част от анализа на Апълбаум за последиците от решенията на президента, а не официална позиция на американското правителство.

Източници: focus-news.net, theatlantic.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КРЕМЪЛСКИ БОТ

    17 5 Отговор
    НА МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ
    ЩЕ ЗАЧЕРКНАТ ТРЪМП.

    МАЛКО ОСТАНА

    09:20 13.10.2026

  • 2 Байкал MP-654 K

    10 22 Отговор
    Само как сороскатапапла4 бълва атнитръмп пропаганда, ще се пръснаот смях

    09:20 13.10.2026

  • 3 Пич

    13 19 Отговор
    Що за идиот твърди, че политиката трябва винаги да бъде една и съща...?!
    Знаете - в политиката няма приятелство, има само интереси!!!
    И като така - Тръмп поставя основите на нова политика, в която Урсулианците са откъм наведената страна!!!

    Коментиран от #10

    09:21 13.10.2026

  • 4 Овчар

    13 19 Отговор
    Когато кораба започва да потъва на него остават само мишките и плъховете ..! Къде е Соломон Паси да обясни защо изхарчихме милиони за Украйна а сега големите играчи се отказват от нея..? Тъжна капиталистическа алчна картинка.

    09:22 13.10.2026

  • 5 Маринов

    7 20 Отговор
    И Факти се включи в атаките срещу Тръмп. Слагат "подходящите заглавия" на статиите и уж нямат намеса. Явно и техния спонсор така иска. Доколкото разбирам, Тръмп иска да свали галона с един долар, а от там и на храните. А писачите не искат това, а обратното и търсят хиляди причини за да противодействат. Е, ще видим след кратко ереме

    09:29 13.10.2026

  • 6 Мдааа

    8 20 Отговор
    Тръмп не си пада по Европейските атлантически ястреби, които искат дружно да видят Русия на колене

    09:31 13.10.2026

  • 7 Зеленото:

    9 18 Отговор
    Защо ме оставихте сам сред вълци?

    09:32 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Интересите трябва да са за всички а не само за бизнеса на оранжевия и неговия кръг хора, както и пУТИНЧО си гледа интересите а обикновените руснаци пасат трева.

    09:44 13.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Елементарно Уотсън":

    Хлъзнаха го с Венецуела От там той се главозамая и се захвана с Иран Поредица от грешки Сега е в безизходица Си му каза че номерата му няма да минат Жалко за България

    09:45 13.10.2026

  • 12 Тръмп сее бори

    1 0 Отговор
    да спаси главата си, понеже демократите ще го попилеят с комисии, разследвания и импийчмънт, ако спечелят Конгреса.

    Действията му показват крайна изнервеност, загуба на самообладание и паника!

    И както винаги- напада по- слабия и нападнатия! Типично за всеки слабак!
    Срам и позор за САЩ.

    09:51 13.10.2026