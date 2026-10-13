Доналд Тръмп зачеркна десетилетия американска политика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е зачеркнал десетилетия американска политика и е застанал на страната на руския президент Владимир Путин. Това пише Ан Апълбаум в анализ за The Atlantic, след като Вашингтон отмени санкциите върху вноса на руско дизелово гориво.
Според авторката само за последните 72 часа Тръмп е подкопал и 18 месеца от собствената си дипломация. Тя твърди, че решението за руското гориво противоречи и на законови ограничения, подписани по-рано от самия американски президент.
Натискът върху Киев
Апълбаум припомня, че Тръмп е заплашил да спре споделянето на разузнавателна информация с Украйна, ако страната продължи да атакува руски петролни рафинерии. По думите ѝ така Вашингтон настоява Киев да се откаже от най-ефективното си оръжие, без да поставя същото условие на Москва.
Авторката отбелязва и че Тръмп не е осъдил руските удари по украински енергийни съоръжения и фабрики, включително по обекти, собственост на американски компании. Апълбаум посочва още, че президентът не е изразил съболезнования за украински деца, загинали при руски обстрели.
Тя свързва натиска върху Украйна и с обещанието на Тръмп да намали цените на горивата в САЩ. Според анализа президентът се опитва да убеди американските избиратели, че високите цени са причинени от украинските удари по руски рафинерии, а не от собствената му война срещу Иран.
Възможни сделки с Русия
Апълбаум смята, че стремежът към по-ниски цени на горивата не оправдава сделки, които според нея облагодетелстват Русия. Тя определя действията на Тръмп като „драстичен, отчаян опит“ да бъде принудена Украйна да капитулира и да бъде спасена руската икономика.
В анализа се посочва и възможността американският президент да иска да финализира бизнес споразумения, обсъждани между руски представители, американски преговарящи и хора от близкото обкръжение на Тръмп. Сред тях са сделки, свързани с газопровода „Северен поток“ и добива на полезни изкопаеми в Арктика. Това е оценка на авторката, а не потвърдено решение на американската администрация.
Предупреждение към съюзниците
Апълбаум пише, че европейските съюзници на САЩ и други партньори са се опитвали да обяснят на Тръмп значението на войната и заплахата, която Русия представлява. Според нея тези усилия не са дали резултат.„Америка днес е капризна, непредсказуема сила, чиято установена външна политика може да бъде импулсивно преразгледана за една нощ“, пише Ан Апълбаум.
По думите ѝ първият извод за Украйна и останалите съюзници е, че не трябва да разчитат изцяло на САЩ. Вторият е, че администрацията на Тръмп е податлива на влияние от бизнес интереси. Тези заключения са част от анализа на Апълбаум за последиците от решенията на президента, а не официална позиция на американското правителство.
Източници: focus-news.net, theatlantic.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КРЕМЪЛСКИ БОТ
ЩЕ ЗАЧЕРКНАТ ТРЪМП.
МАЛКО ОСТАНА
09:20 13.10.2026
2 Байкал MP-654 K
09:20 13.10.2026
3 Пич
Знаете - в политиката няма приятелство, има само интереси!!!
И като така - Тръмп поставя основите на нова политика, в която Урсулианците са откъм наведената страна!!!
Коментиран от #10
09:21 13.10.2026
4 Овчар
09:22 13.10.2026
5 Маринов
09:29 13.10.2026
6 Мдааа
09:31 13.10.2026
7 Зеленото:
09:32 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
До коментар #3 от "Пич":Интересите трябва да са за всички а не само за бизнеса на оранжевия и неговия кръг хора, както и пУТИНЧО си гледа интересите а обикновените руснаци пасат трева.
09:44 13.10.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "Елементарно Уотсън":Хлъзнаха го с Венецуела От там той се главозамая и се захвана с Иран Поредица от грешки Сега е в безизходица Си му каза че номерата му няма да минат Жалко за България
09:45 13.10.2026
12 Тръмп сее бори
Действията му показват крайна изнервеност, загуба на самообладание и паника!
И както винаги- напада по- слабия и нападнатия! Типично за всеки слабак!
Срам и позор за САЩ.
09:51 13.10.2026