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Москва обяви масиран удар! Шестима са жертвите на руските атаки в Украйна
  Тема: Украйна

Москва обяви масиран удар! Шестима са жертвите на руските атаки в Украйна

14 Октомври, 2026 09:30 1 408 47

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  • володимир зеленски-
  • виталий кличко

Трима души са загинали в Киев, а електрозахранването е прекъснато в няколко квартала

Москва обяви масиран удар! Шестима са жертвите на руските атаки в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко шестима души са загинали при руските въздушни удари срещу Украйна през нощта, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. Атаките са засегнали Киев, Днепропетровска и Запорожка област.

Трима души са загинали в столицата Киев. В няколко квартала е прекъснато електроснабдяването, съобщиха кметът Виталий Кличко и енергийният оператор. Две жертви са регистрирани в Днепропетровска област, а един човек е загинал в Запорожка област, обявиха областните военни администрации.

Москва съобщи за масиран удар

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са нанесли масирана атака по украинска инфраструктура. Ведомството твърди, че са използвани високоточни оръжия с наземно базиране и безпилотни летателни апарати с голям обсег.

„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високоточни оръжия“, се посочва в изявлението на руското военно министерство.

Според руската страна са поразени обекти на комуникационната и енергийната инфраструктура в Киев, Киевска и Харковска област. Министерството твърди, че те са били използвани в интерес на военнопромишления комплекс и Въоръжените сили на Украйна.

Руското съобщение беше предадено от ТАСС. Украинските местни власти потвърдиха жертвите и прекъсванията на електрозахранването, но в публикуваната информация не се посочват допълнителни подробности за щетите по инфраструктурата или за броя на ранените.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баба вуна

    17 17 Отговор
    Масиран удар = трима загинали. Подигравка. При масиран удар ще загинат хиляди.

    09:35 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    32 37 Отговор
    Изкарайте Соломон Паси от дупката да коментира..! Няма да го бомбят , няма страшно..!

    Коментиран от #27, #41

    09:37 14.10.2026

  • 4 Братовчеда

    18 11 Отговор
    На война, като на война! Преди дни Украйна избомби руски дейтацентрове. Резултатът от атаката имаше закономерен ефект. Онлайн споменаванията на AFD се сринаха с 50%.

    Коментиран от #18

    09:48 14.10.2026

  • 5 АБВ

    22 24 Отговор
    Денят ми започва с добри новини ! Дано продължава така !

    09:48 14.10.2026

  • 6 Сесесере

    10 16 Отговор
    50/50 е работата! Нашите мижитурки вече няма накъде да се снишават! Зърнарите ще оправят нещета, като не вземат и един цент от продукцията!

    09:49 14.10.2026

  • 7 Ясно е

    32 25 Отговор
    Фашистите в Кремъл винаги ще измислят "причина" за да сеят терор и убиват цивилни украинци.
    Скоро ще им бъде припомнен третия закон на Нютон.

    Коментиран от #21, #29, #39

    09:49 14.10.2026

  • 8 ВСУ отвръща на удара

    28 18 Отговор
    След като през лятото и през септември ВСУ атакува с ракети и дронове Новошахтинския стратегически нефтозавод и го подпали, от няколко дни е атакуван и нефтоналивния терминал на същия завод на река Дон, като пожарите и взривовете не спират и до днес.

    Всякаква дейност на завода и терминала са спрени.
    Въпреки напъните на Тръмп да постави Украйна на колене!

    Коментиран от #24, #26, #38, #40

    09:53 14.10.2026

  • 9 Прям

    3 7 Отговор
    Бълха ги ухапала. Това е все едно от време на време да те пощипнат. Руска му работа!

    09:54 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софиянец

    11 6 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 🍻

    09:56 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чума

    7 0 Отговор
    Оставете Киев! Обърнете внимание на Ковънтри!

    Коментиран от #47

    09:57 14.10.2026

  • 14 стоян георгиев

    14 6 Отговор
    Ударите по 404 вече са всекидневни и ефективно! Ама то затова е тва паническо и истерично реване от еврофашагите и родните подлоги! Браво Русия!

    09:57 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВСУ отвръща на удара

    2 14 Отговор
    Първи удар с нова украинска балистична ракета:

    Украйна е атакувала цел на територията на Русия със собствено разработена балистична ракета FP- 7, определяна като аналог на американските ATACMS.

    В допълнение, ВСУ нанесоха успешни удари по руска база за ремонт на ракетни комплекси "Искандер-М" и продължават атаките с модернизирани дронове срещу руски рафинерии и петролни терминали (като този в Новошахтинск).

    Коментиран от #28, #33

    09:58 14.10.2026

  • 17 Бей фашистов!

    4 3 Отговор
    Бей фашистов!

    Коментиран от #22

    09:58 14.10.2026

  • 18 Пригожин е жив

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Братовчеда":

    Това трябваше да е първата цел при началото на войната! Данните на Путин. Тролцентровете!

    09:59 14.10.2026

  • 19 Стойко

    10 3 Отговор
    Още! Още трябва! Зеления плъх да се тресе от нерви!

    09:59 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ясно е":

    много си се размечтал нещо,пий си редовно хапчетата че излизаш от реалността

    10:00 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пони, ама розАво

    9 2 Отговор
    А ни беше толкова весело на майдана. И бисквитки хапнахме.
    Как ли се докарахме до тук?!?...

    Абе я сало Уганде, хероинам сало бе!

    10:00 14.10.2026

  • 24 гост

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "ВСУ отвръща на удара":

    Не на колене - по корем ще са със спряна разузнавателна информация.

    10:01 14.10.2026

  • 25 ВСУ отвръща на удара

    2 8 Отговор
    Технически характеристики на FP-7

    Разработена е от украинската частна компания Fire Point, създадена през 2022 г.. Базирана е на модернизирани компоненти от съветската ракета 48Н6.
    Обсег на действие: До 200–250 км.
    Полезен товар между 150 и 200 кг. Тя е проектирана за прецизно поразяване на силно защитени и укрепени обекти като подземни командни пунктове и бункери.
    Система за изстрелване: Мобилна железопътна платформа, монтирана на ремарке (trailer-mounted rail system).

    Развитие и бъдещи планове

    Украйна форсира ракетната си програма, за да намали зависимостта си от западните оръжейни доставки и ограниченията за удари дълбоко в руския тил.

    Следващо поколение (FP-9): Успоредно с FP-7 компанията работи по по-тежка и далекобойна балистична ракета — FP-9. Според предварителните планове тя ще има обхват до 850-855 км, бойна глава от 800 кг и развивана скорост до Мах.

    Коментиран от #32

    10:01 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мони

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Като свърша. Сам ще изляза от дупката ти.

    10:01 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Аве мишкар

    8 8 Отговор

    До коментар #22 от "Бей фашистов!":

    Че те фашистите са в 🚽ес и в 404

    Коментиран от #34

    10:04 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 м даааа

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "ВСУ отвръща на удара":

    Явно кандидатстваш за работа в униан,лъжеш точно в техен стил,после викат че руснаците разпространявали дезинформация

    10:08 14.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Цял хотел в Киев пълен с

    7 4 Отговор
    бразилски наемници е срутен до основи и нито един от тях не е жив.

    10:15 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Инна

    5 12 Отговор

    До коментар #8 от "ВСУ отвръща на удара":

    Руските въоръжени сили (РФ) са нанесли удари по ТЕЦ № 5 в Харковска област, която е снабдявала с електричество военно-промишления комплекс на Украйна, според руското Министерство на отбраната.

    Руските войски са нанесли удари и по Змиевската ТЕЦ в региона, която е снабдявала с електричество украинските въоръжени сили.

    В Киевска област е била ударена и Временна електроцентрала № 6, която е снабдявала с електричество военни логистични съоръжения.

    10:21 14.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Никой досега не е

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    бил блатарите толкова много колкото украинците .

    Коментиран от #42, #44

    10:31 14.10.2026

  • 42 м даааа

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "Никой досега не е":

    и после руснаците разпространявали дезинформация

    10:35 14.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мишел

    2 1 Отговор
    ВСУ успя да стабилизира фронта в най-критичните направления- Покровск, Торецк и Константиновка.
    Плановете на руснаците да напреднат в тези посоки са спрени, а в " превзетата " Константиновка руснаците успяха да се закрепят само в покрайнините на града.

    Руснаците дадоха много жертви и загубиха много бронирана техника в тези направления, което ги принуди да използват само малки групи от по 2- 5 човека, които да се втурват напред в опит да се доберат до някое мазе. Почти всички загиват!

    В зоната на смъртта ВСУ използва почти само дронове и автономни бойни машини, които откриват и унищожават руските гнезда.

    По на север, към Лиман и Купянск, ВСУ контраатакува и отблъсква руснаците при р. Оскол и продължава да настъпва.

    10:41 14.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Антирашист 4617

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чума":

    Все ще има някоя мижетурка да подкрепя фашистите в мацква !

    10:55 14.10.2026

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