Москва обяви масиран удар! Шестима са жертвите на руските атаки в Украйна

Най-малко шестима души са загинали при руските въздушни удари срещу Украйна през нощта, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. Атаките са засегнали Киев, Днепропетровска и Запорожка област.
Трима души са загинали в столицата Киев. В няколко квартала е прекъснато електроснабдяването, съобщиха кметът Виталий Кличко и енергийният оператор. Две жертви са регистрирани в Днепропетровска област, а един човек е загинал в Запорожка област, обявиха областните военни администрации.
Москва съобщи за масиран удар
Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са нанесли масирана атака по украинска инфраструктура. Ведомството твърди, че са използвани високоточни оръжия с наземно базиране и безпилотни летателни апарати с голям обсег.„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високоточни оръжия“, се посочва в изявлението на руското военно министерство.
Според руската страна са поразени обекти на комуникационната и енергийната инфраструктура в Киев, Киевска и Харковска област. Министерството твърди, че те са били използвани в интерес на военнопромишления комплекс и Въоръжените сили на Украйна.
Руското съобщение беше предадено от ТАСС. Украинските местни власти потвърдиха жертвите и прекъсванията на електрозахранването, но в публикуваната информация не се посочват допълнителни подробности за щетите по инфраструктурата или за броя на ранените.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 баба вуна
09:35 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
Коментиран от #27, #41
09:37 14.10.2026
4 Братовчеда
Коментиран от #18
09:48 14.10.2026
5 АБВ
09:48 14.10.2026
6 Сесесере
09:49 14.10.2026
7 Ясно е
Скоро ще им бъде припомнен третия закон на Нютон.
Коментиран от #21, #29, #39
09:49 14.10.2026
8 ВСУ отвръща на удара
Всякаква дейност на завода и терминала са спрени.
Въпреки напъните на Тръмп да постави Украйна на колене!
Коментиран от #24, #26, #38, #40
09:53 14.10.2026
9 Прям
09:54 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Софиянец
09:56 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чума
Коментиран от #47
09:57 14.10.2026
14 стоян георгиев
09:57 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВСУ отвръща на удара
Украйна е атакувала цел на територията на Русия със собствено разработена балистична ракета FP- 7, определяна като аналог на американските ATACMS.
В допълнение, ВСУ нанесоха успешни удари по руска база за ремонт на ракетни комплекси "Искандер-М" и продължават атаките с модернизирани дронове срещу руски рафинерии и петролни терминали (като този в Новошахтинск).
Коментиран от #28, #33
09:58 14.10.2026
17 Бей фашистов!
Коментиран от #22
09:58 14.10.2026
18 Пригожин е жив
До коментар #4 от "Братовчеда":Това трябваше да е първата цел при началото на войната! Данните на Путин. Тролцентровете!
09:59 14.10.2026
19 Стойко
09:59 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хахахахха
До коментар #7 от "Ясно е":много си се размечтал нещо,пий си редовно хапчетата че излизаш от реалността
10:00 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пони, ама розАво
Как ли се докарахме до тук?!?...
Абе я сало Уганде, хероинам сало бе!
10:00 14.10.2026
24 гост
До коментар #8 от "ВСУ отвръща на удара":Не на колене - по корем ще са със спряна разузнавателна информация.
10:01 14.10.2026
25 ВСУ отвръща на удара
Разработена е от украинската частна компания Fire Point, създадена през 2022 г.. Базирана е на модернизирани компоненти от съветската ракета 48Н6.
Обсег на действие: До 200–250 км.
Полезен товар между 150 и 200 кг. Тя е проектирана за прецизно поразяване на силно защитени и укрепени обекти като подземни командни пунктове и бункери.
Система за изстрелване: Мобилна железопътна платформа, монтирана на ремарке (trailer-mounted rail system).
Развитие и бъдещи планове
Украйна форсира ракетната си програма, за да намали зависимостта си от западните оръжейни доставки и ограниченията за удари дълбоко в руския тил.
Следващо поколение (FP-9): Успоредно с FP-7 компанията работи по по-тежка и далекобойна балистична ракета — FP-9. Според предварителните планове тя ще има обхват до 850-855 км, бойна глава от 800 кг и развивана скорост до Мах.
Коментиран от #32
10:01 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мони
До коментар #3 от "Овчар":Като свърша. Сам ще изляза от дупката ти.
10:01 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Аве мишкар
До коментар #22 от "Бей фашистов!":Че те фашистите са в 🚽ес и в 404
Коментиран от #34
10:04 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 м даааа
До коментар #16 от "ВСУ отвръща на удара":Явно кандидатстваш за работа в униан,лъжеш точно в техен стил,после викат че руснаците разпространявали дезинформация
10:08 14.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Цял хотел в Киев пълен с
10:15 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Инна
До коментар #8 от "ВСУ отвръща на удара":Руските въоръжени сили (РФ) са нанесли удари по ТЕЦ № 5 в Харковска област, която е снабдявала с електричество военно-промишления комплекс на Украйна, според руското Министерство на отбраната.
Руските войски са нанесли удари и по Змиевската ТЕЦ в региона, която е снабдявала с електричество украинските въоръжени сили.
В Киевска област е била ударена и Временна електроцентрала № 6, която е снабдявала с електричество военни логистични съоръжения.
10:21 14.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Никой досега не е
До коментар #3 от "Овчар":бил блатарите толкова много колкото украинците .
Коментиран от #42, #44
10:31 14.10.2026
42 м даааа
До коментар #41 от "Никой досега не е":и после руснаците разпространявали дезинформация
10:35 14.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мишел
Плановете на руснаците да напреднат в тези посоки са спрени, а в " превзетата " Константиновка руснаците успяха да се закрепят само в покрайнините на града.
Руснаците дадоха много жертви и загубиха много бронирана техника в тези направления, което ги принуди да използват само малки групи от по 2- 5 човека, които да се втурват напред в опит да се доберат до някое мазе. Почти всички загиват!
В зоната на смъртта ВСУ използва почти само дронове и автономни бойни машини, които откриват и унищожават руските гнезда.
По на север, към Лиман и Купянск, ВСУ контраатакува и отблъсква руснаците при р. Оскол и продължава да настъпва.
10:41 14.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Антирашист 4617
До коментар #13 от "Чума":Все ще има някоя мижетурка да подкрепя фашистите в мацква !
10:55 14.10.2026