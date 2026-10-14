Москва обяви масиран удар! Шестима са жертвите на руските атаки в Украйна

Най-малко шестима души са загинали при руските въздушни удари срещу Украйна през нощта, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. Атаките са засегнали Киев, Днепропетровска и Запорожка област.

Трима души са загинали в столицата Киев. В няколко квартала е прекъснато електроснабдяването, съобщиха кметът Виталий Кличко и енергийният оператор. Две жертви са регистрирани в Днепропетровска област, а един човек е загинал в Запорожка област, обявиха областните военни администрации.

Москва съобщи за масиран удар

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са нанесли масирана атака по украинска инфраструктура. Ведомството твърди, че са използвани високоточни оръжия с наземно базиране и безпилотни летателни апарати с голям обсег.

„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високоточни оръжия“, се посочва в изявлението на руското военно министерство.

Според руската страна са поразени обекти на комуникационната и енергийната инфраструктура в Киев, Киевска и Харковска област. Министерството твърди, че те са били използвани в интерес на военнопромишления комплекс и Въоръжените сили на Украйна.

Руското съобщение беше предадено от ТАСС. Украинските местни власти потвърдиха жертвите и прекъсванията на електрозахранването, но в публикуваната информация не се посочват допълнителни подробности за щетите по инфраструктурата или за броя на ранените.

Източници: bta.bg