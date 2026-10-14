Украинският боен флот: Дроновете са заплаха за Черно море

Военноморските дронове, използвани от Русия, представляват реална заплаха за България, Румъния и останалите държави с излаз на Черно море. Това заяви говорителят на Украинския военноморски флот Дмитро Плетенчук, цитиран от украинската агенция Укринформ. По думите му Русия може да използва както въздушни, така и морски дронове за атаки в региона.

Предупреждението идва след нови удари по два кораба близо до българския бряг в нощта срещу 13 октомври. Единият плавателен съд е потънал. Предишен подобен случай е регистриран в нощта срещу 6 октомври в изключителната икономическа зона на България. Подробностите за произхода на дроновете, използвани при атаките, все още не са публично потвърдени от българските власти.

Плетенчук: Всички дронове срещу Украйна са унищожени

„Сблъсквали сме се с военноморските дронове, които смятаме за реална заплаха в нашите води, и сме се справяли с тях по съответния начин, като сме ги унищожавали. Сто процента от военноморските дронове, използвани срещу Украйна тази година, са унищожени“, заяви Плетенчук.

Той посочи, че готовността на държавите да реагират на подобни атаки трябва да бъде оценявана според зоните им на отговорност. Според него военните операции са съпровождани от хибридни действия, включително информационни кампании.

„Хибридният аспект е в информационните кампании, съпровождащи военните операции. Те се опитват да преиначат събитията така, както им е угодно“, каза говорителят на украинския флот. Той добави, че досега не е виждал Русия да коментира публично атаките в Черно море.

България потърси обяснение от Русия

След последните удари България извика руския посланик Елеонора Митрофанова. На срещата с нея министър-председателят Румен Радев заяви, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия.

Българските власти не са обявили окончателно заключение за това коя страна стои зад атаките. Позицията на украинския флот е, че инцидентите трябва да се разглеждат като част от по-широка комбинация от военни и информационни действия в Черно море.

Източници: bta.bg, ukrinform.net