Украинският боен флот: Дроновете са заплаха за Черно море

Военноморските дронове, използвани от Русия, представляват реална заплаха за България, Румъния и останалите държави с излаз на Черно море. Това заяви говорителят на Украинския военноморски флот Дмитро Плетенчук, цитиран от украинската агенция Укринформ. По думите му Русия може да използва както въздушни, така и морски дронове за атаки в региона.
Предупреждението идва след нови удари по два кораба близо до българския бряг в нощта срещу 13 октомври. Единият плавателен съд е потънал. Предишен подобен случай е регистриран в нощта срещу 6 октомври в изключителната икономическа зона на България. Подробностите за произхода на дроновете, използвани при атаките, все още не са публично потвърдени от българските власти.
Плетенчук: Всички дронове срещу Украйна са унищожени
„Сблъсквали сме се с военноморските дронове, които смятаме за реална заплаха в нашите води, и сме се справяли с тях по съответния начин, като сме ги унищожавали. Сто процента от военноморските дронове, използвани срещу Украйна тази година, са унищожени“, заяви Плетенчук.
Той посочи, че готовността на държавите да реагират на подобни атаки трябва да бъде оценявана според зоните им на отговорност. Според него военните операции са съпровождани от хибридни действия, включително информационни кампании.
„Хибридният аспект е в информационните кампании, съпровождащи военните операции. Те се опитват да преиначат събитията така, както им е угодно“, каза говорителят на украинския флот. Той добави, че досега не е виждал Русия да коментира публично атаките в Черно море.
България потърси обяснение от Русия
След последните удари България извика руския посланик Елеонора Митрофанова. На срещата с нея министър-председателят Румен Радев заяви, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия.
Българските власти не са обявили окончателно заключение за това коя страна стои зад атаките. Позицията на украинския флот е, че инцидентите трябва да се разглеждат като част от по-широка комбинация от военни и информационни действия в Черно море.
Източници: bta.bg, ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #27
09:12 14.10.2026
2 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #9
09:12 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Реалист
Коментиран от #25, #47
09:13 14.10.2026
5 Гларус от Бургас
Бангаранга също!
Коментиран от #41
09:14 14.10.2026
6 На тоя мотор да му кажа
А НАТю , ЕС и 404 могат само да гледат
Коментиран от #46
09:14 14.10.2026
7 Кина
09:14 14.10.2026
8 Лодка в гората
09:14 14.10.2026
9 Хахаха хахаха
До коментар #2 от "Хахахаха😂😂😂😂":Паралелна реалност имали и роботи на фронта 😂😂😂😂
09:14 14.10.2026
10 Таратор за 9 евро
09:15 14.10.2026
11 провинциалист
09:15 14.10.2026
12 Шапкаря
09:15 14.10.2026
13 за сега
09:16 14.10.2026
14 Държавата спи!
Коментиран от #48
09:16 14.10.2026
15 Последния Софиянец
09:17 14.10.2026
16 Англосакси
09:18 14.10.2026
17 каквото повикало
09:19 14.10.2026
18 Питащ
Коментиран от #29
09:25 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ото
09:27 14.10.2026
21 Унижение
09:27 14.10.2026
22 Петелчук
09:33 14.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ала Терминатор..
До коментар #1 от "честен ционист":Имотите от Живково време са проблемни, то си е ясно. Мина им времето. Няма кап ремонт. Не струват толкова. Това е проблем.
Но голеният проблем ще започне когато над Черно море полетят напълно автономни дронове с една, основна задача мисия, търси и унищожи. Тогава никой няма да мисли за цените на имотите, за цените на сухарите.
09:38 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Отговарящ
До коментар #18 от "Питащ":Корабите са малко под морското ниво.
09:40 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Някой си
Руски ли?
09:45 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дааа
До коментар #33 от "АБВ":Интересно къде е руският флот в Черно море, барабар с флагмана Масква? Смее ли да си покаже носа🤓
Коментиран от #37, #39
09:54 14.10.2026
36 Ха ха ха ха
Слънчака - пак става на нива!
10:03 14.10.2026
37 След модернизация
До коментар #35 от "Дааа":Крайцерът Мацква и още 38 руски военни съда носят подводна служба.
10:04 14.10.2026
38 Хаха
Колкото до търговските кораби укрособстненост, но плуващи под чужд флаг - да отговарят защо минават близо до българските брегове, а не стотина мили навътре, където е доста по-пряк път до Одеса и другите им пристанища!? Ползват България за жив щит или какво - товарят от български пристанища, не казват какви товари превозват, дори най-нагло лъжат че единия кораб правел "празен" курс от Алжир за Одеса - няма такъв филм "празен курс" на кораб!
10:05 14.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Софиянец
10:14 14.10.2026
41 ШЕФА
До коментар #5 от "Гларус от Бургас":Националните предатели и фашистки подлоги от ПБ-Пагубни за България нямат пари за защита на Черно море от украински дронове,НО за град на брега на морето за Евроидиотия и Бангаманга имат ! Вече няколко държави се отказаха от участие в България,а до догодина ще останат само две,ние и украйна ,но тях ще ги посрещаме тайно като Буданов !
10:21 14.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🦉🦉🦉🦉
Гледам снимката е миг преди рашистки самолет ще пре(π)кае САШтинския "Жътвар" над Черно море🤔❗
10:27 14.10.2026
44 Гай Турий
10:29 14.10.2026
45 🦉🦉🦉🦉
А може би снимащият САШтински дрон е заплахата 🤔🤔
10:29 14.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Българин
До коментар #4 от "Реалист":И ние нямаме военноморски флот но имаме адмирал и генерали без армия.
10:43 14.10.2026
48 Щерев
До коментар #14 от "Държавата спи!":Да,и този които се беше снимал с Путин и ползва снимката за предизборна кампания.
10:47 14.10.2026