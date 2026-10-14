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Украинският боен флот: Дроновете са заплаха за Черно море
  Тема: Украйна

Украинският боен флот: Дроновете са заплаха за Черно море

14 Октомври, 2026 09:10 1 359 48

  • черно море-
  • военноморски дронове-
  • дмитро плетенчук-
  • българия-
  • украйна

Говорителят на украинския флот предупреди за въздушни и военноморски атаки, съпровождани от информационни кампании

Украинският боен флот: Дроновете са заплаха за Черно море - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военноморските дронове, използвани от Русия, представляват реална заплаха за България, Румъния и останалите държави с излаз на Черно море. Това заяви говорителят на Украинския военноморски флот Дмитро Плетенчук, цитиран от украинската агенция Укринформ. По думите му Русия може да използва както въздушни, така и морски дронове за атаки в региона.

Предупреждението идва след нови удари по два кораба близо до българския бряг в нощта срещу 13 октомври. Единият плавателен съд е потънал. Предишен подобен случай е регистриран в нощта срещу 6 октомври в изключителната икономическа зона на България. Подробностите за произхода на дроновете, използвани при атаките, все още не са публично потвърдени от българските власти.

Плетенчук: Всички дронове срещу Украйна са унищожени

„Сблъсквали сме се с военноморските дронове, които смятаме за реална заплаха в нашите води, и сме се справяли с тях по съответния начин, като сме ги унищожавали. Сто процента от военноморските дронове, използвани срещу Украйна тази година, са унищожени“, заяви Плетенчук.

Той посочи, че готовността на държавите да реагират на подобни атаки трябва да бъде оценявана според зоните им на отговорност. Според него военните операции са съпровождани от хибридни действия, включително информационни кампании.

„Хибридният аспект е в информационните кампании, съпровождащи военните операции. Те се опитват да преиначат събитията така, както им е угодно“, каза говорителят на украинския флот. Той добави, че досега не е виждал Русия да коментира публично атаките в Черно море.

България потърси обяснение от Русия

След последните удари България извика руския посланик Елеонора Митрофанова. На срещата с нея министър-председателят Румен Радев заяви, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия.

Българските власти не са обявили окончателно заключение за това коя страна стои зад атаките. Позицията на украинския флот е, че инцидентите трябва да се разглеждат като част от по-широка комбинация от военни и информационни действия в Черно море.

Източници: bta.bg, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 17 Отговор
    Заплаха са за цените на брежневките във Варна и Бургас.

    Коментиран от #27

    09:12 14.10.2026

  • 2 Хахахаха😂😂😂😂

    46 0 Отговор
    Какъв флот? 😂😂😂

    Коментиран от #9

    09:12 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Реалист

    54 2 Отговор
    Окраинските терористи нямат боен флот руснаците го разрушиха преди 3 години.

    Коментиран от #25, #47

    09:13 14.10.2026

  • 5 Гларус от Бургас

    48 2 Отговор
    ТуризЪма отиде на кино!
    Бангаранга също!

    Коментиран от #41

    09:14 14.10.2026

  • 6 На тоя мотор да му кажа

    46 3 Отговор
    Русия може да прави каквото си иска
    А НАТю , ЕС и 404 могат само да гледат

    Коментиран от #46

    09:14 14.10.2026

  • 7 Кина

    42 1 Отговор
    Украйна няма боен флот не ставайте смешни..

    09:14 14.10.2026

  • 8 Лодка в гората

    42 0 Отговор
    Украинския сухопътен флот ...

    09:14 14.10.2026

  • 9 Хахаха хахаха

    33 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Паралелна реалност имали и роботи на фронта 😂😂😂😂

    09:14 14.10.2026

  • 10 Таратор за 9 евро

    23 0 Отговор
    ще стане 9 рубли.

    09:15 14.10.2026

  • 11 провинциалист

    21 0 Отговор
    След това изказване бившият ММА боец Любомир Симеонов, по-известен като Любо Чука, веднага е звъннал на баба си и е поискал от нея да му изплете един чук. По-голям.

    09:15 14.10.2026

  • 12 Шапкаря

    32 0 Отговор
    А на зеления са миролюбиви лястовички.

    09:15 14.10.2026

  • 13 за сега

    36 1 Отговор
    само краинския фашист прави атентати и провокациу

    09:16 14.10.2026

  • 14 Държавата спи!

    3 40 Отговор
    Кога ще арестуват руските еничари, националните предатели по смисъла на НК?

    Коментиран от #48

    09:16 14.10.2026

  • 15 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Украйна има няколко бойни кораба построени в Турция с нашите пари.

    09:17 14.10.2026

  • 16 Англосакси

    25 0 Отговор
    Коги потъне острова ке престанат да потъват кораби у Църно мире

    09:18 14.10.2026

  • 17 каквото повикало

    34 0 Отговор
    Кой го казва? Украйна, от пролетта насам е ударила с дронове над 180 кораба в Черно море! Избиха дори делфините.

    09:19 14.10.2026

  • 18 Питащ

    22 0 Отговор
    И къде е този боен флот?

    Коментиран от #29

    09:25 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ото

    29 0 Отговор
    Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани от Украйна в началото на лятото.

    09:27 14.10.2026

  • 21 Унижение

    3 19 Отговор
    От изявленията не чух какво обяснение е Потърсил Радев, но чух че той се е обяснявал на Митрофанова , какъв проблем са му докарали :) Унизителна е комуникацията от Българска страна!

    09:27 14.10.2026

  • 22 Петелчук

    19 1 Отговор
    нема да казвате на никого, че дроновете потопили корабите са украински.

    09:33 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ала Терминатор..

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Имотите от Живково време са проблемни, то си е ясно. Мина им времето. Няма кап ремонт. Не струват толкова. Това е проблем.
    Но голеният проблем ще започне когато над Черно море полетят напълно автономни дронове с една, основна задача мисия, търси и унищожи. Тогава никой няма да мисли за цените на имотите, за цените на сухарите.

    09:38 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Отговарящ

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Питащ":

    Корабите са малко под морското ниво.

    09:40 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Някой си

    13 0 Отговор
    Интересно чии дрон откриха край Гърция....
    Руски ли?

    09:45 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дааа

    0 13 Отговор

    До коментар #33 от "АБВ":

    Интересно къде е руският флот в Черно море, барабар с флагмана Масква? Смее ли да си покаже носа🤓

    Коментиран от #37, #39

    09:54 14.10.2026

  • 36 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор
    Добрата новина е, че цените на морските имоти ще падна! Догодина руските комплекси по Черноморието ще са празни.

    Слънчака - пак става на нива!

    10:03 14.10.2026

  • 37 След модернизация

    0 8 Отговор

    До коментар #35 от "Дааа":

    Крайцерът Мацква и още 38 руски военни съда носят подводна служба.

    10:04 14.10.2026

  • 38 Хаха

    7 0 Отговор
    Глупости, незалежная няма боен флот от 2023 г. - всичките и бойни кораби и подводници са на дъното на Черно и Азовско море!
    Колкото до търговските кораби укрособстненост, но плуващи под чужд флаг - да отговарят защо минават близо до българските брегове, а не стотина мили навътре, където е доста по-пряк път до Одеса и другите им пристанища!? Ползват България за жив щит или какво - товарят от български пристанища, не казват какви товари превозват, дори най-нагло лъжат че единия кораб правел "празен" курс от Алжир за Одеса - няма такъв филм "празен курс" на кораб!

    10:05 14.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Софиянец

    5 0 Отговор
    "украйнски флот" 😂 ама той умрел, ма! Къде го тоя флот, хахахха

    10:14 14.10.2026

  • 41 ШЕФА

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гларус от Бургас":

    Националните предатели и фашистки подлоги от ПБ-Пагубни за България нямат пари за защита на Черно море от украински дронове,НО за град на брега на морето за Евроидиотия и Бангаманга имат ! Вече няколко държави се отказаха от участие в България,а до догодина ще останат само две,ние и украйна ,но тях ще ги посрещаме тайно като Буданов !

    10:21 14.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    😀😀😀
    Гледам снимката е миг преди рашистки самолет ще пре(π)кае САШтинския "Жътвар" над Черно море🤔❗

    10:27 14.10.2026

  • 44 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Говорител без флот. Смях.

    10:29 14.10.2026

  • 45 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    Та се чудя какво общо има с укробойния флот в случая 🤔🤔
    А може би снимащият САШтински дрон е заплахата 🤔🤔

    10:29 14.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    И ние нямаме военноморски флот но имаме адмирал и генерали без армия.

    10:43 14.10.2026

  • 48 Щерев

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Държавата спи!":

    Да,и този които се беше снимал с Путин и ползва снимката за предизборна кампания.

    10:47 14.10.2026

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