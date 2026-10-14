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При засилени мерки за сигурност в Хамбург! Започна делото за взривовете на „Северен поток“
  Тема: Украйна

При засилени мерки за сигурност в Хамбург! Започна делото за взривовете на „Северен поток“

14 Октомври, 2026 10:49 802 11

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  • германия-
  • украйна-
  • балтийско море-
  • газ-
  • газпром

Бивш украински офицер е обвинен в организирането на операцията, повредила газопроводите през септември 2022 г.

При засилени мерки за сигурност в Хамбург! Започна делото за взривовете на „Северен поток“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В Германия започна процесът срещу бившия украински офицер Серхий Кузнецов, обвинен за взривовете, които повредиха газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море на 26 септември 2022 г. Делото се гледа при засилени мерки за сигурност във Висшия регионален съд в Хамбург.

По германските правила за защита на личните данни обвиняемият е представян в съдебната зала като Серхий К. Пълното му име Серхий Кузнецов беше публично посочено при процедурите по екстрадицията му от Италия. Той е единственият обвиняем, който към момента е изправен пред съда.

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Кузнецов е обвинен в предизвикване на експлозия, увреждане на имущество, нарушаване на обществени услуги и съучастие във военно престъпление чрез нападение срещу гражданска инфраструктура. Тези обвинения са формулирани от германската прокуратура и не представляват установена вина.

Какво твърди обвинението

Според прокуратурата Кузнецов е участвал в подготовката и извършването на операцията, при която са били поставени най-малко четири взривни устройства с тегло между 14 и 27 килограма. Те са били задействани на дълбочина между 70 и 80 метра край датския остров Борнхолм.

Обвинението твърди, че Кузнецов и други лица са използвали яхта, отплавала от Росток. Плавателният съд бил нает от германска компания с фалшиви документи за самоличност и с помощта на посредници. Според прокурорите целта на операцията е била „трайно да се прекъснат доставките на газ и да се попречи на Русия да използва приходите от тях за финансиране на военните си действия“.

Взривовете разрушиха „Северен поток 1“, който до спирането на доставките от Москва през август 2022 г. беше основният маршрут за пренос на руски газ към Германия. Повреден беше и „Северен поток 2“, който не влезе в експлоатация, след като Берлин прекрати процедурата по сертифицирането му.

Задържане и следващи заседания

Кузнецов беше задържан в Италия през август 2025 г., а през ноември същата година беше предаден на германските власти. Втори заподозрян, идентифициран като Владимир З., беше арестуван в хърватския град Пула през август 2026 г. Той е поискал убежище в Хърватия, за да се противопостави на екстрадицията си в Германия.

Обвиняемият отрича участие във взривовете. Украинските власти също отхвърлят твърденията, че страната е замесена в атаката. Германският защитник на Кузнецов Йес Майер-Лоенкамп заяви, че прокуратурата не е представила „пряко и убедително доказателство“ за участието на клиента му.

Хамбургският съд е насрочил 16 заседания до 17 декември 2026 г. Допълнителни дати са предвидени за януари и февруари 2027 г., но окончателният график все още не е определен. Засега няма посочена дата за произнасяне на присъдата.

Източници: news.bg, apnews.com, internazionale.it


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    19 1 Отговор
    И тук Главния вдъхновител го няма в залата❗
    Спомнете си кога БайПън каза, че ще спре газа по СП❗

    Коментиран от #3

    10:57 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да де

    14 0 Отговор
    клона на който седяха им го отрязаха с тяхно негласно знание. Сега да видим какво ще излезе от процеса

    Коментиран от #7

    11:08 14.10.2026

  • 5 Специалист

    14 0 Отговор
    И какво ще съдят няколко украйнеца. Наистина ли. Тази операция не става без сериозна логистика от държавни организаций. В случая Англия и Украйна

    11:11 14.10.2026

  • 6 Розовото пони зеля

    7 0 Отговор
    Ако не са пратили призовка на хаяското зелен гном нищо не започват.

    11:13 14.10.2026

  • 7 Нищо ново

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да де":

    Нищо няма да излезе от този процес Вижте в какво го обвиняеат : Че е искал да прекъсне газопровода за да попречи на Русия да печели пари за армията си .Та той е герой.Направо паметник да му издигнат и пожизнена пенсия да му връчат,че първи е започнал да налага санкции на Русия .

    Коментиран от #9

    11:20 14.10.2026

  • 8 Бо-ТАШ

    2 7 Отговор
    Време е "Южен поток" да го последва!

    11:24 14.10.2026

  • 9 Процеса

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо ново":

    е пълна бутафория и е само прах в очите на народа. Изгаря един бушон, който и да го осъдят, ще го пуснат веднага след това. Цялото деяние не е извършено от маатьор, не и без подкрепа от доста високо ниво.
    Както се казва в една мъдра покогорка - не виновен този който яде баницата, а този който му я дава...

    11:26 14.10.2026

  • 10 евстевствено

    3 0 Отговор
    че вдъхновителите и извършителите са отвъдокеански, усещане за гъста лЪндЪнскЪ мЪглЪ, и щипка викингска мъгла.

    11:33 14.10.2026

  • 11 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Според мен е по-логично този съд да се провежда в сградата на Хамбургския театър /опера или още по-добре -в сградата на цирка!?

    11:53 14.10.2026

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