При засилени мерки за сигурност в Хамбург! Започна делото за взривовете на „Северен поток“

В Германия започна процесът срещу бившия украински офицер Серхий Кузнецов, обвинен за взривовете, които повредиха газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море на 26 септември 2022 г. Делото се гледа при засилени мерки за сигурност във Висшия регионален съд в Хамбург.

По германските правила за защита на личните данни обвиняемият е представян в съдебната зала като Серхий К. Пълното му име Серхий Кузнецов беше публично посочено при процедурите по екстрадицията му от Италия. Той е единственият обвиняем, който към момента е изправен пред съда.

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Кузнецов е обвинен в предизвикване на експлозия, увреждане на имущество, нарушаване на обществени услуги и съучастие във военно престъпление чрез нападение срещу гражданска инфраструктура. Тези обвинения са формулирани от германската прокуратура и не представляват установена вина.

Какво твърди обвинението

Според прокуратурата Кузнецов е участвал в подготовката и извършването на операцията, при която са били поставени най-малко четири взривни устройства с тегло между 14 и 27 килограма. Те са били задействани на дълбочина между 70 и 80 метра край датския остров Борнхолм.

Обвинението твърди, че Кузнецов и други лица са използвали яхта, отплавала от Росток. Плавателният съд бил нает от германска компания с фалшиви документи за самоличност и с помощта на посредници. Според прокурорите целта на операцията е била „трайно да се прекъснат доставките на газ и да се попречи на Русия да използва приходите от тях за финансиране на военните си действия“.

Взривовете разрушиха „Северен поток 1“, който до спирането на доставките от Москва през август 2022 г. беше основният маршрут за пренос на руски газ към Германия. Повреден беше и „Северен поток 2“, който не влезе в експлоатация, след като Берлин прекрати процедурата по сертифицирането му.

Задържане и следващи заседания

Кузнецов беше задържан в Италия през август 2025 г., а през ноември същата година беше предаден на германските власти. Втори заподозрян, идентифициран като Владимир З., беше арестуван в хърватския град Пула през август 2026 г. Той е поискал убежище в Хърватия, за да се противопостави на екстрадицията си в Германия.

Обвиняемият отрича участие във взривовете. Украинските власти също отхвърлят твърденията, че страната е замесена в атаката. Германският защитник на Кузнецов Йес Майер-Лоенкамп заяви, че прокуратурата не е представила „пряко и убедително доказателство“ за участието на клиента му.

Хамбургският съд е насрочил 16 заседания до 17 декември 2026 г. Допълнителни дати са предвидени за януари и февруари 2027 г., но окончателният график все още не е определен. Засега няма посочена дата за произнасяне на присъдата.

Източници: news.bg, apnews.com, internazionale.it