Новата тактика на Москва! Руската армия удари железопътната мрежа в пет области на Украйна

Русия е нанесла масирани удари по железопътната инфраструктура в пет области на Украйна през нощта срещу 14 октомври. Засегнати са обекти в Харковска, Киевска, Виницка, Хмелницка и Тернополска област, съобщи председателят на управителния съвет на „Укрзализниця“ Олександър Перцовски.
По думите му под ударите са попаднали локомотивни и вагонни депа, ремонтни предприятия, гари, станции и подвижен състав. Атаката е прекъснала електрозахранването на част от мрежата и е блокирала ключови направления.„Електрическата мрежа беше извадена от строя, но нашите специалисти я възстановиха незабавно. Ключови маршрути бяха блокирани заради сериозни повреди, затова организирахме алтернативни трасета и осигурихме преминаването“, заяви Перцовски.
Той посочи, че пътниците и служителите са били предупредени предварително и евакуирани. Според него нощта е преминала без ранени и загинали, но материалните щети са значителни, а възстановителните работи са започнали още рано сутринта.
Влакове се движат със закъснение
Заради повредите голям брой влакове се движат със закъснение, като на места то достига няколко часа. Железопътният оператор използва обходни маршрути, за да запази движението по възможно най-голяма част от мрежата.
Паралелно с възстановяването на инфраструктурата „Укрзализниця“ планира от 20 октомври да спре два влака. Това са композициите № 79/80 по маршрута Днепър–Лвов и № 31/32 по линията Запорожие–Пшемишъл.
Компанията свързва решението с влошената ситуация със сигурността и със значителния спад на броя на пътниците. Двата маршрута свързват централни и източни райони на Украйна със западната част на страната и с Полша.
Нова серия атаки срещу железниците
Нощният удар е част от поредицата атаки срещу украинската железопътна мрежа. На 8 септември руските сили са атакували пътнически влакове на „Укрзализниця“ три пъти в рамките на един ден. Тогава са били ранени хора, а един служител на компанията е загинал.
Украинската железница остава основен канал за придвижване на пътници и товари в страната. Повредите по депа, електрически съоръжения, гари и подвижен състав пряко се отразяват върху разписанието, междуградските връзки и международните маршрути.
Източници: news.bg, ru.interfax.com.ua, radiosvoboda.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Госあ
Коментиран от #7
12:09 14.10.2026
4 Сорос
12:10 14.10.2026
5 И РУСИЯ И УКРАЙНА ИСКАТ ЛЮБОВ ОТ БОГАТИЯ
Коментиран от #27
12:10 14.10.2026
6 Браво, но защо само в 5? Трябва повече!
Коментиран от #29
12:10 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Що не кажат на фронта какво става??
Храбрите Клошари
Коментиран от #33
12:13 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Може да не са сила на фронта
Коментиран от #17
12:14 14.10.2026
12 Абе
Ако беше някой по-традиционен руски лидер отдавна никой нямаше да си спомня за тази война.
Коментиран от #21, #31
12:14 14.10.2026
13 Осраински
12:15 14.10.2026
14 Нова, нова колко да е нова!
12:17 14.10.2026
15 БдЖ
12:20 14.10.2026
16 Терористи руски
Коментиран от #20
12:21 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Путин
До коментар #12 от "Абе":Да отдавна щяха да са избягали зад Урал
А москва щеше да се казва Зеленограда
12:24 14.10.2026
22 не може да бъде
Коментиран от #30
12:24 14.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Анонимен
12:30 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Толкова
До коментар #5 от "И РУСИЯ И УКРАЙНА ИСКАТ ЛЮБОВ ОТ БОГАТИЯ":Много глупости в един коментар!
12:34 14.10.2026
28 Така е
12:34 14.10.2026
29 Антирашист 4617
До коментар #6 от "Браво, но защо само в 5? Трябва повече!":Такафсе развива фашизмът в просия !
12:41 14.10.2026
30 Наистина - ,,не може да бъде"...!
До коментар #22 от "не може да бъде":Кви ,,ракети",кви 5 гривни ,ве...?!
Та нали руснаците отдавна приключиха ракетите и само мятат...лопатки...?!
12:45 14.10.2026
31 Антирашист 4618
До коментар #12 от "Абе":Никакво друго определение не приляга на пусин ,освен фюрер на нашето време !
Коментиран от #34
12:46 14.10.2026
32 Украйна и днес Перемогна
12:50 14.10.2026
33 Така е , как иначе, славните азовци от
До коментар #9 от "Що не кажат на фронта какво става??":мазетата на Азовстал отново организираха мощен контраступ и превзеха Москва.
12:52 14.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.