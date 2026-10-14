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Новата тактика на Москва! Руската армия удари железопътната мрежа в пет области на Украйна
  Тема: Украйна

Новата тактика на Москва! Руската армия удари железопътната мрежа в пет области на Украйна

14 Октомври, 2026 12:03 1 735 34

  • украйна-
  • железопътна инфраструктура-
  • укрзализниця-
  • руски удари-
  • влакове

Атаките са причинили сериозни материални щети и закъснения на влакове, „Укрзализниця“ подготвя спирането на две международни линии от 20 октомври

Новата тактика на Москва! Руската армия удари железопътната мрежа в пет области на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Русия е нанесла масирани удари по железопътната инфраструктура в пет области на Украйна през нощта срещу 14 октомври. Засегнати са обекти в Харковска, Киевска, Виницка, Хмелницка и Тернополска област, съобщи председателят на управителния съвет на „Укрзализниця“ Олександър Перцовски.

По думите му под ударите са попаднали локомотивни и вагонни депа, ремонтни предприятия, гари, станции и подвижен състав. Атаката е прекъснала електрозахранването на част от мрежата и е блокирала ключови направления.

„Електрическата мрежа беше извадена от строя, но нашите специалисти я възстановиха незабавно. Ключови маршрути бяха блокирани заради сериозни повреди, затова организирахме алтернативни трасета и осигурихме преминаването“, заяви Перцовски.

Той посочи, че пътниците и служителите са били предупредени предварително и евакуирани. Според него нощта е преминала без ранени и загинали, но материалните щети са значителни, а възстановителните работи са започнали още рано сутринта.

Влакове се движат със закъснение

Заради повредите голям брой влакове се движат със закъснение, като на места то достига няколко часа. Железопътният оператор използва обходни маршрути, за да запази движението по възможно най-голяма част от мрежата.

Паралелно с възстановяването на инфраструктурата „Укрзализниця“ планира от 20 октомври да спре два влака. Това са композициите № 79/80 по маршрута Днепър–Лвов и № 31/32 по линията Запорожие–Пшемишъл.

Компанията свързва решението с влошената ситуация със сигурността и със значителния спад на броя на пътниците. Двата маршрута свързват централни и източни райони на Украйна със западната част на страната и с Полша.

Нова серия атаки срещу железниците

Нощният удар е част от поредицата атаки срещу украинската железопътна мрежа. На 8 септември руските сили са атакували пътнически влакове на „Укрзализниця“ три пъти в рамките на един ден. Тогава са били ранени хора, а един служител на компанията е загинал.

Украинската железница остава основен канал за придвижване на пътници и товари в страната. Повредите по депа, електрически съоръжения, гари и подвижен състав пряко се отразяват върху разписанието, междуградските връзки и международните маршрути.

Източници: news.bg, ru.interfax.com.ua, radiosvoboda.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Госあ

    50 6 Отговор
    По добре късно, отколкото никога. Евала! Крайно време е руснаците да прекратят тоя конфликт, а не да си играят на котка и мишка

    Коментиран от #7

    12:09 14.10.2026

  • 4 Сорос

    4 26 Отговор
    Бях му забранил на многоходовия да удря транспортната система на НАТО.

    12:10 14.10.2026

  • 5 И РУСИЯ И УКРАЙНА ИСКАТ ЛЮБОВ ОТ БОГАТИЯ

    5 19 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е - Бедният-Грозният не иска любовта - обичта на някого, не я разбира щом се мисли за ужасен. И отхвърля Русия, приятелството на себеподобен. И се подлага на мазохизъм, бой от САЩ и ЕС. Богатият-красивия обича богатият, и презира бедния-грозния. И РУСИЯ И УКРАЙНА ИСКАТ ЛЮБОВ ОТ БОГАТИЯ.. Богатия търси слугинаж от бедния. Богата Русия търси любов от САЩ и признание от .. по долните.. ПРОСТА МАТИМАТИКА

    Коментиран от #27

    12:10 14.10.2026

  • 6 Браво, но защо само в 5? Трябва повече!

    29 6 Отговор
    А сега дайте лошите новини

    Коментиран от #29

    12:10 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Що не кажат на фронта какво става??

    11 19 Отговор
    Пак са бягали към москва

    Храбрите Клошари

    Коментиран от #33

    12:13 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Може да не са сила на фронта

    8 24 Отговор
    Но воюват добре срещу цивилни

    Коментиран от #17

    12:14 14.10.2026

  • 12 Абе

    40 7 Отговор
    Голям късмет извадиха с Путин. Спокоен, диалогичен човек, либерал от Санкт Петербург.
    Ако беше някой по-традиционен руски лидер отдавна никой нямаше да си спомня за тази война.

    Коментиран от #21, #31

    12:14 14.10.2026

  • 13 Осраински

    26 3 Отговор
    Мен никой не ме предупреди

    12:15 14.10.2026

  • 14 Нова, нова колко да е нова!

    30 5 Отговор
    От началото на лятото руснаците нанасят удари по локомотивният парк, който е трудно заменим! Тогава ни занимаваха с глупостите на зеленски, затова е нещо ново за пропагандата!

    12:17 14.10.2026

  • 15 БдЖ

    20 3 Отговор
    Еми така става на война.

    12:20 14.10.2026

  • 16 Терористи руски

    7 25 Отговор
    ясно, руските фашисти беснеят.. Киев за 3 дни..

    Коментиран от #20

    12:21 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путин

    2 18 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Да отдавна щяха да са избягали зад Урал
    А москва щеше да се казва Зеленограда

    12:24 14.10.2026

  • 22 не може да бъде

    23 3 Отговор
    Прави впечатление че вече не се съобщава с колко ракети удрят руснаците -а снощният удар е бил солиден -според руската преса около 30 ракети с доста Циркони а Цирконите не се използват за удар срещу локомотив или бензиностанция ...ударили са нещо по -сериозно при това украинската ПВО просто не е реагирала-или е реагирала с голямо закъснение!?

    Коментиран от #30

    12:24 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Анонимен

    15 3 Отговор
    Новият стар главнокомандващ идва от Сибир,където Бялата мечка изяжда за предястие няколко пингвина.Някои зли езици(на нашите медии обикновенно е такъв) го сравняват с Армагедон.Обича синьото и безоблачно небе ,защото неговите летала се движат без проблем към десятката.Който сее ветрове жъне бури...

    12:30 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Толкова

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "И РУСИЯ И УКРАЙНА ИСКАТ ЛЮБОВ ОТ БОГАТИЯ":

    Много глупости в един коментар!

    12:34 14.10.2026

  • 28 Така е

    15 2 Отговор
    Като не искат мир да им прекъснат връзката с Черно море и железопътните връзки с Европа както им спряха и сателитната мрежа за военни цели

    12:34 14.10.2026

  • 29 Антирашист 4617

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Браво, но защо само в 5? Трябва повече!":

    Такафсе развива фашизмът в просия !

    12:41 14.10.2026

  • 30 Наистина - ,,не може да бъде"...!

    17 1 Отговор

    До коментар #22 от "не може да бъде":

    Кви ,,ракети",кви 5 гривни ,ве...?!
    Та нали руснаците отдавна приключиха ракетите и само мятат...лопатки...?!

    12:45 14.10.2026

  • 31 Антирашист 4618

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Никакво друго определение не приляга на пусин ,освен фюрер на нашето време !

    Коментиран от #34

    12:46 14.10.2026

  • 32 Украйна и днес Перемогна

    6 0 Отговор
    и контранступи.

    12:50 14.10.2026

  • 33 Така е , как иначе, славните азовци от

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Що не кажат на фронта какво става??":

    мазетата на Азовстал отново организираха мощен контраступ и превзеха Москва.

    12:52 14.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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