Новата тактика на Москва! Руската армия удари железопътната мрежа в пет области на Украйна

Русия е нанесла масирани удари по железопътната инфраструктура в пет области на Украйна през нощта срещу 14 октомври. Засегнати са обекти в Харковска, Киевска, Виницка, Хмелницка и Тернополска област, съобщи председателят на управителния съвет на „Укрзализниця“ Олександър Перцовски.

По думите му под ударите са попаднали локомотивни и вагонни депа, ремонтни предприятия, гари, станции и подвижен състав. Атаката е прекъснала електрозахранването на част от мрежата и е блокирала ключови направления.

„Електрическата мрежа беше извадена от строя, но нашите специалисти я възстановиха незабавно. Ключови маршрути бяха блокирани заради сериозни повреди, затова организирахме алтернативни трасета и осигурихме преминаването“, заяви Перцовски.

Той посочи, че пътниците и служителите са били предупредени предварително и евакуирани. Според него нощта е преминала без ранени и загинали, но материалните щети са значителни, а възстановителните работи са започнали още рано сутринта.

Влакове се движат със закъснение

Заради повредите голям брой влакове се движат със закъснение, като на места то достига няколко часа. Железопътният оператор използва обходни маршрути, за да запази движението по възможно най-голяма част от мрежата.

Паралелно с възстановяването на инфраструктурата „Укрзализниця“ планира от 20 октомври да спре два влака. Това са композициите № 79/80 по маршрута Днепър–Лвов и № 31/32 по линията Запорожие–Пшемишъл.

Компанията свързва решението с влошената ситуация със сигурността и със значителния спад на броя на пътниците. Двата маршрута свързват централни и източни райони на Украйна със западната част на страната и с Полша.

Нова серия атаки срещу железниците

Нощният удар е част от поредицата атаки срещу украинската железопътна мрежа. На 8 септември руските сили са атакували пътнически влакове на „Укрзализниця“ три пъти в рамките на един ден. Тогава са били ранени хора, а един служител на компанията е загинал.

Украинската железница остава основен канал за придвижване на пътници и товари в страната. Повредите по депа, електрически съоръжения, гари и подвижен състав пряко се отразяват върху разписанието, междуградските връзки и международните маршрути.

Източници: news.bg, ru.interfax.com.ua, radiosvoboda.org