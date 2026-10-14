Китай и Северна Корея откриват нов мост над река Ялу

Китай и Северна Корея ще открият на 15 октомври новия мост над река Ялу, който свързва китайския град Дандун със севернокорейския Синуиджу. Четирилентовото съоръжение е предназначено за автомобилен трафик и трябва да засили търговските и транспортните връзки между двете страни.

Мостът е дълъг 3026 метра и е завършен още през 2014 г. Откриването му обаче беше отлагано заради липсата на свързващи пътища и митнически съоръжения от севернокорейската страна.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи Мао Нин заяви, че съоръжението „ще допринесе за по-нататъшното развитие на икономическия и търговския обмен, както и на движението на хора между двете страни, и ще подобри благосъстоянието на двата народа“.

Алтернатива на стария граничен мост

Новият мост се очаква постепенно да поеме част от трафика по Моста на китайско-корейското приятелство, който също преминава над река Ялу, но има ограничен капацитет. Според политолога Ан Чан-ил през новото съоръжение може да преминават стотици превозни средства дневно.

„Досега автомобилният трафик по съществуващия мост над река Ялу беше сравнително ограничен, но след откриването на новото съоръжение през него може да преминават стотици превозни средства дневно“, заяви Ан Чан-ил пред Франс прес.

По думите му мостът може да бъде използван за транспортирането на големи количества китайски стоки и ресурси към Северна Корея. Това би могло да увеличи икономическата активност в севернокорейските гранични райони.

Засилване на връзките между Пекин и Пхенян

Откриването на моста идва около месец след пускането в експлоатация на първия автомобилен мост между Северна Корея и Русия. Пхенян представи руското съоръжение като знак за задълбочаване на двустранните отношения.

Китай остава ключов икономически и дипломатически партньор на Северна Корея, която е подложена на международни санкции. През март „Еър Чайна“ възстанови директните полети между Пекин и Пхенян след шестгодишно прекъсване. Тогава беше възстановена и директната железопътна връзка между двете столици, прекъсната през 2020 г.

Министерството на националното обединение на Южна Корея заяви пред Франс прес, че следи отблизо откриването на новия мост над река Ялу.

Източници: bta.bg, en.yna.co.kr, channelnewsasia.com