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Външното министерство на РСМ привика българския посланик в Скопие заради Ива Михайлова

Външното министерство на РСМ привика българския посланик в Скопие заради Ива Михайлова

13 Октомври, 2026 17:20 1 188 18

  • северна македония-
  • български посланик-
  • скопие-
  • ива михайлова

На посланика било предадено, че начинът, по който Ива Михайлова е посрещната в София, включително заявките за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения.

Външното министерство на РСМ привика българския посланик в Скопие заради Ива Михайлова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външното министерство на Република Северна Македония привика българския посланик в Скопие Желязко Радуков за устен демарш след пристигането на Ива Михайлова в София, съобщават от Нова телевизия.
На посланика било предадено, че начинът, по който Ива Михайлова е посрещната в София, включително заявките за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения.

Същевременно било подчертано, че подобно поведение представлява пряка намеса в правната система на Северна Македония и изпраща сериозно погрешно послание по отношение на зачитането на съдебните производства и принципа на равенство пред закона. Националната принадлежност или притежаването на друго гражданство не трябва да служат като основание за освобождаване от отговорност пред компетентните институции, сочат властите в Северна Македония.
На Радуков е казано, че от България, като държава членка на Европейския съюз, се очаква да действа в съответствие с основните европейски принципи – зачитане на съдебните производства, институционално сътрудничество и върховенство на правото.

На посланика ни било съобщено, че Министерството на външните работи и външната търговия ще предприеме съответните стъпки за информиране на международните институции, особено на институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа.

Македонските власти подчертали ангажираността относно развитието на добросъседските отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи. Същата ангажираност и отговорност се очакват и от българската страна, сочат още Външното министерство на Северна Македония.

Междувременно Вътрешното министерство на западната ни съседка е повикало адвоката на Ива Михайлова, който по данни на властите в Скопие на 8 октомври е влязъл през ГКПП „Деве баир“ и е излязъл след 5 часа.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Откраднахме Хубавата Ива и сега Ахейците ще обсадят София за 10 години.

    Коментиран от #2

    17:22 13.10.2026

  • 2 честен ционист

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Една албанка скара двата братски народа. Поне да беше убава.

    Коментиран от #8, #10

    17:24 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    12 4 Отговор
    Като предположих преди няколко дни, че този адвокатът ще е помагач в бягството не сгреших. Сега ще заложа, че ще избегат двамата с Ивка за Ташкент.

    Коментиран от #7

    17:26 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 8 Отговор
    Както винаги съм прав Трябва да се спазват правилата защото ето какво става От цялата работа само загубихме

    17:28 13.10.2026

  • 7 Е щом се Убичат

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Да се вземЪт.

    17:30 13.10.2026

  • 8 Жоржета

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Зависи от гледната точка „.”

    17:32 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Прав си така е.....па да беше и по-височка... Сега по-магистралите съм виждал по красиви от македонското моме....

    17:34 13.10.2026

  • 11 Георги

    7 2 Отговор
    "На Радуков е казано, че от България, като държава членка на Европейския съюз, се очаква да действа в съответствие с основните европейски принципи – зачитане на съдебните производства, институционално сътрудничество и върховенство на правото. "
    понеже РСМ не е в ЕС от тях не се очакват подобни неща!

    17:34 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха сега де...

    10 2 Отговор
    Кое в края на краищата е по ценно, човешкото здраве или здравето на една система? Когато систеата е създадена да обслужва човека е нормално да се тревожим за нея, но когато една система е създадена за да се обсужва за сметка на човека вече е проблем.

    17:41 13.10.2026

  • 14 Ицев ще те

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Христов":

    Проветриме из отзаде, фашага.

    Коментиран от #16

    17:43 13.10.2026

  • 15 Аха

    10 3 Отговор
    На какъв език му направи демарша - на правилен български или на югозападно наречие ?

    17:44 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българският посланик

    3 0 Отговор
    не е ли отговорил?
    Неговият отговор няма ли да го предадете?

    Миърофанова я чухме какви ги е приказвала, а нашият посланик?

    18:14 13.10.2026

  • 18 Вардарските

    0 0 Отговор
    циркаджии с ново представление. Абе цървули прости защо я пуснахте от вашето КПП? За да разигравате сега трагикомедия пред Европа. За кривия макарон си знаете. Крадци на история.

    18:58 13.10.2026

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