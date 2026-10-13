Външното министерство на РСМ привика българския посланик в Скопие заради Ива Михайлова

Външното министерство на Република Северна Македония привика българския посланик в Скопие Желязко Радуков за устен демарш след пристигането на Ива Михайлова в София, съобщават от Нова телевизия.
На посланика било предадено, че начинът, по който Ива Михайлова е посрещната в София, включително заявките за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения.
Същевременно било подчертано, че подобно поведение представлява пряка намеса в правната система на Северна Македония и изпраща сериозно погрешно послание по отношение на зачитането на съдебните производства и принципа на равенство пред закона. Националната принадлежност или притежаването на друго гражданство не трябва да служат като основание за освобождаване от отговорност пред компетентните институции, сочат властите в Северна Македония.
На Радуков е казано, че от България, като държава членка на Европейския съюз, се очаква да действа в съответствие с основните европейски принципи – зачитане на съдебните производства, институционално сътрудничество и върховенство на правото.
На посланика ни било съобщено, че Министерството на външните работи и външната търговия ще предприеме съответните стъпки за информиране на международните институции, особено на институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа.
Македонските власти подчертали ангажираността относно развитието на добросъседските отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи. Същата ангажираност и отговорност се очакват и от българската страна, сочат още Външното министерство на Северна Македония.
Междувременно Вътрешното министерство на западната ни съседка е повикало адвоката на Ива Михайлова, който по данни на властите в Скопие на 8 октомври е влязъл през ГКПП „Деве баир“ и е излязъл след 5 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
17:22 13.10.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Една албанка скара двата братски народа. Поне да беше убава.
Коментиран от #8, #10
17:24 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
Коментиран от #7
17:26 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:28 13.10.2026
7 Е щом се Убичат
До коментар #4 от "честен ционист":Да се вземЪт.
17:30 13.10.2026
8 Жоржета
До коментар #2 от "честен ционист":Зависи от гледната точка „.”
17:32 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европеец
До коментар #2 от "честен ционист":Прав си така е.....па да беше и по-височка... Сега по-магистралите съм виждал по красиви от македонското моме....
17:34 13.10.2026
11 Георги
понеже РСМ не е в ЕС от тях не се очакват подобни неща!
17:34 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха сега де...
17:41 13.10.2026
14 Ицев ще те
До коментар #12 от "Христов":Проветриме из отзаде, фашага.
Коментиран от #16
17:43 13.10.2026
15 Аха
17:44 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българският посланик
Неговият отговор няма ли да го предадете?
Миърофанова я чухме какви ги е приказвала, а нашият посланик?
18:14 13.10.2026
18 Вардарските
18:58 13.10.2026