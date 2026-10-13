Външното министерство на РСМ привика българския посланик в Скопие заради Ива Михайлова

Външното министерство на Република Северна Македония привика българския посланик в Скопие Желязко Радуков за устен демарш след пристигането на Ива Михайлова в София, съобщават от Нова телевизия.

На посланика било предадено, че начинът, по който Ива Михайлова е посрещната в София, включително заявките за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения.

Същевременно било подчертано, че подобно поведение представлява пряка намеса в правната система на Северна Македония и изпраща сериозно погрешно послание по отношение на зачитането на съдебните производства и принципа на равенство пред закона. Националната принадлежност или притежаването на друго гражданство не трябва да служат като основание за освобождаване от отговорност пред компетентните институции, сочат властите в Северна Македония.

На Радуков е казано, че от България, като държава членка на Европейския съюз, се очаква да действа в съответствие с основните европейски принципи – зачитане на съдебните производства, институционално сътрудничество и върховенство на правото.

На посланика ни било съобщено, че Министерството на външните работи и външната търговия ще предприеме съответните стъпки за информиране на международните институции, особено на институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа.

Македонските власти подчертали ангажираността относно развитието на добросъседските отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи. Същата ангажираност и отговорност се очакват и от българската страна, сочат още Външното министерство на Северна Македония.

Междувременно Вътрешното министерство на западната ни съседка е повикало адвоката на Ива Михайлова, който по данни на властите в Скопие на 8 октомври е влязъл през ГКПП „Деве баир“ и е излязъл след 5 часа.