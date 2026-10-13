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Зеленски подготвя промени в управлението на Киев заради проблеми със защитата на критичната инфраструктура
  Тема: Украйна

Зеленски подготвя промени в управлението на Киев заради проблеми със защитата на критичната инфраструктура

13 Октомври, 2026 19:54 815 38

  • володимир зеленски-
  • управление-
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  • проблеми-
  • защита-
  • критична инфраструктура

Украинският президент обяви спешни консултации и мерки за енергийните обекти на фона на продължаващото напрежение с кмета Виталий Кличко

Зеленски подготвя промени в управлението на Киев заради проблеми със защитата на критичната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че се подготвят решения за засилване на защитата на енергийните съоръжения и критичната инфраструктура в Киев. Плановете включват и промени в протоколите за управление на столицата на фона на критиките към изпълнението на мерките за устойчивост на града, предава News.bg.

В публикация в Telegram Зеленски съобщи, че на 12 октомври е заседавал Щабът на Върховния главнокомандващ, където са били обсъдени доклади за изпълнението на плановете за устойчивост в градовете и регионите на страната.

„Към средата на октомври изпълнението на плановете за устойчивост в почти цялата страна - дори в граничните и фронтовите райони - е по-напреднало, отколкото в Киев“, заяви президентът. Той посочи, че жителите на столицата усещат последствията, тъй като прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването засягат значителни части от града дори след единични удари с дронове „Шахед“.

Зеленски съобщи, че вече са започнали консултации за спешни мерки в областта на сигурността и управлението с цел подобряване на ситуацията и ускоряване на изпълнението на плана за устойчивост на Киев. По думите му той е разговарял с представители на службите за сигурност, бизнеса и местната власт, сред които Василий Малюк, Иван Фьодоров, Игор Терехов, Константин Ефименко и Максим Ефимов.

„Има съществени предложения и съм благодарен за тях. Ще проведа допълнителни консултации, предвидени са и още срещи“, заяви държавният глава. Той подчерта, че е необходимо институциите да реагират възможно най-бързо на всяко предизвикателство пред сигурността и да гарантират изпълнението на взетите решения.

Президентът потвърди, че се подготвят конкретни мерки за защита на енергийните обекти и критичната инфраструктура в Киев, както и „рационални промени в протоколите за управление на Киев“.

Между Зеленски и кмета на столицата Виталий Кличко отдавна има напрежение, което през последните дни се засили с поредица от публични критики. Кличко заяви, че корупцията в обкръжението на президента вреди на международния имидж на Украйна, а Зеленски отвърна с обвинения, че градоначалникът не се справя с плана за защита на Киев от руските удари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления ненормален наркоман е сменил

    15 0 Отговор
    Долара си! Зелен промяната е да те няма

    19:56 13.10.2026

  • 2 Мим

    16 1 Отговор
    Ами да си разрешат двамата напрежението,като си организират една боксова среща и всичко ще свърши преди първия рунд...

    19:57 13.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Май Тръмп му е спрял Старлинк

    19:58 13.10.2026

  • 4 Привет

    15 0 Отговор
    В Киев няма нищо

    19:59 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами че той е

    11 0 Отговор
    Бита карта без никакви шансове за успех, какви промени прави ?

    20:01 13.10.2026

  • 7 Мъдрецът бе

    10 0 Отговор
    Да се замени Кличко с Майк Тайсън, защото е по агресивен!

    20:03 13.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ДОБРЕ ДЕ
    .... КАТО НАТО КАТО НЕ МОЖЕ ДА СВАЛЯ ОРЕШНИЦИ
    .... КАК ТОЧНО СМЯТАТ ДА ЗАЩИТЯТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В КИЕВ ?
    ......
    А ОРЕШНИКА Е ПЛОЩНО ОРЪЖИЕ .. ... ЕДИН ОРЕШНИК НАПРИМЕР МОЖЕ ДА ИЗЧИСТИ ВСИЧКО ОТ
    УНИВЕРСИТЕТА ДО ПАМЕТНИКА НА СВЕТА СОФИЯ:)

    20:03 13.10.2026

  • 9 Горски

    9 1 Отговор
    Украинския измамник с идиотското име ВОЛОДИМИР , пътуващата панаирна просеща мечка си намери майстора и краят му е много близо. Ще го съдят украИнци а не руснаци за терор и геноцид.Той унищожи Украйна и тласка Европа към гибел! Като заиграй атома, НАТО няма да им помогне, а САЩ ще наблюдава зад океана и ще конфискува европейските активи. Нищо лично. Просто бизнес. Тръмп не ти забрани с британците да целите енергийни обекти, а само нефтопреработвателни заводи! Русия ще се съгласи да не обстрелва нефтопреработвателните ви заводи и проблема е решен! Може да си удряте другите енергийни обекти в Русия и каквото друго си пожелаете. Тръмп ясно ти го каза. Не наглей и не се прави на умник, че на Тръмп да не му падне пердето.

    20:06 13.10.2026

  • 10 Гост

    13 0 Отговор
    Зеленски е пътник и все повече заприличва на клоуна Нерон: "След мен и потоп!", а може и последните му думи да бъдат:"Какъв велик артист умира!".

    20:06 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 катран

    9 1 Отговор
    всяко действие има противодействие...удряхте по руски енергийни обекти и бяхте доволни..какво очаквахте като отговор..вече знаете..съща история и с Черно море..атакувахте пристанища и руски кораби..и пак бяхте изненадани, когато Русия ви отряза на 100% от търговия по морски път..

    Коментиран от #33

    20:08 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пич

    8 2 Отговор
    Превод:
    Спират хората да не бягат от войната, защото се надяват така Русия да удри по малко!
    Но - до последния украинец!

    Коментиран от #22

    20:08 13.10.2026

  • 16 1111

    5 1 Отговор
    Брееей, не знаех, че Зеленият Съсел назначава кмета на Куiев...

    20:08 13.10.2026

  • 17 Гост

    5 1 Отговор
    Както се пее в една украинска рускоезична любовна песен: "Ти вече си бивш, а бивш значи никой!".

    20:09 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Министерството на отбраната на

    8 1 Отговор
    Руската федерация е съобщило, че в резултат на сутрешния удар по Киев цех на завод Pulp Mill Print, специализиран в производството на бойни дронове и ракети, както и локомотивното депо Дарница, което извършва превоз и логистиката на военните ешелони, са били успешно поразени.

    20:10 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А50

    3 2 Отговор
    Руснацити може да дадът енергийно примирие, но има да атакуват мостове, кораби, портове, дата центрове ще изключат 404 от околния свят, всъщност те вече го провят

    Коментиран от #29, #38

    20:14 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Какви корабли,ма г.. ЕЙ?!?

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "А50":

    204 танкера, танкерчета и корабли фира за 2 МЕСЕЦА.
    34 танкера конфискувани от САЩ!
    Крим приключи!
    Заводи, НПЗ та, летища... уйдеа
    Еееееееехехе

    20:20 13.10.2026

  • 30 Накрая

    1 0 Отговор
    ще смени сам себе си, но ще е твърде късно....

    Коментиран от #32

    20:20 13.10.2026

  • 31 Движуха

    0 1 Отговор
    Путин в агонията си гледа да повлече повече души с него. На ден умират по 2000 окупанта заради превземането на всяка цена на някое село. Бройката няма значение,важното е милиционера да запази власта.

    20:21 13.10.2026

  • 32 Надъхан капейчо 🤩🤡

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Накрая":

    Зеле не слуша приZивите ни да си ходи от 2022 но ние сме надъхани и ще повторим и потретим...

    20:23 13.10.2026

  • 33 Зрител

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "катран":

    От 2022 рф удря по украински енергийни и цивилни обекти. Логично е през 2026 та и Украйна да отвърне.

    20:24 13.10.2026

  • 34 Извинете

    1 1 Отговор
    31, с кого ли се бият украинците при толкова руски загуби?

    Коментиран от #35

    20:24 13.10.2026

  • 35 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Извинете":

    Армия от 750 000 орки изисква ежедневна обработка. При 50 000 фира на месец. Трябва над година за да ги оправят. А идват и нови наемници путлерофашисти.

    20:28 13.10.2026

  • 36 Артилерист

    1 0 Отговор
    Зеленски се е "конселтирал" колеги от хентата-вижте пак имената им. И понеже кметът е изборен и не може да го уволни и смени, ще възложи на част от споменатите функции на кмета и ще го направи фигурант. Не се знае как ще реагират симпатизантите, които са избрали кмета...

    20:29 13.10.2026

  • 37 Този следобед Въоръжените сили

    0 0 Отговор
    на Руската федерация са продължили да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по логистични центрове и морски съдове, участващи в доставката на военни товари в Украйна. В резултат на удар в Киевска област бил ударен склад "Микуличи", използван за съхранение на бойни безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Украйна", е отбелязал източника.

    20:31 13.10.2026

  • 38 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "А50":

    Е после ще питате защо бомбят мостовете в Москва. Като не го разбрахте с добро яжте дълво.

    20:31 13.10.2026

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