Зеленски подготвя промени в управлението на Киев заради проблеми със защитата на критичната инфраструктура

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че се подготвят решения за засилване на защитата на енергийните съоръжения и критичната инфраструктура в Киев. Плановете включват и промени в протоколите за управление на столицата на фона на критиките към изпълнението на мерките за устойчивост на града, предава News.bg.

В публикация в Telegram Зеленски съобщи, че на 12 октомври е заседавал Щабът на Върховния главнокомандващ, където са били обсъдени доклади за изпълнението на плановете за устойчивост в градовете и регионите на страната.

„Към средата на октомври изпълнението на плановете за устойчивост в почти цялата страна - дори в граничните и фронтовите райони - е по-напреднало, отколкото в Киев“, заяви президентът. Той посочи, че жителите на столицата усещат последствията, тъй като прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването засягат значителни части от града дори след единични удари с дронове „Шахед“.

Зеленски съобщи, че вече са започнали консултации за спешни мерки в областта на сигурността и управлението с цел подобряване на ситуацията и ускоряване на изпълнението на плана за устойчивост на Киев. По думите му той е разговарял с представители на службите за сигурност, бизнеса и местната власт, сред които Василий Малюк, Иван Фьодоров, Игор Терехов, Константин Ефименко и Максим Ефимов.

„Има съществени предложения и съм благодарен за тях. Ще проведа допълнителни консултации, предвидени са и още срещи“, заяви държавният глава. Той подчерта, че е необходимо институциите да реагират възможно най-бързо на всяко предизвикателство пред сигурността и да гарантират изпълнението на взетите решения.

Президентът потвърди, че се подготвят конкретни мерки за защита на енергийните обекти и критичната инфраструктура в Киев, както и „рационални промени в протоколите за управление на Киев“.

Между Зеленски и кмета на столицата Виталий Кличко отдавна има напрежение, което през последните дни се засили с поредица от публични критики. Кличко заяви, че корупцията в обкръжението на президента вреди на международния имидж на Украйна, а Зеленски отвърна с обвинения, че градоначалникът не се справя с плана за защита на Киев от руските удари.