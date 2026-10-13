Зеленски подготвя промени в управлението на Киев заради проблеми със защитата на критичната инфраструктура

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че се подготвят решения за засилване на защитата на енергийните съоръжения и критичната инфраструктура в Киев. Плановете включват и промени в протоколите за управление на столицата на фона на критиките към изпълнението на мерките за устойчивост на града, предава News.bg.
В публикация в Telegram Зеленски съобщи, че на 12 октомври е заседавал Щабът на Върховния главнокомандващ, където са били обсъдени доклади за изпълнението на плановете за устойчивост в градовете и регионите на страната.
„Към средата на октомври изпълнението на плановете за устойчивост в почти цялата страна - дори в граничните и фронтовите райони - е по-напреднало, отколкото в Киев“, заяви президентът. Той посочи, че жителите на столицата усещат последствията, тъй като прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването засягат значителни части от града дори след единични удари с дронове „Шахед“.
Зеленски съобщи, че вече са започнали консултации за спешни мерки в областта на сигурността и управлението с цел подобряване на ситуацията и ускоряване на изпълнението на плана за устойчивост на Киев. По думите му той е разговарял с представители на службите за сигурност, бизнеса и местната власт, сред които Василий Малюк, Иван Фьодоров, Игор Терехов, Константин Ефименко и Максим Ефимов.
„Има съществени предложения и съм благодарен за тях. Ще проведа допълнителни консултации, предвидени са и още срещи“, заяви държавният глава. Той подчерта, че е необходимо институциите да реагират възможно най-бързо на всяко предизвикателство пред сигурността и да гарантират изпълнението на взетите решения.
Президентът потвърди, че се подготвят конкретни мерки за защита на енергийните обекти и критичната инфраструктура в Киев, както и „рационални промени в протоколите за управление на Киев“.
Между Зеленски и кмета на столицата Виталий Кличко отдавна има напрежение, което през последните дни се засили с поредица от публични критики. Кличко заяви, че корупцията в обкръжението на президента вреди на международния имидж на Украйна, а Зеленски отвърна с обвинения, че градоначалникът не се справя с плана за защита на Киев от руските удари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления ненормален наркоман е сменил
19:56 13.10.2026
2 Мим
19:57 13.10.2026
3 Последния Софиянец
19:58 13.10.2026
4 Привет
19:59 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ами че той е
20:01 13.10.2026
7 Мъдрецът бе
20:03 13.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КАТО НАТО КАТО НЕ МОЖЕ ДА СВАЛЯ ОРЕШНИЦИ
.... КАК ТОЧНО СМЯТАТ ДА ЗАЩИТЯТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В КИЕВ ?
......
А ОРЕШНИКА Е ПЛОЩНО ОРЪЖИЕ .. ... ЕДИН ОРЕШНИК НАПРИМЕР МОЖЕ ДА ИЗЧИСТИ ВСИЧКО ОТ
УНИВЕРСИТЕТА ДО ПАМЕТНИКА НА СВЕТА СОФИЯ:)
20:03 13.10.2026
9 Горски
20:06 13.10.2026
10 Гост
20:06 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 катран
Коментиран от #33
20:08 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пич
Спират хората да не бягат от войната, защото се надяват така Русия да удри по малко!
Но - до последния украинец!
Коментиран от #22
20:08 13.10.2026
16 1111
20:08 13.10.2026
17 Гост
20:09 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Министерството на отбраната на
20:10 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А50
Коментиран от #29, #38
20:14 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Какви корабли,ма г.. ЕЙ?!?
До коментар #25 от "А50":204 танкера, танкерчета и корабли фира за 2 МЕСЕЦА.
34 танкера конфискувани от САЩ!
Крим приключи!
Заводи, НПЗ та, летища... уйдеа
Еееееееехехе
20:20 13.10.2026
30 Накрая
Коментиран от #32
20:20 13.10.2026
31 Движуха
20:21 13.10.2026
32 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #30 от "Накрая":Зеле не слуша приZивите ни да си ходи от 2022 но ние сме надъхани и ще повторим и потретим...
20:23 13.10.2026
33 Зрител
До коментар #13 от "катран":От 2022 рф удря по украински енергийни и цивилни обекти. Логично е през 2026 та и Украйна да отвърне.
20:24 13.10.2026
34 Извинете
Коментиран от #35
20:24 13.10.2026
35 Факти
До коментар #34 от "Извинете":Армия от 750 000 орки изисква ежедневна обработка. При 50 000 фира на месец. Трябва над година за да ги оправят. А идват и нови наемници путлерофашисти.
20:28 13.10.2026
36 Артилерист
20:29 13.10.2026
37 Този следобед Въоръжените сили
20:31 13.10.2026
38 Ха ха ха
До коментар #25 от "А50":Е после ще питате защо бомбят мостовете в Москва. Като не го разбрахте с добро яжте дълво.
20:31 13.10.2026