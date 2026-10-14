Тръмп и Нетаняху обсъдили нови удари по Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху са обсъдили възможността за нова голяма операция срещу Иран преди изборите в двете държави, съобщи „Аксиос“, позовавайки се на двама американски представители, израелски представител и четвърти източник, запознат с разговорите. Според публикацията темата е била обсъждана през последната седмица, а Нетаняху е посочил разузнавателни данни, според които Иран предприема стъпки за възстановяване на ядрената си програма.

Възможната операция би могла да включва удари по военни и ядрени обекти. Израелските парламентарни избори са насрочени за 27 октомври, а междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември.

Американски представител, цитиран от „Аксиос“, описва позицията на Тръмп като неокончателна:

„Няма поет ангажимент. Това може да е сега, по-късно или никога.“

Според същия източник Нетаняху е разговарял с Тръмп няколко пъти през последните две седмици за връщане към мащабни военни действия срещу Иран.

Белият дом отрече тази версия. Представител на администрацията заяви пред „Аксиос“, че е „невярно“ твърдението, че двамата лидери са обсъждали подновяване на войната, и припомни позицията на Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди междинните избори. Канцеларията на Нетаняху заяви, че премиерът поддържа редовен контакт с Тръмп и американски представители, но не коментира съдържанието на разговорите.

Тръмп обяви тази позиция на 8 октомври. Тогава той заяви, че САЩ няма да започнат нова атака срещу Иран преди 3 ноември и че Вашингтон и Техеран водят „продуктивни разговори“. Associated Press съобщи, че американският президент все пак е оставил възможност за възобновяване на широкомащабните военни действия след изборите.

Според „Аксиос“ американските и израелските военни структури продължават подготовката си, за да могат да реагират при промяна на решението. Същевременно катарски посредници очакват отговор от Иран на последното американско предложение, което включва искания за отстъпки по ядрената програма.

Източници: axios.com, apnews.com