Италианският адвокат Никола Канестрини не разкри дали представители на украинските власти ще присъстват на съдебния процес срещу гражданина на Украйна Сергей Кузнецов. Кузнецов е обвиняем по делото за взривовете на газопроводите „Северен поток“.

Канестрини е бил попитан по темата от РИА Новости, но е отказал да даде конкретен отговор. Вместо това адвокатът е заявил: „Журналистите ще видят всичко след началото на съдебния процес.“

Така остава неизвестно дали украински представители ще присъстват на заседанията или ще участват по друг начин в производството. Адвокатът не е посочил и допълнителни подробности за предстоящото дело.

Източници: gazeta.press