Новини
Свят »
Украйна »
Не е ясно ще има ли украинци на делото срещу обвинения за "Северен поток"
  Тема: Украйна

Не е ясно ще има ли украинци на делото срещу обвинения за "Северен поток"

14 Октомври, 2026 06:03 571 2

  • северен поток-
  • сергей кузнецов-
  • никола канестрини-
  • украйна-
  • съдебен процес

Адвокатът на обвиняемия Сергей Кузнецов не разкри кой ще е в съда

Не е ясно ще има ли украинци на делото срещу обвинения за "Северен поток" - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Италианският адвокат Никола Канестрини не разкри дали представители на украинските власти ще присъстват на съдебния процес срещу гражданина на Украйна Сергей Кузнецов. Кузнецов е обвиняем по делото за взривовете на газопроводите „Северен поток“.

Канестрини е бил попитан по темата от РИА Новости, но е отказал да даде конкретен отговор. Вместо това адвокатът е заявил: „Журналистите ще видят всичко след началото на съдебния процес.“

Така остава неизвестно дали украински представители ще присъстват на заседанията или ще участват по друг начин в производството. Адвокатът не е посочил и допълнителни подробности за предстоящото дело.

Източници: gazeta.press


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    6 0 Отговор
    украинците да си стоят в окопите !

    06:14 14.10.2026

  • 2 ВЕСЕЛЯК

    7 1 Отговор
    От къде да ги има тия украинци там? Че то вече и в Украина няма украинци. Не останаха.

    06:19 14.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания