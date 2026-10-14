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Китай и КНДР откриват новия мост над река Ялу
  Тема: Икономика

Китай и КНДР откриват новия мост над река Ялу

14 Октомври, 2026 06:08 490 0

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  • търговия китай-съединени щати

Съоръжението между Дандун и Синуиджу е построено през 2014 г., но остана неизползвано заради незавършена инфраструктура от севернокорейската страна. Пекин отчита и ръст на търговията с Вашингтон и Москва

Китай и КНДР откриват новия мост над река Ялу - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай и Корейската народнодемократична република ще открият за движение новия автомобилен мост над река Ялу, известна в КНДР като Амнок. Съоръжението свързва китайския град Дандун със севернокорейския Синуиджу и според китайската агенция „Синхуа“ ще започне да се използва официално в четвъртък, 15 октомври.

„Новият мост над река Ялу ще бъде открит за движение в четвъртък“, съобщи „Синхуа“, цитирана от южнокорейската агенция „Йонхап“. Мостът е с четири платна и дължина около 3024 метра.

Строителството започва през октомври 2011 г. и приключва през октомври 2014 г., но съоръжението остава неизползвано повече от десетилетие. Причината е, че от севернокорейската страна не са били завършени пътните връзки, митническите сгради и останалата необходима инфраструктура. През последните седмици са забелязани превозни средства и товарни камиони по моста, което е било прието като подготовка за официалното му въвеждане в експлоатация.

Новото съоръжение се очаква да поеме част от трафика по стария Китайско-корейски мост на дружбата, който обслужва едновременно автомобилни и железопътни превози. Откриването идва на фона на заявеното от китайския президент Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун намерение за задълбочаване на двустранните отношения и разширяване на обмена.

Ръст на търговията с Русия и САЩ

Паралелно с новината за моста китайските митници отчетоха увеличение на стокообмена с Русия и САЩ през първите девет месеца на годината.

Търговията между Китай и Русия достига 214,3 млрд. долара през януари-септември, което е ръст от 30,6% на годишна база. Китайският износ за Русия се увеличава с 33,1% до 98,06 млрд. долара, а руският износ за Китай нараства с 28,6% до 116,24 млрд. долара. Според данните на Главното митническо управление на Китай положителното салдо на Русия в двустранната търговия е 18,16 млрд. долара.

Само през септември китайско-руският стокообмен се увеличава с 13,5% спрямо август и достига 29,06 млрд. долара. Китайският износ за Русия е 13,39 млрд. долара, а доставките от Русия за Китай са на стойност 15,67 млрд. долара.

За същия деветмесечен период търговията между Китай и САЩ достига 462,54 млрд. долара, или с 8,6% повече спрямо година по-рано. Китайският износ за американския пазар е 348,19 млрд. долара, което представлява ръст от 9,8%. Вносът на американски стоки в Китай се увеличава с 5,2% до 114,35 млрд. долара.

Данните показват едновременно разширяване на търговските потоци на Китай с Русия и САЩ, докато новият мост над Ялу създава допълнителен сухопътен маршрут за обмен с КНДР.

Източници: en.yna.co.kr, biz.chosun.com, biang.ru


Китай
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