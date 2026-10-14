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„Изделие 506“! Руската бойна авиация вероятно е получила 32 ракети Х-БД с обсег 6500 км
  Тема: Украйна

„Изделие 506“! Руската бойна авиация вероятно е получила 32 ракети Х-БД с обсег 6500 км

14 Октомври, 2026 15:20 1 158 26

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Ракетата е предназначена за Ту-95МС и Ту-160М, но няма публично потвърждение, че всички планирани доставки са извършени

„Изделие 506“! Руската бойна авиация вероятно е получила 32 ракети Х-БД с обсег 6500 км - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Русия може да е получила общо 32 далекобойни крилати ракети Х-БД, известни още като „Изделие 506“, според анализ на британския Кралски институт за отбранителни и сигурностни изследвания (RUSI). Ракетата е с посочен обсег от 6500 километра и е предназначена за стратегическите бомбардировачи Ту-95МС и Ту-160М.

В анализа си Сидхарт Каушал посочва, че Х-БД „има потенциала отново да превърне руския бомбардировъчен флот в достоверна междуконтинентална заплаха“. Според него по-големият обсег може да компенсира ограниченията на по-старите самолети и липсата на значим напредък по проекта за новия бомбардировач ПАК ДА.

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Планирани доставки за 32 ракети

Публичната информация за количествата идва от изтекли руски документи, публикувани от украинското издание „Милитарний“ през есента на 2025 г. В тях е записано, че руската стратегическа авиация трябва да получи 16 ракети през 2024 г. и още 16 през 2026 г. Посочената цена е 4,5 милиона долара за брой.

Ако двете доставки са изпълнени по план, Русия би разполагала с общо 32 ракети Х-БД по тези поръчки. Публично потвърждение за реалното получаване на всички ракети обаче не е посочено.

Съществуването на Х-БД стана известно през есента на 2023 г., когато беше съобщено, че модернизирани Ту-160 ще бъдат носители на новото оръжие. Тогава беше посочено и че ракетата ще се различава от Х-101 по своите размери.

Възможен удар от руския Далечен север

Като възможна зона за изстрелване RUSI посочва остров Земя на Александра в Арктика. Оттам бомбардировачите биха могли да действат под прикритието на руската противовъздушна отбрана в северните райони, като същевременно съкратят маршрута до позициите за изстрелване.

Според анализа ракетата би могла да заобикаля част от бъдещите американски системи за противоракетна отбрана. Ниската височина на полета и маршрутите над северните райони могат да затруднят откриването ѝ, но това предимство е ограничено от способността на САЩ да проследяват подготовката на руските бомбардировачи.

Точно тази зависимост създава уязвимост за базите „Енгелс“ и „Оленя“. Подготовката на самолетите за ядрена мисия, включително поставянето на бойни глави, би могла да бъде забелязана предварително и да доведе до риск от превантивен удар при тежка ядрена ескалация.

Украйна или стратегически резерв

Анализаторите разглеждат два основни сценария за бъдещото използване на Х-БД. Русия може да опита да използва ракетата при удари срещу Украйна, за да провери възможностите ѝ в реална бойна обстановка. Другата възможност е ракетите да бъдат запазени като стратегически резерв за евентуална пряка конфронтация между Русия и НАТО.

По този въпрос няма публично потвърдено решение на руските власти. Данните за количествата и предназначението на ракетите се основават на анализа на RUSI и на изтекли документи, чието изпълнение не е независимо потвърдено.

Източници: news.bg, en.defence-ua.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    26 3 Отговор
    Евала на братушките!

    Коментиран от #10, #19

    15:22 14.10.2026

  • 2 мъко мисирска

    14 3 Отговор
    цялата статия е една рядка боза

    само гадаене като от квартална гадателка

    15:25 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 арбалета 🎯

    13 2 Отговор
    Руснаците напредват с технологиите , урките села ,, освобождават ,, .........

    Коментиран от #22

    15:26 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Eлементарно

    6 1 Отговор
    Явно англичаните шпионират Русия. Какво кроят? Защо ли?

    15:29 14.10.2026

  • 10 Това нищо не е

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    БАП е обучила 32 био дрона тип делфин да охраняеат плажовете през летения сезон. Очаква се също гонят пасажите към рибарските мрежи. Така, че ползата е двойна..

    15:29 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Маринов

    12 1 Отговор
    Надявате се Русия да изпробва ракетата в Окраина, за да съберете отломки и анализирате. Русия няма да направи грешка. Ракетата носител може да се изпробва навсякъде. Но тя ще чака някъде с ядрена бойна глава.

    15:34 14.10.2026

  • 13 ШЕФА

    13 1 Отговор
    Господ здраве и дълголетие да дава на Великият Владимир Путин ! Единственият който пази Мира,а всички евро-либерални плъхове треперят и пълнят памперсите като му чуят името!

    Коментиран от #20

    15:34 14.10.2026

  • 14 ЦСКА Москва

    10 1 Отговор
    България и Русия са братски народи и нито един и колкото и да се стараят нац.предатели от ГРОБ,Пагубни за България,ПП-ДБ,ДПС и тн .не могат да променят този факт.

    Коментиран от #23

    15:37 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Правдата

    5 2 Отговор
    е на страната на Русия! Тя отново ще победи обединения неонацизъм.

    Коментиран от #26

    15:53 14.10.2026

  • 19 4543543

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ти им викаш братушки, ама те изобщо не те смятат за братушка и това е факт.Колко сте заблудени русофилите.

    Коментиран от #21

    16:00 14.10.2026

  • 20 Бос

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    Той нападна братски, православен народ, ти му викаш пазител на мира.Стъпи на Земята и се осъзнай.

    16:03 14.10.2026

  • 21 Имат право

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "4543543":

    Понякога една искрена, но без дела, благодарност, изразена с Вазовото "братушки", не е достатъчна за да предизвика взаимност, даже дразни.

    16:04 14.10.2026

  • 22 Мммммм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "арбалета 🎯":

    То голямо напредване.Само за бомби мислят.Между другото, ти ползваш ли нещо руско?

    Коментиран от #25

    16:05 14.10.2026

  • 23 Като малко дете си

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЦСКА Москва":

    Радваш се на по-голям брат или приятел, който да те пази.Но в случая не се знае дали те пази.Това е основната причина българина да стои до руснаците.

    16:11 14.10.2026

  • 24 За три минути

    0 0 Отговор
    всички западнозагнили столици изчезват!

    16:11 14.10.2026

  • 25 Смирнов

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мммммм":

    водка!

    16:12 14.10.2026

  • 26 Руската правда

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Правдата":

    не световната!

    16:14 14.10.2026

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