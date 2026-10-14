„Изделие 506“! Руската бойна авиация вероятно е получила 32 ракети Х-БД с обсег 6500 км

Русия може да е получила общо 32 далекобойни крилати ракети Х-БД, известни още като „Изделие 506“, според анализ на британския Кралски институт за отбранителни и сигурностни изследвания (RUSI). Ракетата е с посочен обсег от 6500 километра и е предназначена за стратегическите бомбардировачи Ту-95МС и Ту-160М.

В анализа си Сидхарт Каушал посочва, че Х-БД „има потенциала отново да превърне руския бомбардировъчен флот в достоверна междуконтинентална заплаха“. Според него по-големият обсег може да компенсира ограниченията на по-старите самолети и липсата на значим напредък по проекта за новия бомбардировач ПАК ДА.

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Планирани доставки за 32 ракети

Публичната информация за количествата идва от изтекли руски документи, публикувани от украинското издание „Милитарний“ през есента на 2025 г. В тях е записано, че руската стратегическа авиация трябва да получи 16 ракети през 2024 г. и още 16 през 2026 г. Посочената цена е 4,5 милиона долара за брой.

Ако двете доставки са изпълнени по план, Русия би разполагала с общо 32 ракети Х-БД по тези поръчки. Публично потвърждение за реалното получаване на всички ракети обаче не е посочено.

Съществуването на Х-БД стана известно през есента на 2023 г., когато беше съобщено, че модернизирани Ту-160 ще бъдат носители на новото оръжие. Тогава беше посочено и че ракетата ще се различава от Х-101 по своите размери.

Възможен удар от руския Далечен север

Като възможна зона за изстрелване RUSI посочва остров Земя на Александра в Арктика. Оттам бомбардировачите биха могли да действат под прикритието на руската противовъздушна отбрана в северните райони, като същевременно съкратят маршрута до позициите за изстрелване.

Според анализа ракетата би могла да заобикаля част от бъдещите американски системи за противоракетна отбрана. Ниската височина на полета и маршрутите над северните райони могат да затруднят откриването ѝ, но това предимство е ограничено от способността на САЩ да проследяват подготовката на руските бомбардировачи.

Точно тази зависимост създава уязвимост за базите „Енгелс“ и „Оленя“. Подготовката на самолетите за ядрена мисия, включително поставянето на бойни глави, би могла да бъде забелязана предварително и да доведе до риск от превантивен удар при тежка ядрена ескалация.

Украйна или стратегически резерв

Анализаторите разглеждат два основни сценария за бъдещото използване на Х-БД. Русия може да опита да използва ракетата при удари срещу Украйна, за да провери възможностите ѝ в реална бойна обстановка. Другата възможност е ракетите да бъдат запазени като стратегически резерв за евентуална пряка конфронтация между Русия и НАТО.

По този въпрос няма публично потвърдено решение на руските власти. Данните за количествата и предназначението на ракетите се основават на анализа на RUSI и на изтекли документи, чието изпълнение не е независимо потвърдено.

Източници: news.bg, en.defence-ua.com