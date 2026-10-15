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Доналд Тръмп обвини медиите, че саботират Белия дом и Пентагона
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп обвини медиите, че саботират Белия дом и Пентагона

15 Октомври, 2026 20:10 798 4

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Президентът на САЩ твърди, че изтичане на информация е провалило планирана операция срещу Иран и обвини „Ню Йорк Таймс“ и Си Ен Ен

Доналд Тръмп обвини медиите, че саботират Белия дом и Пентагона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че държавни служители, които изнасят поверителна военна информация към медиите, трябва да бъдат разстреляни. Той направи изказването си по време на предизборен митинг в Булхед Сити, Аризона.

„Според мен хората, които изнасят информация, трябва да бъдат разстреляни“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес. Той заяви още, че в миналото срещу хора, разкриващи подобни данни, е била прилагана най-тежката мярка.

По думите му изтичане на информация е принудило американските военни да отложат с няколко дни планирана операция срещу Иран. Тръмп твърди, че иранските военни са очаквали американските сили, след като в медиите са се появили данни за времето на тяхното пристигане и отпътуване.

Президентът посочи „Ню Йорк Таймс“ и Си Ен Ен като медии, публикували информацията. Според него изтичането е разкрило кога американските части ще пристигнат и кога ще напуснат района. Тези твърдения за конкретната операция и причините за отлагането ѝ не са потвърдени публично от американските власти.

Тръмп обвини медиите, че застрашават военни

Американският президент заяви, че публикациите за военни планове могат да изложат на риск военнослужещите. Той защити твърдия подход към служителите, които разкриват поверителна информация, и каза, че с тях трябва да се постъпва „изключително строго“.

Тръмп нарече тези хора „най-голямата измет на земята“. Според Асошиейтед прес той е говорил и за възможността подобни служители да бъдат изпращани в затвора за остатъка от живота им.

Конфликтът с медиите продължава

Изказването е поредният публичен сблъсък между Тръмп и медии, които публикуват информация за действията на администрацията му в сферата на отбраната и националната сигурност.

През 2025 г. Тръмп заплаши да съди „Ню Йорк Таймс“ и Си Ен Ен заради публикации за предварителна разузнавателна оценка, свързана с американските удари по Иран. Тогава Белият дом определи оценката като непълна и с ниска степен на увереност, докато медиите защитаваха правото си да публикуват информация от обществен интерес.

Към момента няма данни за повдигнати обвинения срещу конкретни служители във връзка с твърдяното изтичане на информация, нито за официално обявено решение за възобновяване на отложената операция.

Източници: news.bg, apnews.com, thedailybeast.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Дони прави ремонт на Алкатраз и пращай журналисти които заслужават. Основната цел на медиите вече не е търсенето на истината или качественото информиране, а генерирането на кликове, гледания и рейтинг,които носят рекламни приходи.Истината на един журналист в медиите се измерва с неговия рейтинг.Медиите които претендират да деконструират фалшивите новини, всъщност сами фабрикуват дезинформация и митове, за да поддържат статуквото и да обслужват определени политико икономически интереси,съзнателно избягват сериозния анализ, дълбоката мисъл и аргументирания спор.

    20:32 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 де го чукаш, де се пука...

    2 0 Отговор
    Все за нещо ще намери
    да се начумери:
    ту му млякото горещо,
    ту пък друго нещо...
    (Сърдитко - Чичо Стоян)

    20:54 15.10.2026