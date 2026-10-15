Първият дипломат на ЕС: Натискът трябва да е върху агресора, не върху Украйна

Международният натиск трябва да бъде насочен към Русия, за да прекрати войната, а не към Украйна, за да капитулира. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за „Евронюз“.
По думите ѝ Русия няма да успее да принуди Украйна да се предаде чрез споразумение със Съединените щати, тъй като Европа ще продължи да подкрепя Киев.„Натискът трябва да бъде върху агресора, за да прекрати войната, а не върху жертвата, за да капитулира“, заяви Кая Калас.
Калас: Москва е допуснала погрешна преценка
Калас заяви, че Москва е допуснала погрешна преценка, опитвайки се да постигне капитулация на Украйна чрез договорености с Вашингтон. Според нея този подход е започнал още с миналогодишната среща на върха в Аляска.
„Руснаците искат да обсъждат и преговарят със Съединените щати, така че Вашингтон сам да осигури резултата, който те желаят. Но ние също имаме свои изисквания към Русия. Посланието е следното: трябва да разговаряте с европейците“, подчерта тя.
Сделката за дизел е „подарък“ за Путин
Коментарът ѝ идва на фона на обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие и споразумение, според което Русия трябва да достави 300 000 тона дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари.
Калас определи договореността като очевиден подарък за руския президент Владимир Путин и постави въпроса какво е получил той в замяна.„Виждаме, че всъщност засилва ударите срещу цивилното население и гражданската инфраструктура. Обявеното енергийно примирие на практика не се спазва от руска страна“, каза Калас.
Според нея Русия трябва първо да прекрати агресивната си война. Тогава ще спрат и украинските удари по руските петролни рафинерии.
Спорът за ударите по енергийната инфраструктура
Калас заяви, че голяма част от финансирането на войната идва от петрола. По думите ѝ Украйна атакува руски петролни цели, докато Русия нанася удари по енергийната инфраструктура на украинска територия и се опитва да причини тежки страдания на населението преди зимата.
Украинският президент Володимир Зеленски по-рано обяви, че Киев ще възобнови ударите по руските петролни рафинерии въпреки натиска от САЩ. Според подадената информация този натиск включва прекъсвания в обмена на разузнавателни данни и отслабване на сигнала на Starlink по време на мащабни руски атаки.
Калас подчерта, че Европа последователно поддържа позицията международните партньори да принудят Русия да прекрати войната, вместо да оказват натиск върху Украйна да се откаже.
Източници: news.bg, euronews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #21
15:41 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Реалист
Коментиран от #53
15:42 15.10.2026
4 ДА ВИ ИМАМ
15:42 15.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
15:42 15.10.2026
6 Овчар
15:42 15.10.2026
7 А ГДЕ
15:43 15.10.2026
8 На Кая ездача
15:43 15.10.2026
9 Бялджип
15:43 15.10.2026
10 Българин 🇧🇬
15:44 15.10.2026
11 Натиск
Коментиран от #22
15:44 15.10.2026
12 стоян георгиев
До коментар #2 от "д-р Бръкнигъзов":докторе имате ли свободни часове за следващия вторник ?
15:44 15.10.2026
13 Ами
До коментар #2 от "д-р Бръкнигъзов":и за това не става тази куха лейка
15:44 15.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Стенли
15:44 15.10.2026
16 Гост
Коментиран от #31
15:45 15.10.2026
17 Стенли
До коментар #2 от "д-р Бръкнигъзов":Бе тя и затова , не става
15:45 15.10.2026
18 Факти
15:46 15.10.2026
19 къв пък Първи дипломат
дипламатите говорят за преговори за мир
а таз никаквицасамо за санкции и оголване хазните на всички ес държави
вземащи дългове да кихат десетки милиарди на зелките
15:46 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да, странно
До коментар #1 от "стоян георгиев":Какво не им харесва Укеайна, наедно с западната олигархия като агресор?
15:47 15.10.2026
22 Бай той Толстой
До коментар #11 от "Натиск":Не бе,това е от охлузванията.Ще ти мине.Мажи с Бочко.И другия път не се стискай.
15:48 15.10.2026
23 ежко
15:48 15.10.2026
24 Кучето на Мими 🐕
15:48 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Верно
15:50 15.10.2026
28 Кая към Тръмп:
наи-вече върху НаркоманаЗеленски, койтоубива народа си!
15:50 15.10.2026
29 Натискът трябва да въде върху фашистите,
15:50 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А ние
До коментар #16 от "Гост":и без война сме по-малко и от половината си от 1989 г.
Коментиран от #51
15:52 15.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 КОЛЬО ПАРЪМА
15:54 15.10.2026
34 Да бе да
15:56 15.10.2026
35 Сашко
Аз така ги виждам нещата.
15:58 15.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Истината
15:58 15.10.2026
38 ПЕНКО
15:59 15.10.2026
39 балтийска шпрота
15:59 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Не така
15:59 15.10.2026
42 Агресорът
16:00 15.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Кой беше тоя "агресор"
16:01 15.10.2026
45 Няма как
16:03 15.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тъй,тъй
16:04 15.10.2026
48 Михо
16:05 15.10.2026
49 9689
16:05 15.10.2026
50 И аз така мисля че
16:06 15.10.2026
51 Гост
До коментар #31 от "А ние":За "ние" не знам, само знам че ако ние сме намаляли с 3 милиона, Украйна е намаляла с 30. Десет пъти повече, т.е. намалението е три пъти повече от България през 89-та.
Коментиран от #71
16:07 15.10.2026
52 Фотев
16:08 15.10.2026
53 Всъщност
До коментар #3 от "Реалист":Естония
16:11 15.10.2026
54 Читател
Коментиран от #70
16:12 15.10.2026
55 В Естония
16:12 15.10.2026
56 да си дойдем на думата
Коментиран от #59, #74
16:14 15.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Натискът трябва да е върху агресора
Коментиран от #67
16:17 15.10.2026
59 Гост
До коментар #56 от "да си дойдем на думата":Нормално, ама той съюзът сам се разпада, затова. Ако беше оня ЕС-колос от преди двайсет+ години с Хелмут Кол и Митеран, едва ли дори САЩ щяха да се опитват да им навредят. Въпрки че винаги са били конкуретни. Съсипаха ЕС, превърнаха го в късния СССР, естестнвено, веднага се появи нов Рейгън, който да го събори. Просто и логично.
Коментиран от #62, #66
16:20 15.10.2026
60 Кайо
16:22 15.10.2026
61 ФАКТИ
16:23 15.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Гост
До коментар #62 от "да си дойдем на думата":Ами то тази платформа май точно за това е предназначена - всеки да си каже мнението, аргументите, да дискутира. Явно не съм попаднал на на правилния човек, съжалявам. Не ми забелязвайте, няма повече да ви пиша...то няма и смисъл...
16:38 15.10.2026
65 ГОЛЕМ СМЕХ
Другото е без значение.
16:38 15.10.2026
66 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #59 от "Гост":То ЕС са разпада от 70 години
Обаче са разпадна СССР и СОЦА.
16:39 15.10.2026
67 Я пъ тоа
До коментар #58 от "Натискът трябва да е върху агресора":Трай си
Некой наш съсед да не си поиска бившите вилаети.
16:40 15.10.2026
68 Естествено
16:42 15.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #54 от "Читател":Фондерлайен и Кая бомбят Путин
Като на. шега.
16:45 15.10.2026
71 % в БГ и УКР са еднакви
До коментар #51 от "Гост":при нас 80% е функционално неграмотни
при тях 80% нацита
точния брой индивиди е без значение
16:47 15.10.2026
72 ГОЛЕМ СМЕХ
И ракетите хвръкват към Путин.
16:50 15.10.2026
73 ......-
16:51 15.10.2026
74 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #56 от "да си дойдем на думата":Що.ли тогава Тръмп.дава оръжия на Украйна за бомбене на Путин.
16:52 15.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.