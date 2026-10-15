Първият дипломат на ЕС: Натискът трябва да е върху агресора, не върху Украйна

Международният натиск трябва да бъде насочен към Русия, за да прекрати войната, а не към Украйна, за да капитулира. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за „Евронюз“.

По думите ѝ Русия няма да успее да принуди Украйна да се предаде чрез споразумение със Съединените щати, тъй като Европа ще продължи да подкрепя Киев.

Калас: Москва е допуснала погрешна преценка

„Натискът трябва да бъде върху агресора, за да прекрати войната, а не върху жертвата, за да капитулира“, заяви Кая Калас.

Калас заяви, че Москва е допуснала погрешна преценка, опитвайки се да постигне капитулация на Украйна чрез договорености с Вашингтон. Според нея този подход е започнал още с миналогодишната среща на върха в Аляска.

„Руснаците искат да обсъждат и преговарят със Съединените щати, така че Вашингтон сам да осигури резултата, който те желаят. Но ние също имаме свои изисквания към Русия. Посланието е следното: трябва да разговаряте с европейците“, подчерта тя.

Сделката за дизел е „подарък“ за Путин

Коментарът ѝ идва на фона на обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие и споразумение, според което Русия трябва да достави 300 000 тона дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари.

Калас определи договореността като очевиден подарък за руския президент Владимир Путин и постави въпроса какво е получил той в замяна.

„Виждаме, че всъщност засилва ударите срещу цивилното население и гражданската инфраструктура. Обявеното енергийно примирие на практика не се спазва от руска страна“, каза Калас.

Според нея Русия трябва първо да прекрати агресивната си война. Тогава ще спрат и украинските удари по руските петролни рафинерии.

Спорът за ударите по енергийната инфраструктура

Калас заяви, че голяма част от финансирането на войната идва от петрола. По думите ѝ Украйна атакува руски петролни цели, докато Русия нанася удари по енергийната инфраструктура на украинска територия и се опитва да причини тежки страдания на населението преди зимата.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано обяви, че Киев ще възобнови ударите по руските петролни рафинерии въпреки натиска от САЩ. Според подадената информация този натиск включва прекъсвания в обмена на разузнавателни данни и отслабване на сигнала на Starlink по време на мащабни руски атаки.

Калас подчерта, че Европа последователно поддържа позицията международните партньори да принудят Русия да прекрати войната, вместо да оказват натиск върху Украйна да се откаже.

Източници: news.bg, euronews.com