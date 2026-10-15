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Първият дипломат на ЕС: Натискът трябва да е върху агресора, не върху Украйна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Натискът трябва да е върху агресора, не върху Украйна

15 Октомври, 2026 15:40 1 025 75

  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • енергийно примирие-
  • володимир зеленски

Европа ще продължи да подкрепя Киев, заяви върховният представител на ЕС по външната политика

Първият дипломат на ЕС: Натискът трябва да е върху агресора, не върху Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Euronews Euronews

Международният натиск трябва да бъде насочен към Русия, за да прекрати войната, а не към Украйна, за да капитулира. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за „Евронюз“.

По думите ѝ Русия няма да успее да принуди Украйна да се предаде чрез споразумение със Съединените щати, тъй като Европа ще продължи да подкрепя Киев.

„Натискът трябва да бъде върху агресора, за да прекрати войната, а не върху жертвата, за да капитулира“, заяви Кая Калас.

Калас: Москва е допуснала погрешна преценка

Калас заяви, че Москва е допуснала погрешна преценка, опитвайки се да постигне капитулация на Украйна чрез договорености с Вашингтон. Според нея този подход е започнал още с миналогодишната среща на върха в Аляска.

„Руснаците искат да обсъждат и преговарят със Съединените щати, така че Вашингтон сам да осигури резултата, който те желаят. Но ние също имаме свои изисквания към Русия. Посланието е следното: трябва да разговаряте с европейците“, подчерта тя.

Сделката за дизел е „подарък“ за Путин

Коментарът ѝ идва на фона на обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие и споразумение, според което Русия трябва да достави 300 000 тона дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари.

Калас определи договореността като очевиден подарък за руския президент Владимир Путин и постави въпроса какво е получил той в замяна.

„Виждаме, че всъщност засилва ударите срещу цивилното население и гражданската инфраструктура. Обявеното енергийно примирие на практика не се спазва от руска страна“, каза Калас.

Според нея Русия трябва първо да прекрати агресивната си война. Тогава ще спрат и украинските удари по руските петролни рафинерии.

Спорът за ударите по енергийната инфраструктура

Калас заяви, че голяма част от финансирането на войната идва от петрола. По думите ѝ Украйна атакува руски петролни цели, докато Русия нанася удари по енергийната инфраструктура на украинска територия и се опитва да причини тежки страдания на населението преди зимата.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано обяви, че Киев ще възобнови ударите по руските петролни рафинерии въпреки натиска от САЩ. Според подадената информация този натиск включва прекъсвания в обмена на разузнавателни данни и отслабване на сигнала на Starlink по време на мащабни руски атаки.

Калас подчерта, че Европа последователно поддържа позицията международните партньори да принудят Русия да прекрати войната, вместо да оказват натиск върху Украйна да се откаже.

Източници: news.bg, euronews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    57 5 Отговор
    Агресора е грухкрайна, така че всичко е ок!

    Коментиран от #21

    15:41 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реалист

    65 3 Отговор
    Това чучело е абс пародия на дипломат евтин сороски трол от Литва

    Коментиран от #53

    15:42 15.10.2026

  • 4 ДА ВИ ИМАМ

    55 2 Отговор
    И парвия дипломат - посмешище.

    15:42 15.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    48 3 Отговор
    Първата диплоШматка на ЕсеС ❗

    15:42 15.10.2026

  • 6 Овчар

    45 2 Отговор
    На 17- ти жълтите жилетки официално обявиха че ще се включат в протеста за освобождението на Франция и ЕС от мършата..!

    15:42 15.10.2026

  • 7 А ГДЕ

    42 3 Отговор
    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    15:43 15.10.2026

  • 8 На Кая ездача

    25 2 Отговор
    С Кая си играем на бомбардировки! Аз съм агресора, а тя обезврежда бомбата!

    15:43 15.10.2026

  • 9 Бялджип

    33 2 Отговор
    Евросъюзът задължително трябва да се проветри! А докладите на Зеленски пред Европа вече са стенания.

    15:43 15.10.2026

  • 10 Българин 🇧🇬

    37 3 Отговор
    Тази защо говори от името на България кой и е разрешил, и кога да ни меша срещу Руската държава?

    15:44 15.10.2026

  • 11 Натиск

    4 28 Отговор
    Укрите натиснаха и снощи рязнаха Рязан. Още гори.

    Коментиран от #22

    15:44 15.10.2026

  • 12 стоян георгиев

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "д-р Бръкнигъзов":

    докторе имате ли свободни часове за следващия вторник ?

    15:44 15.10.2026

  • 13 Ами

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "д-р Бръкнигъзов":

    и за това не става тази куха лейка

    15:44 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стенли

    25 0 Отговор
    Е , а мен ме гложди един въпрос , като Украйна бомби кораби на Турция , ще се задейства ли член4 , че дори член5 все пак Турция е в нато , 🤔🤨😕

    15:44 15.10.2026

  • 16 Гост

    22 0 Отговор
    Добре де, вие нали натискате Русия - 289-ти пакет праведни санкции въведохте, накарйте ги да капитулират, вместо Украйна. Макар че, тя Украйна накъде повече да капитулира, пак ще ме изтрият, ама пак ще го напиша - по време на разпада на СССР беше найд 50 милиона, сега е малко над 20. Това даже в Уикипедия го пише! Такъв триумф трудно се постига - да изгубиш повече от половината си население!

    Коментиран от #31

    15:45 15.10.2026

  • 17 Стенли

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "д-р Бръкнигъзов":

    Бе тя и затова , не става

    15:45 15.10.2026

  • 18 Факти

    4 2 Отговор
    Първият дипломат на ЕССР : Натискът трябва да е върху агресора, не върху Украина

    15:46 15.10.2026

  • 19 къв пък Първи дипломат

    21 1 Отговор
    таз изкукуригала кукувица

    дипламатите говорят за преговори за мир
    а таз никаквицасамо за санкции и оголване хазните на всички ес държави
    вземащи дългове да кихат десетки милиарди на зелките

    15:46 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да, странно

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Какво не им харесва Укеайна, наедно с западната олигархия като агресор?

    15:47 15.10.2026

  • 22 Бай той Толстой

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Натиск":

    Не бе,това е от охлузванията.Ще ти мине.Мажи с Бочко.И другия път не се стискай.

    15:48 15.10.2026

  • 23 ежко

    21 1 Отговор
    Точно заради такива приказки, нещата явно ще се решат на бойното поле.Заради такива изказвания ,никой няма да допусне ЕС на масата за преговори.Е, сърдете се на себе си.Жалко за украинците.

    15:48 15.10.2026

  • 24 Кучето на Мими 🐕

    13 0 Отговор
    Кая е много умна!🐑🐑🐑🥳🤣👍

    15:48 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Верно

    8 2 Отговор
    Първият дипломат на ЕС: Натискът трябва да е върху агресора, не върху Украйна, защото Украина е Русия

    15:50 15.10.2026

  • 28 Кая към Тръмп:

    17 1 Отговор
    Натискът трябва да е върху агресора, Украйна и
    наи-вече върху НаркоманаЗеленски, койтоубива народа си!

    15:50 15.10.2026

  • 29 Натискът трябва да въде върху фашистите,

    14 2 Отговор
    а не върху тероризираните рускоезични християни!

    15:50 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А ние

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    и без война сме по-малко и от половината си от 1989 г.

    Коментиран от #51

    15:52 15.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 КОЛЬО ПАРЪМА

    10 2 Отговор
    ТО ВИЙ СТЕ АГРЕСОРИТЕ НЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    15:54 15.10.2026

  • 34 Да бе да

    9 0 Отговор
    Натискът трябва да е върху агресора. САЩ също е агресор. Израел също е агресор ! Нали ?

    15:56 15.10.2026

  • 35 Сашко

    0 3 Отговор
    Като изпрати на смърт 5 милиона руснак тогава ще се разбърза.
    Аз така ги виждам нещата.

    15:58 15.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Истината

    9 1 Отговор
    Агресора е фашистката хунта в Киев, където се гавреше с руските и граждани. Путин и Русия, не са БГ-то, където се кълчи пред Македония!

    15:58 15.10.2026

  • 38 ПЕНКО

    9 1 Отговор
    СГАНТА ЗАБРАВИ ЗА МИЛИАРДИТЕ ОТ ЦРУ - ДА СЪЗДАДЕ "МАЙДАН " -- ЗАБРАВИ ЗА "ДЕСЕН СЕКТОР " /ИЗБИТ В МАРИУПОЛ / ---ЗАБРАВИ ЗА ИЗБИТИТЕ РУСНАЦИ В КИЕВ ;ХАРКОВ И ОДДЕСА - ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА НР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    15:59 15.10.2026

  • 39 балтийска шпрота

    6 1 Отговор
    те я, те..

    15:59 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Не така

    7 1 Отговор
    Егати , тая е много зле, на нищо не мяза.

    15:59 15.10.2026

  • 42 Агресорът

    7 0 Отговор
    Е Украйна

    16:00 15.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кой беше тоя "агресор"

    5 0 Отговор
    Който държава ни направи бре? А?

    16:01 15.10.2026

  • 45 Няма как

    5 1 Отговор
    Европа да продължи да подкрепя Киев ! Пари няма и валутен борд я чака

    16:03 15.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тъй,тъй

    8 1 Отговор
    Фашагите ще се подкрепят до безусловната капитулация на Украйна и ЕС,като дядовците си настъпват поредната мотика,щот ги кефи явно...

    16:04 15.10.2026

  • 48 Михо

    5 1 Отговор
    Бее то и такива ялови като каяча ги натискат по 5 години ама не вадят плод.

    16:05 15.10.2026

  • 49 9689

    3 0 Отговор
    А там живеят руснаци..............

    16:05 15.10.2026

  • 50 И аз така мисля че

    3 0 Отговор
    Натиск не трябва да има върху Украйна да продължава войната

    16:06 15.10.2026

  • 51 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "А ние":

    За "ние" не знам, само знам че ако ние сме намаляли с 3 милиона, Украйна е намаляла с 30. Десет пъти повече, т.е. намалението е три пъти повече от България през 89-та.

    Коментиран от #71

    16:07 15.10.2026

  • 52 Фотев

    1 0 Отговор
    Колко си ,,красива", Господи, колко си ,,красива"!

    16:08 15.10.2026

  • 53 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реалист":

    Естония

    16:11 15.10.2026

  • 54 Читател

    6 1 Отговор
    Естонска опушена фуста,която заедно с леля си Урсула,харчат парите на данъкоплатците на 27-те държави членки на ЕС.

    Коментиран от #70

    16:12 15.10.2026

  • 55 В Естония

    4 0 Отговор
    Правят ли чируз?

    16:12 15.10.2026

  • 56 да си дойдем на думата

    1 2 Отговор
    Путин и Тръмп имате дна и съща цел, колкото и да се опитват да я прикриват. Това е да се опитат да разтурят ЕС като основен политически и икономически конкурент на двамата едновременно. Това е което кара Тръмп да шикалкави непрекъснато, за да не пречи на Путин уж да надделее в Украйна, а всъщност целта е да противодейства на ЕС и за него да остане по лека задача в подкопаване на устоите му.

    Коментиран от #59, #74

    16:14 15.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Натискът трябва да е върху агресора

    3 2 Отговор
    През 1914 г. избухва Първата световна война, а през 1915 г. германските войски окупират по-голямата част от балтийските земи (създавайки военно административно образование, известно като Остланд). Преди това от 1700 г са били руски !

    Коментиран от #67

    16:17 15.10.2026

  • 59 Гост

    1 8 Отговор

    До коментар #56 от "да си дойдем на думата":

    Нормално, ама той съюзът сам се разпада, затова. Ако беше оня ЕС-колос от преди двайсет+ години с Хелмут Кол и Митеран, едва ли дори САЩ щяха да се опитват да им навредят. Въпрки че винаги са били конкуретни. Съсипаха ЕС, превърнаха го в късния СССР, естестнвено, веднага се появи нов Рейгън, който да го събори. Просто и логично.

    Коментиран от #62, #66

    16:20 15.10.2026

  • 60 Кайо

    3 4 Отговор
    Агресорът е ЕС.

    16:22 15.10.2026

  • 61 ФАКТИ

    5 2 Отговор
    Тръмп е предател и руски агент.

    16:23 15.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "да си дойдем на думата":

    Ами то тази платформа май точно за това е предназначена - всеки да си каже мнението, аргументите, да дискутира. Явно не съм попаднал на на правилния човек, съжалявам. Не ми забелязвайте, няма повече да ви пиша...то няма и смисъл...

    16:38 15.10.2026

  • 65 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Важно е че КОНГРЕСА НА САЩ дава оръжия на Украйна за трепане на руснаци.
    Другото е без значение.

    16:38 15.10.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    То ЕС са разпада от 70 години
    Обаче са разпадна СССР и СОЦА.

    16:39 15.10.2026

  • 67 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Натискът трябва да е върху агресора":

    Трай си
    Некой наш съсед да не си поиска бившите вилаети.

    16:40 15.10.2026

  • 68 Естествено

    7 0 Отговор
    Европа и България ще подкрепят Украйна до крайна победа над фашисткия агресор РФ.

    16:42 15.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Читател":

    Фондерлайен и Кая бомбят Путин
    Като на. шега.

    16:45 15.10.2026

  • 71 % в БГ и УКР са еднакви

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гост":

    при нас 80% е функционално неграмотни
    при тях 80% нацита
    точния брой индивиди е без значение

    16:47 15.10.2026

  • 72 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Един подпис на Кая
    И ракетите хвръкват към Путин.

    16:50 15.10.2026

  • 73 ......-

    0 0 Отговор
    ЕвроЛУмПедиата в ход.

    16:51 15.10.2026

  • 74 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "да си дойдем на думата":

    Що.ли тогава Тръмп.дава оръжия на Украйна за бомбене на Путин.

    16:52 15.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

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