Русия и Словакия разменят военни аташета: нова игра на Фицо?

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Когато през май тази година Роберт Фицо се срещна с Владимир Путин в Кремъл, словашкият министър-председател заяви, че отношенията между двете страни трябва да надхвърлят рамките на енергийните доставки. Той каза, че ще бъде възобновена работата на военните аташета в двете посолства. Пет месеца по-късно споразумението вече започва да придобива конкретни измерения.

Словакия изпрати двама военни офицери в Москва - бригаден генерал Славомир Ставиарски и неговия заместник, полковник Иво Гахир, като на свой ред се готви да приеме руски военен аташе в Братислава, с което ще възстанови военнодипломатическото представителство на Русия, прекъснато заради началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година.

Има ли ползи за Словакия?

Този ход предизвика критики от страна на опозицията, която поставя под въпрос ползите за Словакия. Опозиционните партии предупреждават, че Русия би могла да използва това споразумение, за да засили своите разузнавателни операции в страната.

"Един допълнителен военен аташе не променя фундаментално общата картина, основното значение на това назначение е политическият сигнал, който се изпраща“, каза пред ДВ Мартин Полячик, бивш словашки депутат, свързан с опозиционната партия "Прогресивна Словакия".

"Съюзниците от НАТО ще се безпокоят както от дейността на новоназначения офицер, така и от политическата обстановка, в която той ще работи", добави той. За назначенията първи съобщи словашкият новинарски сайт Aktuality.sk на 8 октомври. И двамата словашки офицери в Русия фигурират в публикувания от словашкото Министерство на отбраната списък на военни дипломати, които служат в чужбина.

Според обществената телевизия STVR Славомир Ставиарски се намира в Москва от началото на август. Експерти в сферата на отбраната междувременно посочиха, че новопристигналият руски офицер се казва Максим Верезан, съобщава Aktuality.sk. Журналисти в медията подчертават, че Верезан е получил одобрение от словашката страна, но все още не фигурира в списъка на акредитираните военни аташета. Aktuality.sk съобщава също, че Министерството на отбраната не е отговорило на въпроса кога се очаква официалното пристигане на Верезан в Братислава.

Опасения за шпионаж и дезинформация

Тази новина върна спомените за руския шпионски скандал отпреди няколко години, свързан със Сергей Соломасов - заместник-военния аташе на руското посолство в Словакия. През 2021 г. той беше заснет да вербува и предава пари на Бохуш Гарбар, сътрудник на проруския уебсайт Hlavne spravy. Соломасов беше експулсиран от Словакия през следващата година, а Гарбар впоследствие беше осъден за шпионаж и подкуп.

Експерти от опозицията заявиха пред Aktuality.sk, че словашкият аташе в Москва ще бъде под строго наблюдение и ще да събира твърде малко полезна информация, докато реципрочното руско назначение би могло да улесни шпионажа в Словакия. Те предупреждават, че новоназначеният офицер би могъл да провежда операции за оказване на влияние и дезинформация, като задават въпрос какво би получила Словакия в замяна.

Правителството защитава тази стъпка

Словашкото правителство и неговите поддръжници от своя страна защитиха възобновяването на контактите като средство за събиране на информация и поддържане на дипломатическо представителство. В изявление, цитирано от словашката обществена телевизия STVR, от словашкото военно разузнаване бе заявено, че ролята на Ставиарски е да оценява ситуацията в областта на сигурността и военната политика и да информира Министерството на отбраната.

Ричард Глук, член на партията на Роберт Фицо “Смер - социална демокрация“ и председател на парламентарната комисия по отбрана и сигурност, аргументира решението с присъствието на американски, британски и френски военни дипломати в Москва. “Губехме много информация“, заяви Глук пред STVR, изтъквайки, че прекратяването на военнодипломатическото присъствие на Словакия в Москва е било грешка.

"Много сериозна стъпка"

За пенсионирания генерал-лейтенант Павел Мацко обаче обстоятелствата, при които са били прекъснати предишните контакти, са от решаващо значение. “Това е много сериозна стъпка, която сега предприема правителството на Фицо“, заяви Мацко, бивш заместник-началник на отбраната на Словакия. Той е бил и най-високопоставеният словашки генерал в командните структури на НАТО.

“Нищо не се е променило от 2022 г. насам, точно обратното“, казва той. “Враждебните действия на Русия продължават да се разрастват в Словакия и в региона. Руската война срещу Украйна продължава с голяма интензивност, както и хибридните дейности срещу Словакия и нейните съседи“, добави Мацко. Той посочи като примери предотвратения заговор за подпалване на фабрика за дронове в Източна Словакия, която е собственост на украинци, както и подозренията, че инцидентите в германските градове Мюнхен и Лайпциг са свързани с руски операции, извършени от територията на Словакия.

Мацко предупреди също така, че политическото влияние върху словашките разузнавателни служби и проруската политика на правителството биха могли да навредят още повече на обмена на разузнавателна информация и доверието между съюзниците, въпреки наличието на “значителен брой професионални и надеждни офицери“ в словашките структури.

С поглед към изборите през следващата година?

Бившият депутат Мартин Полячик заяви, че подозира, че зад решението за възстановяване на постовете на военните аташета стоят политически мотиви, като това се случва в момент, в който премиерът Фицо анализира шансовете си за преизбиране догодина. “Най-добрият шанс на Фицо да си изгради убедителна позиция за следващите избори е да твърди, че всички останали ни вкарват във война, а само той иска мир“, каза Полячик пред ДВ.

“Смятам, че той ще твърди, че е най-подходящият човек да разговаря с Путин за прекратяване на войната и че това изисква изключително близки отношения с него“, обясни той, като добави, че Фицо се старае да не афишира важната роля, която играят словашките производители на оръжие за Украйна.

Официално обаче оръжието се доставя по търговски договори, а не като военна помощ от словашкото правителство. Полячик разграничи официалните ангажименти на Словакия от доверието към нейното политическо ръководство. Според него западните партньори са свикнали с поведението на Фицо. “Словакия официално изпълнява ангажиментите си към НАТО“, каза той. “Но официалното спазване на ангажиментите само по себе си не решава въпроса за политическото доверие“, добави Полячик и обобщи: “Предвидимостта не означава надеждност“.

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