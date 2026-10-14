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ЕС разкритикува отлагането на изборите в Палестина до септември 2027 г.

ЕС разкритикува отлагането на изборите в Палестина до септември 2027 г.

14 Октомври, 2026 15:38, обновена 14 Октомври, 2026 15:39 386 8

  • ес-
  • европейски съюз-
  • избори-
  • палестина-
  • септември

Европейската комисия призова за провеждане на законодателни и президентски избори възможно най-скоро и потвърди готовността на Съюза да подкрепи процеса, включително чрез мисия за наблюдение.

ЕС разкритикува отлагането на изборите в Палестина до септември 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз изрази дълбоко съжаление за решението на Палестинската автономия да отложи до септември 2027 г. законодателните избори, първоначално насрочени за 28 ноември тази година, както и президентския вот, който трябваше да се проведе в началото на 2027 г., предава News.bg.

От Европейската комисия признават предизвикателствата и ограниченията, пред които е изправена Палестинската автономия, но подчертават необходимостта изборите да бъдат организирани възможно най-скоро. Това трябва да стане в съответствие с по-рано поетите ангажименти от президента Махмуд Абас.

Според ЕК провеждането на демократични и прозрачни избори на цялата окупирана палестинска територия отдавна е закъсняло. От Комисията подчертават, че палестинците трябва да имат възможност да изберат своите лидери и представители в институциите.

ЕС потвърди готовността си да окаже подкрепа за изборния процес, включително чрез изпращане на мисия за наблюдение на изборите.

Съюзът отдавна подкрепя усилията за изграждане на палестинска държава и провеждането на реформи. Според Европейската комисия достоверните, приобщаващи и прозрачни избори с участието на всички палестинци са от ключово значение за демократичната легитимност, отчетността на институциите и перспективата за решение с две държави.

От ЕК допълват, че продължаващата подкрепа на ЕС за Палестинската автономия е обвързана с напредъка към тези цели и с осъществяването на необходимите реформи.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    2 2 Отговор
    ЕССР разкритикува отлагането на изборите в Палестина до септември 2027 г.

    15:41 14.10.2026

  • 2 любопитен

    5 2 Отговор
    А за покрайнината някаква европейска критика?

    15:42 14.10.2026

  • 3 Георги

    2 3 Отговор
    ами там върви гено...ъъъъ такова война. А както знаем по време на война НЕ-МО-ЖЕ

    15:47 14.10.2026

  • 4 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    А изборите в 404 що не разкритикувате бе двуличници

    15:51 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ганьо европейц

    1 0 Отговор
    ЕК са шайка крадливи алчни измамниците

    16:07 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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