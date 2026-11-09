Двама загинали при украински атаки срещу Лутанск

Двама души са загинали, а четирима са били ранени при атаки в Луганската народна република, съобщи ръководителят й Леонид Пасечник. По думите му безпилотни летателни апарати са ударили товарен автомобил в Беловодския общински окръг и лека кола на пътя Новоайдар–Старобелск.

При атаката срещу товарния автомобил е загинал водачът. При удара по леката кола е загинал един мъж, а друг е бил ранен. Пасечник съобщава още, че са били атакувани товарни автомобили в Станично-Луганския и Славяносербския общински окръг, при което са пострадали двама мъже.

Предишната атака срещу Луганск бе през нощта на 21 октомври. Пасечник твърди, че тогава са били повредени жилищни сгради и гражданска инфраструктура, а сериозни щети е понесла сградата на Луганската телефонна компания.

По информация на руските медии пожарът в сградата е обхванал всичките 10 етажа. По-късно спасители са открили под развалините телата на двама инженери. Засегнати са били и шест многоетажни жилищни сгради, в които са изпочупени прозорци и са нанесени щети по общите части.

Ударите са причинили повреди по комуникационна инфраструктура. Съобщава се за прекъсвания на мобилните комуникации и достъпа до интернет, като местни служби са започнали аварийно-възстановителни работи.

Източници: vedomosti.ru, kommersant.ru, interfax.ru