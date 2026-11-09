Двама загинали при украински атаки срещу Лутанск

Двама души са загинали, а четирима са били ранени при атаки в Луганската народна република, съобщи ръководителят й Леонид Пасечник. По думите му безпилотни летателни апарати са ударили товарен автомобил в Беловодския общински окръг и лека кола на пътя Новоайдар–Старобелск.
При атаката срещу товарния автомобил е загинал водачът. При удара по леката кола е загинал един мъж, а друг е бил ранен. Пасечник съобщава още, че са били атакувани товарни автомобили в Станично-Луганския и Славяносербския общински окръг, при което са пострадали двама мъже.
Предишната атака срещу Луганск бе през нощта на 21 октомври. Пасечник твърди, че тогава са били повредени жилищни сгради и гражданска инфраструктура, а сериозни щети е понесла сградата на Луганската телефонна компания.
По информация на руските медии пожарът в сградата е обхванал всичките 10 етажа. По-късно спасители са открили под развалините телата на двама инженери. Засегнати са били и шест многоетажни жилищни сгради, в които са изпочупени прозорци и са нанесени щети по общите части.
Ударите са причинили повреди по комуникационна инфраструктура. Съобщава се за прекъсвания на мобилните комуникации и достъпа до интернет, като местни служби са започнали аварийно-възстановителни работи.
Източници: vedomosti.ru, kommersant.ru, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нема нафта
10:42 09.11.2026
2 Тъй като
10:42 09.11.2026
3 Пич
Коментиран от #13
10:43 09.11.2026
4 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #7
10:46 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Няма проблем
Коментиран от #10
11:06 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А колко милиона са?
До коментар #6 от "Няма проблем":И съпостави със загиналите в България, спрямо брой на населението!
11:12 09.11.2026
11 Пета зима студувам в Европа
11:14 09.11.2026
12 Лили
Коментиран от #14
11:41 09.11.2026
13 .ичке
До коментар #3 от "Пич":ами ивицатати Газа?
12:00 09.11.2026
14 лугандония
До коментар #12 от "Лили":😁😁😁😁
12:04 09.11.2026