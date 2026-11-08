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Глюксман отхвърли идеята на Макрон за широка коалиция

Глюксман отхвърли идеята на Макрон за широка коалиция

8 Ноември, 2026 09:25 615 4

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Френският политик смята, че обединението на левицата и десницата преди президентските избори през 2027 година ще подкопае доверието в политиката и ще засили позициите на популистите

Глюксман отхвърли идеята на Макрон за широка коалиция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският социалдемократ Рафаел Глюксман остро разкритикува предложението на президента Еманюел Макрон за създаване на широка политическа коалиция преди президентските избори през 2027 г. Според него подобно обединение между левицата и десницата би дискредитирало политиката и би създало благоприятни условия за възхода на популистките формации, съобщава Франс прес, цитирана от France 24.

В интервю за френския седмичник La Tribune Dimanche Глюксман, който е кандидат за президент от социалдемократическото пространство, отхвърли възможността за съюз с десния политик Давид Лиснар, предложен като част от бъдещото обединение.

„Нека бъдем сериозни. Как може дори за секунда да си представим сливане между моя политически проект и този на Давид Лиснар? Това дискредитира политиката“, заяви Глюксман.

Той подчерта, че никога не е вярвал във възможността традиционните леви и десни политически сили да заличат различията помежду си. Според него подобен подход е опасен за демокрацията, тъй като проправя пътя на демагозите и популистите.

Еманюел Макрон предложи партиите от социалдемократическата левица до умерената десница да започнат съвместна работа преди президентските избори през пролетта на 2027 г. Целта е да се предотврати евентуален втори тур между кандидатите на крайнодясното „Национално обединение“ и радикалната левица „Непокорна Франция“.

Идеята обаче срещна съпротива както сред опозиционните политици, така и сред потенциалните наследници на Макрон в центристкото пространство, включително бившите премиери Едуар Филип и Габриел Атал.

Глюксман заяви, че демократичната алтернатива на крайната десница трябва да предложи реална промяна след двата президентски мандата на Макрон, а не продължение на досегашния политически модел.

„Убеден съм, че демократичната алтернатива на Националното обединение ще бъде предложение за промяна спрямо двата петгодишни мандата на Еманюел Макрон“, посочи той.

Социалдемократът отправи критики и към Едуар Филип заради негови изказвания относно участието на младежи с имигрантски произход в безредиците във Франция през октомври. Според Глюксман подобни формулировки допринасят за утвърждаването на крайнодесни внушения в обществения дебат.

Той предупреди, че политическите сили все по-често възприемат езика на крайната десница, вместо да защитават собствените си демократични позиции.

Рафаел Глюксман разкритикува и реакцията на Еманюел Макрон след расисткото нападение в Трап. По думите му президентът е трябвало да организира национално обединение след атаката, вместо да предлага политически комбинации преди изборите.

Френският държавен глава няма право да се кандидатира за трети пореден президентски мандат. Въпреки това Макрон се опитва да повлияе върху политическото прегрупиране преди вота през 2027 г., когато се очаква силна конкуренция между крайната десница, левицата и центристките партии.


Франция
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