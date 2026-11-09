В Полша започват първите учения на „коалицията на желаещите“

Първите съвместни военни учения на „коалицията на желаещите“ започват в Полша. Маневрите ще продължат до 22 ноември и ще съберат около 2800 военнослужещи от 11 държави, съобщи френското военно ведомство.
Ученията са под ръководството на Франция и Великобритания и са първата мащабна проверка на готовността на Многонационалните сили за Украйна. Основната им цел е да бъдат отработени механизмите за осигуряване на дългосрочната сигурност на Украйна след края на войната.
Франция и Великобритания изпращат най-големите контингенти
Франция ще участва с около 1100 военнослужещи, а Великобритания ще изпрати приблизително 300 души. В маневрите ще се включат още Белгия, Естония, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Турция.
Основната част от ученията ще се проведе край Нова Демба в югоизточна Полша, на около 100 километра от украинската граница. Отделни командни и щабни елементи ще бъдат отработвани във Франция, а морският компонент ще бъде подготвян от Турция от Истанбул. Сценариите включват действия по осигуряване на сигурността и разминиране в Черно море.
Германия ще осигури щабни офицери и самолети
Германия ще изпрати около десет щабни офицери, самолети за дозареждане във въздуха и логистични подразделения. Според информация, разпространена от германското Министерство на отбраната чрез агенция ДПА, Бундесверът ще предостави до два самолета A400M, които ще действат от германска територия.
Берлин ще подпомага и придвижването на военнослужещи, техника и доставки през Германия към района на маневрите. Германското участие в ученията не представлява предварително решение за изпращане на войски в Украйна. Подобна стъпка би изисквала отделни политически решения.
Подготовка за евентуална мисия след края на войната
Британското правителство определи ученията като проверка на способността на европейските държави да придвижат, защитят и снабдяват многонационална сила, която би могла да подпомогне възстановяването на украинските въоръжени сили след прекратяване на бойните действия.„Това учение ще покаже, че Многонационалните сили за Украйна са реална, способна и бързо развръщаща се сила“, заяви британското Министерство на отбраната.
Евентуалното разполагане на силите в Украйна остава хипотетично и би зависело от прекратяване на военните действия, покана от украинските власти и решенията на отделните държави. „Коалицията на желаещите“ е създадена по инициатива на Франция и Великобритания и не е формална структура на НАТО.
Източници: theguardian.com, amp.dw.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Ха!
Коментиран от #28
10:26 09.11.2026
2 честен ционист
10:27 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бибитков
Коментиран от #11, #17
10:29 09.11.2026
6 И след това
10:29 09.11.2026
7 ЦСКА Москва
Коментиран от #27
10:30 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Радев е нато
До коментар #3 от "Госあ":Генерал, но добре разбра нещата. Опасно време е.
10:32 09.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Браво Европа
10:33 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 РФ Разпад
До коментар #5 от "бибитков":По скоро ще бъде обявен путин за Враг на народа по стара руска традиция!
10:35 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 В Коиловци също
Коментиран от #32
10:36 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чума
10:38 09.11.2026
23 Ученията
10:40 09.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Чичо
10:43 09.11.2026
26 А Мала Токмачка?
10:43 09.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И още
До коментар #28 от "Последното денонощие":3750 украинци.....не забравяй.
10:50 09.11.2026
30 Красимир Миланов
10:51 09.11.2026
31 Доротея
10:54 09.11.2026
32 ТИР
До коментар #19 от "В Коиловци също":Дано не ги срещнат братята там, че пак ще има тупаник,,
10:57 09.11.2026