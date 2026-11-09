В Полша започват първите учения на „коалицията на желаещите“

Първите съвместни военни учения на „коалицията на желаещите“ започват в Полша. Маневрите ще продължат до 22 ноември и ще съберат около 2800 военнослужещи от 11 държави, съобщи френското военно ведомство.

Ученията са под ръководството на Франция и Великобритания и са първата мащабна проверка на готовността на Многонационалните сили за Украйна. Основната им цел е да бъдат отработени механизмите за осигуряване на дългосрочната сигурност на Украйна след края на войната.

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Франция и Великобритания изпращат най-големите контингенти

Франция ще участва с около 1100 военнослужещи, а Великобритания ще изпрати приблизително 300 души. В маневрите ще се включат още Белгия, Естония, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Турция.

Основната част от ученията ще се проведе край Нова Демба в югоизточна Полша, на около 100 километра от украинската граница. Отделни командни и щабни елементи ще бъдат отработвани във Франция, а морският компонент ще бъде подготвян от Турция от Истанбул. Сценариите включват действия по осигуряване на сигурността и разминиране в Черно море.

Германия ще осигури щабни офицери и самолети

Германия ще изпрати около десет щабни офицери, самолети за дозареждане във въздуха и логистични подразделения. Според информация, разпространена от германското Министерство на отбраната чрез агенция ДПА, Бундесверът ще предостави до два самолета A400M, които ще действат от германска територия.

Берлин ще подпомага и придвижването на военнослужещи, техника и доставки през Германия към района на маневрите. Германското участие в ученията не представлява предварително решение за изпращане на войски в Украйна. Подобна стъпка би изисквала отделни политически решения.

Подготовка за евентуална мисия след края на войната

Британското правителство определи ученията като проверка на способността на европейските държави да придвижат, защитят и снабдяват многонационална сила, която би могла да подпомогне възстановяването на украинските въоръжени сили след прекратяване на бойните действия.

„Това учение ще покаже, че Многонационалните сили за Украйна са реална, способна и бързо развръщаща се сила“, заяви британското Министерство на отбраната.

Евентуалното разполагане на силите в Украйна остава хипотетично и би зависело от прекратяване на военните действия, покана от украинските власти и решенията на отделните държави. „Коалицията на желаещите“ е създадена по инициатива на Франция и Великобритания и не е формална структура на НАТО.

Източници: theguardian.com, amp.dw.com, apnews.com