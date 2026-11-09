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В Полша започват първите учения на „коалицията на желаещите“
  Тема: Украйна

В Полша започват първите учения на „коалицията на желаещите“

9 Ноември, 2026 10:25 658 32

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Около 2800 военнослужещи от 11 държави ще тренират до 22 ноември. Франция и Великобритания ръководят маневрите за бъдеща сигурност на Украйна

В Полша започват първите учения на „коалицията на желаещите“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първите съвместни военни учения на „коалицията на желаещите“ започват в Полша. Маневрите ще продължат до 22 ноември и ще съберат около 2800 военнослужещи от 11 държави, съобщи френското военно ведомство.

Ученията са под ръководството на Франция и Великобритания и са първата мащабна проверка на готовността на Многонационалните сили за Украйна. Основната им цел е да бъдат отработени механизмите за осигуряване на дългосрочната сигурност на Украйна след края на войната.

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Франция и Великобритания изпращат най-големите контингенти

Франция ще участва с около 1100 военнослужещи, а Великобритания ще изпрати приблизително 300 души. В маневрите ще се включат още Белгия, Естония, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Турция.

Основната част от ученията ще се проведе край Нова Демба в югоизточна Полша, на около 100 километра от украинската граница. Отделни командни и щабни елементи ще бъдат отработвани във Франция, а морският компонент ще бъде подготвян от Турция от Истанбул. Сценариите включват действия по осигуряване на сигурността и разминиране в Черно море.

Германия ще осигури щабни офицери и самолети

Германия ще изпрати около десет щабни офицери, самолети за дозареждане във въздуха и логистични подразделения. Според информация, разпространена от германското Министерство на отбраната чрез агенция ДПА, Бундесверът ще предостави до два самолета A400M, които ще действат от германска територия.

Берлин ще подпомага и придвижването на военнослужещи, техника и доставки през Германия към района на маневрите. Германското участие в ученията не представлява предварително решение за изпращане на войски в Украйна. Подобна стъпка би изисквала отделни политически решения.

Подготовка за евентуална мисия след края на войната

Британското правителство определи ученията като проверка на способността на европейските държави да придвижат, защитят и снабдяват многонационална сила, която би могла да подпомогне възстановяването на украинските въоръжени сили след прекратяване на бойните действия.

„Това учение ще покаже, че Многонационалните сили за Украйна са реална, способна и бързо развръщаща се сила“, заяви британското Министерство на отбраната.

Евентуалното разполагане на силите в Украйна остава хипотетично и би зависело от прекратяване на военните действия, покана от украинските власти и решенията на отделните държави. „Коалицията на желаещите“ е създадена по инициатива на Франция и Великобритания и не е формална структура на НАТО.

Източници: theguardian.com, amp.dw.com, apnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    23 3 Отговор
    Желаещите да ядат бой се учат да го ядат.
    Ха!

    Коментиран от #28

    10:26 09.11.2026

  • 2 честен ционист

    13 4 Отговор
    Ганчо е в коалицията на нежелаещите, ама ще му се наложи да копа окопи и прави просеки.

    10:27 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бибитков

    19 3 Отговор
    Да не се окаже че след края на войната няма Украйна?

    Коментиран от #11, #17

    10:29 09.11.2026

  • 6 И след това

    16 2 Отговор
    Заминават директно на фронт

    10:29 09.11.2026

  • 7 ЦСКА Москва

    15 3 Отговор
    Чудно ми е как има наивници които да ходят да се бият с Русия,и да си мислят че се приберат живи ? Да се чуди човек от къде ги намират такива глупаци !

    Коментиран от #27

    10:30 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Радев е нато

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Генерал, но добре разбра нещата. Опасно време е.

    10:32 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво Европа

    2 9 Отговор
    Мизерната Прогресивна партия е пас!?!

    10:33 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 РФ Разпад

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "бибитков":

    По скоро ще бъде обявен путин за Враг на народа по стара руска традиция!

    10:35 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 В Коиловци също

    7 0 Отговор
    строят база за обучение.

    Коментиран от #32

    10:36 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чума

    8 1 Отговор
    Най доброто учение е реалният общовойскови бой! Господин Зеленски - призовете ги на първа линия! Там корейчетата на Ким ще ги тренират отлично!

    10:38 09.11.2026

  • 23 Ученията

    4 1 Отговор
    май са започнали още вчера - даже има резултати...

    10:40 09.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Чичо

    3 1 Отговор
    А кога ще започнат ученията на желаещите да помогнат на Русия? Всички българи с готовност ще се включат и вместо на море в Гърция, ще отидат на фронта да помагат на "братушките"!

    10:43 09.11.2026

  • 26 А Мала Токмачка?

    0 3 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    10:43 09.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И още

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Последното денонощие":

    3750 украинци.....не забравяй.

    10:50 09.11.2026

  • 30 Красимир Миланов

    3 0 Отговор
    Те нали започнаха на площада

    10:51 09.11.2026

  • 31 Доротея

    0 0 Отговор
    На младини участвах под някаква форма в ученията на Варшавския договор! Сега да бях поне на 45, веднага заминавах доброволка! Жалко, че България не се включи с една подготвена рота сержантки, да освежат ученията с личния си чар! Ех, какъв живот бе лятото на стрелбите в Шабла през годините! Денем стрелби, нощем стрелби, кога минаха тез години, ма му стара! О, младост чаровна, вилней и лудувай, отлитат години, отлиташ и ти....! Факт!

    10:54 09.11.2026

  • 32 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "В Коиловци също":

    Дано не ги срещнат братята там, че пак ще има тупаник,,

    10:57 09.11.2026

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