Контейнеровоз потъна край Ормузкия проток след удар със снаряд, друг кораб е застрашен

Контейнеровозът GFS Pride, плаващ под сингапурски флаг, е потънал близо до Ормузкия проток, след като е бил поразен от снаряд. Това съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на източници от сферата на морската сигурност, предава News.bg.

В навигационно предупреждение, издадено на 14 октомври от хидрографската служба на Пакистан, се посочва, че търговският кораб е потънал, а контейнери се носят по водата. Мореплавателите са предупредени за опасността в района.

По данни на Международната морска организация - агенцията на ООН за корабоплаването - потъването на GFS Pride е вторият подобен случай от началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари.

Междувременно друг плавателен съд - корабът за насипни товари Cape Dao, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, също е застрашен от потъване край протока. Той е бил поразен от снаряд на 23 септември.

„Съобщава се, че плаващият под флага на Антигуа и Барбуда кораб за насипни товари Cape Dao, който първоначално беше поразен на 23 септември, потъва след неуспешен опит за спасяването му“, заяви британската компания за управление на морски рискове Vanguard.

Според двама високопоставени ирански представители Иран използва нови тактики за нападения срещу корабите, преминаващи през Ормузкия проток. По думите им целта е да се поддържат високи цени на петрола и да се повлияе на междинните избори в САЩ.