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Новак: Сделката за руски дизел със САЩ ще стимулира икономиката и ще увеличи бюджетните приходи на Русия

Новак: Сделката за руски дизел със САЩ ще стимулира икономиката и ще увеличи бюджетните приходи на Русия

14 Октомври, 2026 16:55 765 46

  • александър новак-
  • сащ-
  • русия-
  • дизел-
  • сделка

Руският вицепремиер заяви, че договореността ще насърчи производството и инвестициите в рафинериите, а приходите от износа ще подпомогнат инфраструктурни проекти и социални програми.

Новак: Сделката за руски дизел със САЩ ще стимулира икономиката и ще увеличи бюджетните приходи на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Споразумението за доставка на дизелово гориво със Съединените щати ще даде тласък на руската икономика чрез увеличаване на преработката на петрол, производството и данъчните постъпления. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак в кулоарите на международния форум „Руска енергийна седмица“ в Москва, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

По думите му договореността между Вашингтон и Москва не е само търговско споразумение, а предвижда и конкретна програма за разширяване на капацитета на руските петролни рафинерии.

„Това е положителен сигнал за нашата икономика като цяло, свързан с увеличени обеми на рафиниране в петролните рафинерии, увеличено производство, допълнителни данъци за бюджета и възможност за бюджетиране на социални разходи. Това са и инвестиционни възможности“, заяви Новак пред журналисти.

Споразумението за дизелово гориво е част от по-широкото временно облекчаване на санкциите от страна на САЩ, което позволява на Москва да увеличи износа на петролни продукти за международните пазари.

По време на форума Новак посочи, че приходите от този износ ще бъдат насочени към инфраструктурни инвестиции в енергийния сектор и финансиране на социални програми.

Международният форум „Руска енергийна седмица“ се провежда в Москва от 14 до 16 октомври.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Герги

    7 13 Отговор
    Този трябваше да добави че 60 процента от постъпилите средства ще заминат за фронта...премълча го га...мръсен..социални програми в шестък..

    16:58 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 То няма дизвл за Русия

    4 14 Отговор
    Но ще продават на САЩ

    Голям смях

    Чисти измишльотини само и само да спрат помоща за Украйна и да я насочат Към Русия

    Защото виждаме че Русия Губи войната от есна Украйна

    Коментиран от #15

    16:59 14.10.2026

  • 5 Путин президент

    3 13 Отговор
    Още 5 години и Руската мечка
    Ще стане

    Парцалива плюшена играчка

    17:00 14.10.2026

  • 6 Хи хи

    8 6 Отговор
    зеленото жуже като чуло тази новина станало лилаво. Учените нямат обяснение на тази метаморфоза !!

    17:01 14.10.2026

  • 7 имееми

    9 0 Отговор
    ко прайм? ше санкционираме ли щатите, че подкрепят "жужето" ??

    Коментиран от #14

    17:01 14.10.2026

  • 8 Гошо

    5 1 Отговор
    Хе хе а комбинация от три пръста на тия от Киев и Брюксел не им ли е показал в това число и наш Мирчев

    Коментиран от #11

    17:02 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    За пореден път се налага САЩ да спасяват русия.Явно Украйна прегазва руските фашисти ,щом Тръмп иска да им забрани и да удрят по територията на фашагите.

    17:07 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Горски

    11 3 Отговор
    Европа продължава да плаща милиарди за руски енергийни ресурси, а обвинява Вашингтон, че купува руски дизел, за да свали цените за американците. Това заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент, който нарече европейските критики „чиста проба лицемерие“. По думите му от началото на войната европейците са дали на Русия повече пари, отколкото на Украйна – резултат от провалената им енергийна политика. Какво евро безумие само. Eвропа под управлението на шайката на урсулите е като болна от анорексия която отказва да яде докато умре. Малоумието и безумието няма край. В Кремъл се лее шампанско , всички са пияни и се надсмиват на "непобедимия" запад. Тази сделка означава че твърденията за големи щети по руските рафинерии от украинските дронове са много силно преувеличени...това впрочем се очакваше... не е оценена способността на руснаците бързо да поправят щетите както и подготовката им за аварийни случаи -резервни съоръжения и линии!?Много тромби фанфари свирки и вувузели -а действителността не се съобразява с този пропаганден напън!? За Германия и европейските ѝ партньори санкциите срещу Русия оставали в сила и се подготвяли допълнителни ограничителни мерки? Лелей, Европа загуби трилиони евро и точно Германия отива към фалит. Само заради прескъпата "демократична" украйна.

    Коментиран от #16, #19, #22

    17:08 14.10.2026

  • 14 Да,добре

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "имееми":

    Бункерният червей санкционира ли Тръмп когато му открадна танкерите?

    Коментиран от #21

    17:10 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 нали това е идеята именно

    7 1 Отговор
    САЩ и РУСИЯ и КИТАЙ и другите големи , които мислят еднакво а имат ресурси и възможности да се разбират и да са добре , европа няма нищо от тези и не участва във вземането на големите и важни решения за света

    17:13 14.10.2026

  • 18 Соломон

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    САЩ нямат проблем със количествата на дизела а със цената му . А тя е висока не заради Русия или Украйна. А за това което САЩ продължава да прави във Персийския залив

    17:14 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Горски

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много плямпаш":

    Викаш само 16 срещу 1.7 млн украинци. Евала, голям си!

    Коментиран от #25

    17:16 14.10.2026

  • 21 имееми

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да,добре":

    Бункерният е безпринципен и не го санкционира. Ти нали заради еНите принципи живееш, ще санкционираш ли питам ??

    17:17 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БАНДАТА ТРОЛАВЕ НА МИРЧЕВ

    4 0 Отговор
    Как ще коментира тази новина.

    Коментиран от #26, #27

    17:19 14.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Без излилшни плямпаници":

    Бълхарник!

    17:22 14.10.2026

  • 29 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Офчи дирник 😄":

    Направил съм си пищов.

    17:23 14.10.2026

  • 30 Копейка

    1 1 Отговор
    На нас какъв ни е кяра?

    Коментиран от #34

    17:23 14.10.2026

  • 31 РУСИЯ И САЩ СИ РАБОТЯТ

    4 2 Отговор
    А Кая и Урсула гледат тъпо.

    17:24 14.10.2026

  • 32 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    5 2 Отговор
    У Русия си имат и гориво и старлинк, а у бандерия няма нищо.

    17:26 14.10.2026

  • 33 До Ком 4

    4 2 Отговор
    Божие как можа да се създаде такова простовато поколение в България . Нямало дизел в РФ ха ха , даже не могат да се информират , че никакви 51 процента от НПЗ на РФ не са унищожени , и всички работят , някое НПЗ временно намаля работа след елементарния удар на окра дрончето и толкова .

    17:26 14.10.2026

  • 34 горски

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Копейка":

    За тебе кяра ,ще е да излизеш тигана и дръжката му.....когато горсподарите приключат с удоволствията....

    17:27 14.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А вътрешни тоалетни

    2 3 Отговор
    КогИ?

    17:29 14.10.2026

  • 37 РУСИЯ ПРОДАВА НАФТА НА САЩ

    2 4 Отговор
    А Европа какво продава - на Рютето задната чакра.

    Коментиран от #41

    17:29 14.10.2026

  • 38 Ай майкуууу

    2 0 Отговор
    Забогатяха.😂😂😂😂😂😂😆
    .

    17:30 14.10.2026

  • 39 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ

    1 4 Отговор
    Излязоха големи балъци.

    17:31 14.10.2026

  • 40 А течаща вода

    2 0 Отговор
    КогИ?

    17:32 14.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сделката

    3 0 Отговор
    е под процент от свтовната търговия!Някакви стотни!На САЩ за 3 дня...

    Коментиран от #43

    17:37 14.10.2026

  • 43 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сделката":

    Отварят малко работа си Мадяр Бровди.

    17:39 14.10.2026

  • 44 Дизела

    2 0 Отговор
    да не пристига в туби по галон от литий!

    17:39 14.10.2026

  • 45 Това удря тесла

    2 0 Отговор
    на Мъск!

    17:42 14.10.2026

  • 46 Джокович

    0 0 Отговор
    какво го бърка?

    17:47 14.10.2026

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