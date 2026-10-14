Новак: Сделката за руски дизел със САЩ ще стимулира икономиката и ще увеличи бюджетните приходи на Русия

Споразумението за доставка на дизелово гориво със Съединените щати ще даде тласък на руската икономика чрез увеличаване на преработката на петрол, производството и данъчните постъпления. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак в кулоарите на международния форум „Руска енергийна седмица“ в Москва, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

По думите му договореността между Вашингтон и Москва не е само търговско споразумение, а предвижда и конкретна програма за разширяване на капацитета на руските петролни рафинерии.

„Това е положителен сигнал за нашата икономика като цяло, свързан с увеличени обеми на рафиниране в петролните рафинерии, увеличено производство, допълнителни данъци за бюджета и възможност за бюджетиране на социални разходи. Това са и инвестиционни възможности“, заяви Новак пред журналисти.

Споразумението за дизелово гориво е част от по-широкото временно облекчаване на санкциите от страна на САЩ, което позволява на Москва да увеличи износа на петролни продукти за международните пазари.

По време на форума Новак посочи, че приходите от този износ ще бъдат насочени към инфраструктурни инвестиции в енергийния сектор и финансиране на социални програми.

Международният форум „Руска енергийна седмица“ се провежда в Москва от 14 до 16 октомври.