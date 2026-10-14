Новак: Сделката за руски дизел със САЩ ще стимулира икономиката и ще увеличи бюджетните приходи на Русия

Споразумението за доставка на дизелово гориво със Съединените щати ще даде тласък на руската икономика чрез увеличаване на преработката на петрол, производството и данъчните постъпления. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак в кулоарите на международния форум „Руска енергийна седмица“ в Москва, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.
По думите му договореността между Вашингтон и Москва не е само търговско споразумение, а предвижда и конкретна програма за разширяване на капацитета на руските петролни рафинерии.
„Това е положителен сигнал за нашата икономика като цяло, свързан с увеличени обеми на рафиниране в петролните рафинерии, увеличено производство, допълнителни данъци за бюджета и възможност за бюджетиране на социални разходи. Това са и инвестиционни възможности“, заяви Новак пред журналисти.
Споразумението за дизелово гориво е част от по-широкото временно облекчаване на санкциите от страна на САЩ, което позволява на Москва да увеличи износа на петролни продукти за международните пазари.
По време на форума Новак посочи, че приходите от този износ ще бъдат насочени към инфраструктурни инвестиции в енергийния сектор и финансиране на социални програми.
Международният форум „Руска енергийна седмица“ се провежда в Москва от 14 до 16 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Герги
16:58 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 То няма дизвл за Русия
Голям смях
Чисти измишльотини само и само да спрат помоща за Украйна и да я насочат Към Русия
Защото виждаме че Русия Губи войната от есна Украйна
Коментиран от #15
16:59 14.10.2026
5 Путин президент
Ще стане
Парцалива плюшена играчка
17:00 14.10.2026
6 Хи хи
17:01 14.10.2026
7 имееми
Коментиран от #14
17:01 14.10.2026
8 Гошо
Коментиран от #11
17:02 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #8 от "Гошо":За пореден път се налага САЩ да спасяват русия.Явно Украйна прегазва руските фашисти ,щом Тръмп иска да им забрани и да удрят по територията на фашагите.
17:07 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Горски
Коментиран от #16, #19, #22
17:08 14.10.2026
14 Да,добре
До коментар #7 от "имееми":Бункерният червей санкционира ли Тръмп когато му открадна танкерите?
Коментиран от #21
17:10 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 нали това е идеята именно
17:13 14.10.2026
18 Соломон
До коментар #9 от "Реалност":САЩ нямат проблем със количествата на дизела а със цената му . А тя е висока не заради Русия или Украйна. А за това което САЩ продължава да прави във Персийския залив
17:14 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Горски
До коментар #19 от "Много плямпаш":Викаш само 16 срещу 1.7 млн украинци. Евала, голям си!
Коментиран от #25
17:16 14.10.2026
21 имееми
До коментар #14 от "Да,добре":Бункерният е безпринципен и не го санкционира. Ти нали заради еНите принципи живееш, ще санкционираш ли питам ??
17:17 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БАНДАТА ТРОЛАВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #26, #27
17:19 14.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Горски
До коментар #25 от "Без излилшни плямпаници":Бълхарник!
17:22 14.10.2026
29 Горски
До коментар #22 от "Офчи дирник 😄":Направил съм си пищов.
17:23 14.10.2026
30 Копейка
Коментиран от #34
17:23 14.10.2026
31 РУСИЯ И САЩ СИ РАБОТЯТ
17:24 14.10.2026
32 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
17:26 14.10.2026
33 До Ком 4
17:26 14.10.2026
34 горски
До коментар #30 от "Копейка":За тебе кяра ,ще е да излизеш тигана и дръжката му.....когато горсподарите приключат с удоволствията....
17:27 14.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А вътрешни тоалетни
17:29 14.10.2026
37 РУСИЯ ПРОДАВА НАФТА НА САЩ
Коментиран от #41
17:29 14.10.2026
38 Ай майкуууу
.
17:30 14.10.2026
39 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ
17:31 14.10.2026
40 А течаща вода
17:32 14.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сделката
Коментиран от #43
17:37 14.10.2026
43 Абе
До коментар #42 от "Сделката":Отварят малко работа си Мадяр Бровди.
17:39 14.10.2026
44 Дизела
17:39 14.10.2026
45 Това удря тесла
17:42 14.10.2026
46 Джокович
17:47 14.10.2026