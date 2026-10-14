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Здравословното състояние на папа Лъв XIV може да отложи посещението му в Латинска Америка

Здравословното състояние на папа Лъв XIV може да отложи посещението му в Латинска Америка

14 Октомври, 2026 18:40 418 1

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Планираната за ноември визита в Уругвай, Аржентина и Перу е под въпрос след съобщенията за заболяването и операцията на 71-годишния глава на Римокатолическата църква.

Здравословното състояние на папа Лъв XIV може да отложи посещението му в Латинска Америка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Предвиденото за ноември посещение на папа Лъв XIV в Латинска Америка може да бъде отложено заради здравословното му състояние. Това съобщи днес президентката на Перу Кейко Фухимори, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според предварителния план главата на Римокатолическата църква трябваше да посети Уругвай, Аржентина и Перу.

Вчера лекари съобщиха, че 71-годишният папа е диагностициран с рак на белия дроб и е претърпял операция за отстраняване на част от единия бял дроб.


Ватикан
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  • 1 На досещане

    0 0 Отговор
    В последно време всичките папи получават смси от Господа, че не са си на мястото. Някои ги игнорират и получават билет за среща, а други се отказват и поживяват още малко.

    19:12 14.10.2026