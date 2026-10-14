Здравословното състояние на папа Лъв XIV може да отложи посещението му в Латинска Америка

Предвиденото за ноември посещение на папа Лъв XIV в Латинска Америка може да бъде отложено заради здравословното му състояние. Това съобщи днес президентката на Перу Кейко Фухимори, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според предварителния план главата на Римокатолическата църква трябваше да посети Уругвай, Аржентина и Перу.

Вчера лекари съобщиха, че 71-годишният папа е диагностициран с рак на белия дроб и е претърпял операция за отстраняване на част от единия бял дроб.