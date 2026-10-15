Джон Суини: Великобритания не е защитена от руски заплахи

Първият министър на Шотландия Джон Суини заяви, че не е убеден, че Обединеното кралство е достатъчно защитено от потенциални руски заплахи. В интервю за Би Би Си той посочи, че британското правителство, което отговаря за отбраната, няма достатъчно „присъствие“ в уязвимите зони край шотландските брегове.

„Не съм убеден, че Обединеното кралство е защитено от руски заплахи“, каза Суини. Той уточни, че особена тревога предизвикват водите северно от Шетландските острови, където по думите му се наблюдава значителна руска активност.

Предупрежденията на МИ5

Суини заяви, че е „силно обезпокоен“ от изказването на директора на британската разузнавателна служба МИ5 Кен Маккалъм. Тази седмица Маккалъм определи Русия като „агресор номер едно“ и предупреди за рисковете пред сигурността на страната.

Би Би Си припомни, че във Фаслейн, западно от Глазгоу, е базиран флотът от ядрени подводници на Обединеното кралство. На този фон въпросът за сигурността на морските подходи към Шотландия е сред темите, поставени от Суини.

Позицията за независимостта на Шотландия

Интервюто е дадено преди годишната конференция на Шотландската национална партия, чийто лидер е Суини. Той отхвърли твърдението, че независимостта на Шотландия би отслабила сигурността ѝ.

„Повече възможности за избор“ би дала независимостта на Шотландия според първия министър. Той заяви, че бъдещо шотландско правителство би било ангажирано с инвестиции в отбраната, включително в ядреното възпиране.

Суини същевременно подчерта, че целта не е ескалация на напрежението с Русия, а по-добра защита на страната и по-голяма свобода при вземането на решения за сигурността.

Източници: bnrnews.bg