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Официален Каракас започна третия кръг на диалога с опозицията във Венецуела

Официален Каракас започна третия кръг на диалога с опозицията във Венецуела

15 Октомври, 2026 05:32, обновена 15 Октомври, 2026 05:35 358 2

  • венецуела-
  • хорхе родригес-
  • диалог с опозицията-
  • изборна реформа-
  • каракас

Разговорите в столицата са насочени към политически и граждански гаранции за евентуални избори. В процеса не участват Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия

Официален Каракас започна третия кръг на диалога с опозицията във Венецуела - 1
Мария Мачадо, Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Третият кръг от преговорите между венецуелските власти и делегация на опозиционната Национална асамблея, избрана през 2015 г., започна в Каракас. За откриването съобщи председателят на парламента Хорхе Родригес, който оглавява правителствената делегация. Опозиционната страна е представена от Динора Фигера.

Срещата се провежда в хотел „Гран Мелиа“ и е започнала на 14 октомври. На журналистите е бил разрешен достъп само за снимки, без изявления от участниците в началото на разговорите. Продължителността на третия кръг не е обявена.

Гаранции за бъдещи избори

Очаква се основният акцент да бъде поставен върху политическите и гражданските гаранции, свързани с евентуален изборен процес. Държавният департамент на САЩ заяви, че страните трябва да продължат работата по политическите свободи и изборната реформа, които да създадат основа за „свободни, честни и надеждни избори“ във Венецуела.

Вашингтон подкрепя диалога, който е част от процеса на политически преход в страната. В него обаче не участват някои от най-известните опозиционни лидери - Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия.

Предишните два кръга

Първият кръг се проведе между 6 и 12 август и завърши с договорености за пълно обновяване на Върховния съд и за възстановяване на достъпа до венецуелски активи, блокирани във Великобритания. Вторият кръг приключи на 25 септември.

В рамките на втория кръг страните постигнаха съгласие за разширяване на деблокирането на новинарски сайтове и за създаване на комисия, която да проверява кандидатурите за съдии във Върховния съд. Обсъждани са още свободата на изразяване и правото на достъп до информация.

Новият кръг започва на фона на очакванията преговорите да преминат от институционални промени към по-конкретни гаранции за участието на партии и кандидати в бъдещи избори. Засега няма обявени нови договорености от първата среща.

Източници: efe.com, eldiario.com, cronica.uno


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венецуела не е държава,

    0 0 Отговор
    а е колония на САЩ.

    Също като България, която е колония на ЕС, САЩ и Израел.

    Коментиран от #2

    05:40 15.10.2026

  • 2 В допълнение,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Венецуела не е държава,":

    освен колония на Израел, Брюксел и САЩ, сме и заден двор на Турция.

    Радвайте се българи!

    05:43 15.10.2026