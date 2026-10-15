Официален Каракас започна третия кръг на диалога с опозицията във Венецуела

Третият кръг от преговорите между венецуелските власти и делегация на опозиционната Национална асамблея, избрана през 2015 г., започна в Каракас. За откриването съобщи председателят на парламента Хорхе Родригес, който оглавява правителствената делегация. Опозиционната страна е представена от Динора Фигера.

Срещата се провежда в хотел „Гран Мелиа“ и е започнала на 14 октомври. На журналистите е бил разрешен достъп само за снимки, без изявления от участниците в началото на разговорите. Продължителността на третия кръг не е обявена.

Гаранции за бъдещи избори

Очаква се основният акцент да бъде поставен върху политическите и гражданските гаранции, свързани с евентуален изборен процес. Държавният департамент на САЩ заяви, че страните трябва да продължат работата по политическите свободи и изборната реформа, които да създадат основа за „свободни, честни и надеждни избори“ във Венецуела.

Вашингтон подкрепя диалога, който е част от процеса на политически преход в страната. В него обаче не участват някои от най-известните опозиционни лидери - Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия.

Предишните два кръга

Първият кръг се проведе между 6 и 12 август и завърши с договорености за пълно обновяване на Върховния съд и за възстановяване на достъпа до венецуелски активи, блокирани във Великобритания. Вторият кръг приключи на 25 септември.

В рамките на втория кръг страните постигнаха съгласие за разширяване на деблокирането на новинарски сайтове и за създаване на комисия, която да проверява кандидатурите за съдии във Върховния съд. Обсъждани са още свободата на изразяване и правото на достъп до информация.

Новият кръг започва на фона на очакванията преговорите да преминат от институционални промени към по-конкретни гаранции за участието на партии и кандидати в бъдещи избори. Засега няма обявени нови договорености от първата среща.

Източници: efe.com, eldiario.com, cronica.uno