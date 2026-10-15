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Словакия възобновява диалога с Русия: Газът, петролът и руските спортисти влизат в дневния ред

Словакия възобновява диалога с Русия: Газът, петролът и руските спортисти влизат в дневния ред

15 Октомври, 2026 10:26 628 18

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  • спортисти

Братислава подготвя първа среща на междуправителствената комисия с Москва от 2021 г. насам на фона на споровете в ЕС за руските енергийни доставки и войната в Украйна.

Словакия възобновява диалога с Русия: Газът, петролът и руските спортисти влизат в дневния ред - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Словакия възобновява дейността на междуправителствен форум за сътрудничество с Русия, замразен след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Сред очакваните теми на предстоящата среща са доставките на руски газ и петрол, ядреното гориво и ограниченията за руските спортисти, съобщава „Политико“, позовавайки се на документ на руското правителство, предава News.bg.

Според документа, изготвен от руския министър на науката и висшето образование Валерий Фалков, словашкият външен министър Юрай Бланар е дал съгласие за провеждането на заседание на Руско-словашката междуправителствена комисия по време на видеоконферентен разговор на 20 август. Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че срещата е насрочена за 25 ноември. В документа от 10 септември първоначално са посочени датите 26 и 27 октомври.

Комисията отговаря за икономическото, научното и техническото сътрудничество между двете държави. Последното ѝ заседание - 21-вата сесия - се е състояло в Братислава на 12 ноември 2021 г. Подновяването на работата ѝ идва в момент, когато Москва търси възможности за възстановяване на позициите си в международните отношения. САЩ поканиха руския президент Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 през декември в Маями, а Международният олимпийски комитет предприе стъпки за облекчаване на ограниченията върху руския спорт.

Попитано за предполагаемия дневен ред на комисията, словашкото външно министерство препрати към публичните изявления на Бланар след разговора през август. Тогава той заяви: „Провеждаме политика във всички посоки и поддържаме диалог с всички държави, които се интересуват от прагматично сътрудничество с нас в полза на националните интереси на Словашката република“.

Сближаването между Братислава и Москва следва посещението на Фицо в руската столица на 9 май, когато той се срещна с Путин по време на честванията на Деня на победата. То се развива и на фона на политическите промени в Унгария, където загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори през април лиши Кремъл от един от най-близките му партньори в ЕС. Няколко месеца преди изборите Орбан възобнови работата на руско-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Правителството на Петер Мадяр все още не е потвърдило дали тя ще продължи да функционира и през следващата година.

Енергетиката се очертава като основен приоритет за предстоящите разговори между Словакия и Русия. По време на августовската видеоконференция Бланар е изразил несъгласие с планираното от ЕС постепенно прекратяване на вноса на руски газ и е поискал въпросът да бъде обсъден в Москва. Според руския документ словашките представители са подчертали значението на продължаващите доставки на петрол по тръбопровода „Дружба“ и са приветствали редовните доставки на ядрено гориво за словашките електроцентрали.

Словакия продължава да зависи в значителна степен от руския петрол и газ. Фицо твърди, че прекратяването на вноса би довело до по-високи разходи. При срещата им в Москва на 9 май Путин заяви, че Русия ще направи необходимото, за да задоволи енергийните потребности на Словакия.

Дневният ред на комисията ще включва и други области. Двете страни планират да обсъдят възможността за създаване на работни групи по въпросите на културата, туризма, селското стопанство и опазването на околната среда. Предвижда се и разговор за статута на Руския център за наука и култура в Братислава.

Според документа Фалков е отбелязал несъгласието на Бланар с предполагаемата „дискриминация срещу руските спортисти“ в международните състезания и е посочил, че темата трябва да бъде включена в заседанието. През юли Международният олимпийски комитет отмени отстраняването на Руския олимпийски комитет и заяви, че предишните му препоръки за ограничаване на участието на руски спортисти вече не се прилагат. През август Световната федерация по стрелба с лък премахна ограниченията за руски състезатели и официални представители. Президентът на ФИФА Джани Инфантино също призова Русия да бъде допусната отново до международния футбол.

Подходът на Москва напомня усилията ѝ за задълбочаване на отношенията с Унгария по време на управлението на Орбан. През декември Будапеща и Москва се споразумяха за план от 12 точки за разширяване на сътрудничеството в енергетиката, търговията и културата. Документът беше подписан в Москва след преговори между тогавашния унгарски външен министър Петер Сиярто и руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко. Според „Политико“ словашката инициатива показва сходни амбиции за разширяване на двустранните връзки.

Изданието отбелязва, че стремежът на Кремъл към по-тесни отношения с Фицо поставя въпроса дали енергийните зависимости могат да отклонят отделни държави от общата европейска позиция спрямо войната в Украйна. Подобна тема се появи и след разговорите между Путин и американския президент Доналд Тръмп, след които беше съобщено, че Русия ще доставя дизелово гориво на американския и световните пазари с цел понижаване на цените. Подобни доставки биха осигурили приходи за Москва.

Остава обаче въпросът дали Русия ще успее да изпълни обещанията си за увеличаване на доставките. Украйна засилва ударите с дронове по руски петролни рафинерии, за да наруши снабдяването с горива и да ограничи приходите, с които Москва финансира военните си действия. По-рано този месец Киев заяви, че украинските атаки са извадили от строя 51% от руския капацитет за преработка на петрол.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗиЛ131

    14 1 Отговор
    Въпроса е кога и Радев ще направи същото?!

    Коментиран от #3, #7, #11

    10:29 15.10.2026

  • 2 горски

    9 1 Отговор
    Леда се чупи,господа съдебни заседатели......

    10:30 15.10.2026

  • 3 Тричане свободен стил

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    Да побърза! Защо гласувах за него? Аз и половин България.

    10:31 15.10.2026

  • 4 Григор

    9 2 Отговор
    " Газът, петролът и руските спортисти влизат в дневния ред"
    Явно в Словакия имат мъдри политици, които мислят за жизнения стандарт на народа си!

    Коментиран от #13

    10:33 15.10.2026

  • 5 Жмръц

    6 1 Отговор
    евр0идЕ0ти,не разбрахте ли,че всичко започва да си иде на мястото?Лека-полека.И колкото по-бавно идва,с търпение,толкова по-болезнено ще ви влиза до сливиците...

    10:34 15.10.2026

  • 6 Ганю от Софето

    4 1 Отговор
    Днес Словакия после всички останали

    10:34 15.10.2026

  • 7 БАРС

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    НЯКОГА ПРЕЗ 1944 ГОД В КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ БЪЛГАРИЯ ОТ СЪЮЗНИК СЕ ОБЪРНА ПРОТИВ ХИТЛЕР И ИЗПРАТИ АРМИЯТА ДА СЕ БИЕ ПРОТИВ ХЕТЛИНИСТКА ГЕРМАНИЯ.ТА ХИТЛЕР КАТО СУВА ТОВА КАЗВА: ТИЯ И ТАКА НЕ МОЖАХ ДА ГИ РАЗБЕРА С КОГО СА.

    10:34 15.10.2026

  • 8 Историк

    1 0 Отговор
    Такава държава Словакия никога не е имало. Това е територия.

    10:34 15.10.2026

  • 9 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Ганя е тп, на ганя му сипват сладка лимонадка в ушите. Ганя ще му дойде акъла ама после

    10:35 15.10.2026

  • 10 Голем рев

    1 1 Отговор
    Ек съсипа ес

    Коментиран от #14

    10:35 15.10.2026

  • 11 Европеец

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    Въпросът е, кога ЕС ще каже на нелоялните си членове:
    - От утре напускате. Визи. Мита и квоти. А най-добре въобще не правете бизнес с нас.

    10:36 15.10.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    И Фицо ша последва Орбан
    Скоро....

    10:37 15.10.2026

  • 13 Ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Григор":

    И накрая получават стандарта на СИВ.

    10:37 15.10.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Голем рев":

    ЕК бомби Путин
    ЕК ша съсипе Руси....май.

    10:38 15.10.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Фицо върви по пътя на Орбан...
    Явно Фицо не мисли...

    10:42 15.10.2026

  • 16 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Крайно време е от някъде да започне и другите държави ще ги последват от Европа. Само не мажах да разбера защо беше нужно това с спорта и артистите от Русия ?Зеленко е екстремист крайно, радикален с силно изразена форма на расизъм.
    За този парадокс ще гледам сеир след войната обяснение защо се разреши от другите държави.

    10:46 15.10.2026

  • 17 ГУем смЕх!

    1 0 Отговор
    Коалицията на лаещите се пропуква...!

    10:46 15.10.2026

  • 18 000

    0 0 Отговор
    Че тя цяла европа купува руски въглеводороди като луда.

    10:47 15.10.2026

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