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Саудитска Арабия: Енергийните доставки остават устойчиви
  Тема: Иранската криза

Саудитска Арабия: Енергийните доставки остават устойчиви

12 Октомври, 2026 16:16 406 2

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Министърът на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман заяви, че кралството продължава да изпълнява ангажиментите си въпреки атаките срещу инфраструктурата

Саудитска Арабия: Енергийните доставки остават устойчиви - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Енергийните доставки на Саудитска Арабия остават устойчиви въпреки сътресенията на пазарите и атаките срещу инфраструктурата на кралството, заяви министърът на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман. Той говори в Рияд по време на конгреса на Световния петролен съвет.

„Устойчивостта на енергийната система не се измерва само с наличния резервен добив, тръбопроводите и гигаватите генериращи мощности“, заяви министърът.

По думите му способността на една енергийна система трябва да се оценява и чрез възможностите за поддържане, ремонт, пренасочване и заместване на доставките, както и за възстановяване след прекъсвания.

„Спазваме ангажиментите си и се стремим да ги изпълняваме независимо от обстоятелствата“, каза принц Абдулазиз бин Салман.

Петролопроводът „Изток–Запад“ възобнови работа

Изявлението беше направено на фона на поредица от атаки срещу Саудитска Арабия. Според подадената информация бойци на хусите са атакували няколко летища, сред които тези в Рияд и Дамам. При нападенията са загинали най-малко 14 души, а стотици са били ранени.

През септември беше повреден основният саудитски петролопровод „Изток–Запад“, който е ключов маршрут за износа към световните пазари. Рафинерии и пристанище на брега на Червено море също са били атакувани.

Работата на петролопровода е възобновена, като потоците по него са достигнали над 80 процента от капацитета му. Съоръжението позволява на Саудитска Арабия да транспортира петрол до Червено море, без да разчита изцяло на преминаването през Ормузкия проток.

Износът се доближава до нивата отпреди войната

На фона на ограниченията по ключовите маршрути държавната компания „Сауди Арамко“ е увеличила доставките на суров петрол през Ормузкия проток. Така общият износ на саудитски петрол през септември се е доближил до равнищата отпреди войната с Иран.

Същия месец обемите на саудитските доставки на суров петрол са се приближили до средните стойности за 2025 г. Това е станало при рязко увеличение на преминаванията през Ормузкия проток.

Военните действия са нарушили и провеждането на конгреса на Световния петролен съвет в Рияд. Сред ръководителите, отказали лично участие, са главните изпълнителни директори на „Бритиш Петролиъм“ и „Шел“. Принц Абдулазиз бин Салман е благодарил на участниците, които са пътували до форума, и е заявил, че Саудитска Арабия ще гарантира сигурността им.

Източници: bta.bg, rigzone.com


Саудитска Арабия
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  • 2 икономист

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