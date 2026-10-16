Атаки срещу Украйна: токът спря в Киев, горя нефтобаза

Руски атаки с безпилотни летателни апарати са засегнали през вечерта на 15 октомври Киев и Киевска област, както и нефтобаза в Хмелницка област. В отделни райони на украинската столица и областта част от потребителите е останала без електричество след повреждане на обект от критичната енергийна инфраструктура.

„Както само условията за сигурност позволят, екипите ще започнат оперативно възстановяване на електроснабдяването. Енергетиците правят всичко възможно за най-бързото възстановяване на тока“, заяви Министерството на енергетиката на Украйна.

Въздушната тревога в Киев е продължила повече от три часа. Въздушните сили на Украйна са съобщили за руски дронове над града и областта.

Проблеми с водоснабдяването в четири района

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за спад на налягането на водата в дяснобрежната част на столицата заради повредите по енергийни обекти в Киевска област. Засегнати са Голосеевски, Святошински, Соломенски и Шевченковски район.

Специалисти са започнали да превключват захранването на водоснабдителните станции. Украинското енергийно министерство призова информацията за последиците от атаката да се разпространява само от проверени източници.

Пожар в нефтобаза в Хмелницка област

В Хмелницка област руските сили многократно са атакували с дронове. В резултат на атаката е възникнал пожар на територията на нефтобаза в Шепетовски район, съобщи областният управител Сергей Тюрин.

„Днес врагът многократно атакува Хмелницка област с безпилотни апарати. Работиха силите за противовъздушна отбрана. Има свалени цели. В резултат на атаката възникна пожар на територията на нефтобаза в Шепетовски район“, заяви Сергей Тюрин.

По думите му за ликвидирането на последиците са привлечени всички необходими служби. Към публикуването на информацията не са обявени подробности за мащаба на пожара, нанесените щети или броя на пострадалите.

Източници: pravda.com.ua