Румъния: Убийството на моряци от търговски кораби е престъпление

Румъния ще реагира на ударите по търговски кораби в Черно море, но първо трябва да бъдат събрани всички данни за последния инцидент край Сулина. Това заяви президентът Никушор Дан в Брюксел, след като на 15 октомври на кораба Wine Trader избухна пожар.

Корабът, плаващ под флага на Сан Марино, е бил на около 13 морски мили югоизточно от Сулина, в румънски териториални води. На борда е имало 12 души. Петима моряци са спасени и откарани в болница, а седем са в неизвестност. Според румънските власти плавателният съд не е превозвал товар.

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Никушор Дан заяви, че корабът е бил ударен от дрон, но към този момент Букурещ не е обявил официално кой стои зад атаката. „Не искам да избързвам, но няма да мине много време, докато представим категорични данни“, каза президентът. Той допълни, че Румъния се нуждае от оборудване за защита на държава от НАТО по поречието на Дунав и в Черно море.

Букурещ обвинява Москва

Външният министър Оана Цою зае по-твърда позиция. Тя заяви, че Русия превръща Черно море в опасна зона за гражданското корабоплаване и че „убийството на моряци от търговски кораби представлява престъпление“. По думите ѝ Русия носи цялата отговорност за развитието на ситуацията.

Цою посочи, че през последните 24 часа са били атакувани четири търговски кораба, а осем души са загинали. Румънското външно министерство настоява за прекратяване на огъня в Черно море, за да бъдат премахнати рисковете пред цивилните кораби и да бъде възстановена безопасната навигация по маршрута, важен за износа на храни.

Очаква се в следващите дни да бъде свикано заседание на Северноатлантическия съвет за инцидентите. Дан съобщи още, че Румъния и България обсъждат допълнителни предложения към европейските решения, включително засилване на екипите за сигурност в Черно море и създаване на център за гражданска защита.

Опозицията и анализаторите искат по-твърди мерки

Опозиционният Алианс за обединение на румънците поиска правителството да представи до 30 дни общ план за сигурност и реакция в Черно море. Според партията документът трябва да обедини морската отбрана, безопасността на корабоплаването и защитата на енергийната инфраструктура. AUR настоява и за обща оценка на готовността на институциите, както и за публично представяне на неповерителните резултати.

Военният анализатор Санду Валентин Матею предупреди пред румънската обществена телевизия, че поредицата от нападения показва ескалация. Той заяви, че и Русия, и Украйна са започнали да атакуват търговски кораби, без да е обявена морска блокада. „Директната атака не е позволена“, каза Матею, като посочи, че международното право допуска ограничени действия само при ясно определени военни и процедурни условия.

На 13 октомври край България потъна корабът Dignity, а 11 моряци останаха в неизвестност. Другият атакуван плавателен съд, Chelsea 3, беше евакуиран без жертви. Ден по-късно пожар избухна и на Yara J край Сулина. Румънските власти продължават спасителната операция за седемте изчезнали моряци от Wine Trader.

Източници: digi24.ro, agerpres.ro, tvrinfo.ro