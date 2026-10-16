Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: ЕС не може да замени „Старлинк“ в кратък срок

Кая Калас: ЕС не може да замени „Старлинк“ в кратък срок

16 Октомври, 2026 14:27, обновена 16 Октомври, 2026 14:30 874 38

  • кая калас-
  • старлинк-
  • ес

Сателитната мрежа е ключова за украинската армия. Европейски лидери признават, че съюзът няма достатъчен капацитет за бързо осигуряване на алтернатива.

Кая Калас: ЕС не може да замени „Старлинк“ в кратък срок - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз не може да замени „Старлинк“ в обозримо бъдеще, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес. Изявлението ѝ идва след оплаквания на Украйна за ограничения в сателитната мрежа на Илон Мъск, която е от ключово значение за въоръжените ѝ сили, предава БТА.

„Старлинк“ наистина е незаменим за Украйна и, за съжаление, Европа не може да го замести в кратък срок“, каза Калас на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел. Тя добави, че европейските лидери обсъждат отбранителната готовност на съюза, за да компенсират липсващите способности.

През последните дни Киев заяви, че съюзниците не са го предупредили за предстоящи руски атаки след забавяне на сателитните услуги на „Спейс Екс“ - компанията на милиардера Илон Мъск, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп. Сателитната система включва „Старшилд“ за военна употреба, която Украйна използва за комуникации на фронта и отбранителни действия, и гражданската мрежа „Старлинк“.

Мъск заяви, че всяко забавяне на военната система „Старшилд“ в Украйна е отговорност на американското правителство, а не на неговата компания. Работата на системата беше възобновена на следващия ден, съобщи представител на украинското Министерство на отбраната.

На срещата в Брюксел нидерландският премиер Роб Йетен подчерта, че европейските и американските представители редовно обсъждат значението на надеждната свързаност в Украйна. „За щастие, сега тя е възстановена. Можем да видим, че украинците се възползваха от нея веднага. Вчера обсъдих с френския президент и как ние, като европейци, може да осигурим повече услуги от този вид“, каза той.

Латвийският премиер Андрис Кулбергс също призна, че изграждането на способности, сравними с американските, ще отнеме време. „Имаме известен капацитет в това отношение, но не достатъчен. Ето защо това е стратегически въпрос, който трябва да обсъдим днес“, заяви той преди срещата с европейските си колеги.

ЕС разполага със сателитна мрежа, управлявана от френската компания „Ютелсат“, но тя е значително по-малка от „Старлинк“.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    32 1 Отговор
    Хаххаххаха, каква цивилизация и технология в тази райска градина!

    14:30 16.10.2026

  • 2 Долу соросодния режим

    29 1 Отговор
    Свобода за Европа!

    14:30 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    27 1 Отговор
    Ръководителят на асоциацията „Укрметалургпром“ Александър Каленков обяви по украинското радио, че производството на стомана в страната е напълно спряно през септември, позовавайки се на последиците от руските удари

    14:32 16.10.2026

  • 5 3.14К

    31 1 Отговор
    Това ниско интелектуално същество коментира неща за които няма и грам познания!

    14:33 16.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Кая ще я ползват за антена.

    Коментиран от #28, #30

    14:34 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тази патка

    23 1 Отговор
    иска да вкара ЕС в гореща война с Русия, без да си дава сметка, че Брюксел ще бъде изпепелен заедно с нея.

    14:35 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Герго

    23 2 Отговор
    Жената мечта на всеки жълтопаветен нужник

    14:36 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами пълни нещатници

    11 2 Отговор
    Тва лято в Сърбия бяхме с китайският GW на China Aerospace Science and Technology Corporation ( CASC ) .. Трябва да ви кажа че работи много по стабилно от Старлинка в България

    14:37 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 000

    17 1 Отговор
    До 2030 г. дълга на европа ще стане необслужван. Всяка от големите държави си гони интереса. В комбинация с деиндустриализацията - дните на ес буквално са преброени.

    14:38 16.10.2026

  • 15 ......-

    19 1 Отговор
    М,дааа тази фи тка ще прати даже и самолетоносачи към Белорусия !

    14:38 16.10.2026

  • 16 Няма смисъл да се палят антените

    11 1 Отговор
    Най добре е да ги напръскаш с натриева основа.

    14:39 16.10.2026

  • 17 Павел Пенев

    14 3 Отговор
    Не забравяйте,че ако продължавате със "Старлинк",Русия има възможности да ги сваля като круши.

    14:40 16.10.2026

  • 18 Мим

    10 2 Отговор
    Ама америте ко си играят на котка и мишка.Трябва напълно да я изключат тая система,ако наистина искат СВО да свърши по бързо...

    14:40 16.10.2026

  • 19 Сандо

    19 1 Отговор
    В такъв случай ЕС трябва да може бързо да замени Кая Калас.И не само нея.

    14:40 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не че нещо

    15 2 Отговор
    ама в ЕК и ЕП са пълни безхаберници, калинки и калинчовци на 25 000 Е месечна заплата 🤮🥸😇

    14:42 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Антирашист 4624

    4 4 Отговор
    Важното е че аз имам батерии за моето guлgo!

    14:50 16.10.2026

  • 26 долу ес

    8 1 Отговор
    клавиатурите и мониторите с които го гледате роя старлинк са китайски, дрвхите и обувките съшо, вече и колите ви, скоро и храната ви.... с кухи лелки и лейки начело на ес, икономическата разруха е вход!

    14:51 16.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ъхъмъха

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Да, с този врат, само за това може да се използва.

    14:53 16.10.2026

  • 29 Перо

    12 1 Отговор
    Болни, обсебени мозъци! Заради един корумпиран и наркоманизиран, ционистки шут ще фалират ЕС!

    14:54 16.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кая Калас: ЕС не може да замени

    6 0 Отговор
    „Старлинк“ в кратък срок.... олеее оффцооо....В номинално изражение, състоянието на Мъск вече е най-голямото, което някой някога е притежавал. „ Уолстрийт Джърнъл“ оцени богатството му на 970 милиарда долара още преди официалното му стартиране. Това се равнява на около 3% от целия икономически продукт на Съединените щати, двойно повече от дела, който Джон Д. Рокфелер е притежавал при смъртта си през 1937 г. Нивото на концентрация на богатство е трудно да се опише само с цифри. „ Джърнъл“ отбелязва, че през 31-те години, откакто Мъск основава първата си компания, 970 милиарда долара се равняват на 3,6 милиона долара на час. Домакинство, получаващо средния доход в САЩ, би се нуждаело от 11 милиона години, за да го постигне.

    14:57 16.10.2026

  • 32 А ние пък искаме...

    10 0 Отговор
    ...теб да заменим,в най-кратък срок...!

    14:57 16.10.2026

  • 33 Маринов

    5 1 Отговор
    Изплюха камъчето най после. С ракети и дронове на НАТО и направени по натовска документация в Окраина, със спътникова разузнавателна информация на НАТО, с водене от Старлинк на бойното поле и английски спътници навътре в Русия - това е истината на войната във въздуха. И Кая коментира като страна участник. Да и не се крие. И знаете ли колко бързо може да изчезне услугата заедно с носителя й. Чувам, Русия разполага около спътниците свои. И чакат. И какво чакат? Това е либералния подход.

    15:00 16.10.2026

  • 34 Кая Калас: ЕС не може да замени

    4 1 Отговор
    SpaceX загуби 4,94 милиарда долара през 2025 г. и 4,28 милиарда долара само през първото тримесечие на 2026 г., а от основаването си е натрупала загуби от 41,3 милиарда долара. При цената на предлагане, оценката ѝ е 93,7 пъти годишните приходи, което е повече от пет пъти повече от тази на Tesla..В собствения си проспект SpaceX се предупреждава, че компанията има „история на нетни загуби“ и „може да не постигне рентабилност в бъдеще“ но категорично Кая Калас и Урсулата ще я постигнат и съвсем ще фалират Европа с тъпотиите си ....

    15:00 16.10.2026

  • 35 Оставка Кая

    3 0 Отговор
    Оставка

    15:06 16.10.2026

  • 36 Освен за чисто военни простотии и смърт

    2 0 Отговор
    „Старлинк“ няма никакво друго конкурентно предимство като мобилен оператор ! Впрочем до някъде Мъск е прав че не зависи от него защото не е логично да намали орбитата на облака от 500 на 380 км и да загуби 81% от технологичният живот на сателитите си. Колкото и да е "особен" не е чак толкова смахнат. Просто нямаха избор защото Китай и Русия успяха да ги заглушат и акциите тотално щяха да се сринат

    15:08 16.10.2026

  • 37 И тая Кая Калас

    0 0 Отговор
    Казала ли е ЕС колко от нашите пари смята да закопае за да замени „Старлинк“ в НЕкратък срок ? хахахахаха...

    15:16 16.10.2026

  • 38 Най накрая май

    0 0 Отговор
    руснаците няма да им издържат на глупостите и ще ги изперат директно по ЕК-то

    15:18 16.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания