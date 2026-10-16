Кая Калас: ЕС не може да замени „Старлинк“ в кратък срок

Европейският съюз не може да замени „Старлинк“ в обозримо бъдеще, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес. Изявлението ѝ идва след оплаквания на Украйна за ограничения в сателитната мрежа на Илон Мъск, която е от ключово значение за въоръжените ѝ сили, предава БТА.
„Старлинк“ наистина е незаменим за Украйна и, за съжаление, Европа не може да го замести в кратък срок“, каза Калас на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел. Тя добави, че европейските лидери обсъждат отбранителната готовност на съюза, за да компенсират липсващите способности.
През последните дни Киев заяви, че съюзниците не са го предупредили за предстоящи руски атаки след забавяне на сателитните услуги на „Спейс Екс“ - компанията на милиардера Илон Мъск, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп. Сателитната система включва „Старшилд“ за военна употреба, която Украйна използва за комуникации на фронта и отбранителни действия, и гражданската мрежа „Старлинк“.
Мъск заяви, че всяко забавяне на военната система „Старшилд“ в Украйна е отговорност на американското правителство, а не на неговата компания. Работата на системата беше възобновена на следващия ден, съобщи представител на украинското Министерство на отбраната.
На срещата в Брюксел нидерландският премиер Роб Йетен подчерта, че европейските и американските представители редовно обсъждат значението на надеждната свързаност в Украйна. „За щастие, сега тя е възстановена. Можем да видим, че украинците се възползваха от нея веднага. Вчера обсъдих с френския президент и как ние, като европейци, може да осигурим повече услуги от този вид“, каза той.
Латвийският премиер Андрис Кулбергс също призна, че изграждането на способности, сравними с американските, ще отнеме време. „Имаме известен капацитет в това отношение, но не достатъчен. Ето защо това е стратегически въпрос, който трябва да обсъдим днес“, заяви той преди срещата с европейските си колеги.
ЕС разполага със сателитна мрежа, управлявана от френската компания „Ютелсат“, но тя е значително по-малка от „Старлинк“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
14:30 16.10.2026
2 Долу соросодния режим
14:30 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И Киев е Руски
14:32 16.10.2026
5 3.14К
14:33 16.10.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #28, #30
14:34 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тази патка
14:35 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Герго
14:36 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами пълни нещатници
14:37 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 000
14:38 16.10.2026
15 ......-
14:38 16.10.2026
16 Няма смисъл да се палят антените
14:39 16.10.2026
17 Павел Пенев
14:40 16.10.2026
18 Мим
14:40 16.10.2026
19 Сандо
14:40 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не че нещо
14:42 16.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Антирашист 4624
14:50 16.10.2026
26 долу ес
14:51 16.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ъхъмъха
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Да, с този врат, само за това може да се използва.
14:53 16.10.2026
29 Перо
14:54 16.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кая Калас: ЕС не може да замени
14:57 16.10.2026
32 А ние пък искаме...
14:57 16.10.2026
33 Маринов
15:00 16.10.2026
34 Кая Калас: ЕС не може да замени
15:00 16.10.2026
35 Оставка Кая
15:06 16.10.2026
36 Освен за чисто военни простотии и смърт
15:08 16.10.2026
37 И тая Кая Калас
15:16 16.10.2026
38 Най накрая май
15:18 16.10.2026