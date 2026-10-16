Кая Калас: ЕС не може да замени „Старлинк“ в кратък срок

Европейският съюз не може да замени „Старлинк“ в обозримо бъдеще, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес. Изявлението ѝ идва след оплаквания на Украйна за ограничения в сателитната мрежа на Илон Мъск, която е от ключово значение за въоръжените ѝ сили, предава БТА.

„Старлинк“ наистина е незаменим за Украйна и, за съжаление, Европа не може да го замести в кратък срок“, каза Калас на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел. Тя добави, че европейските лидери обсъждат отбранителната готовност на съюза, за да компенсират липсващите способности.

През последните дни Киев заяви, че съюзниците не са го предупредили за предстоящи руски атаки след забавяне на сателитните услуги на „Спейс Екс“ - компанията на милиардера Илон Мъск, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп. Сателитната система включва „Старшилд“ за военна употреба, която Украйна използва за комуникации на фронта и отбранителни действия, и гражданската мрежа „Старлинк“.

Мъск заяви, че всяко забавяне на военната система „Старшилд“ в Украйна е отговорност на американското правителство, а не на неговата компания. Работата на системата беше възобновена на следващия ден, съобщи представител на украинското Министерство на отбраната.

На срещата в Брюксел нидерландският премиер Роб Йетен подчерта, че европейските и американските представители редовно обсъждат значението на надеждната свързаност в Украйна. „За щастие, сега тя е възстановена. Можем да видим, че украинците се възползваха от нея веднага. Вчера обсъдих с френския президент и как ние, като европейци, може да осигурим повече услуги от този вид“, каза той.

Латвийският премиер Андрис Кулбергс също призна, че изграждането на способности, сравними с американските, ще отнеме време. „Имаме известен капацитет в това отношение, но не достатъчен. Ето защо това е стратегически въпрос, който трябва да обсъдим днес“, заяви той преди срещата с европейските си колеги.

ЕС разполага със сателитна мрежа, управлявана от френската компания „Ютелсат“, но тя е значително по-малка от „Старлинк“.