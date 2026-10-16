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Мадяр и Зеленски договориха нов етап в отношенията
  Тема: Украйна

Мадяр и Зеленски договориха нов етап в отношенията

16 Октомври, 2026 20:32 653 12

  • петер мадяр-
  • володимир зеленски-
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Унгарският премиер приветства споразумението за правата на унгарското малцинство в Закарпатска област, Киев и Будапеща ще продължат разговорите на министерско равнище

Мадяр и Зеленски договориха нов етап в отношенията - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Петер Мадяр приветства политическото споразумение между Унгария и Украйна за разширяване на правата на унгарското малцинство в Закарпатска област. Това стана след срещата му на четири очи с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейския съюз в Брюксел.

Мадяр определи приемането на закона за образованието на малцинствата от украинския парламент и началото на прилагането му като първа стъпка към възстановяването на взаимното доверие.

„Видяхме приемането от украинския парламент на закона за образованието на малцинствата и незабавното пристъпване към прилагането му като първа крачка към повторното изграждане на взаимното доверие“, написа Мадяр.

Той благодари и за резолюцията на украинския парламент от септември, с която са признати престъпления срещу унгарци в Закарпатска област, извършени чрез принудителен труд и масови депортации между 1944 и 1946 г.

Разговорите ще продължат на министерско равнище

По думите на Мадяр двамата с Зеленски са се договорили преговорите да продължат на ниво министри, като специално внимание ще бъде отделено на положението на малцинствата в двете държави. Те са обсъдили и изграждането на основа за бъдещите политически и икономически отношения между Унгария и Украйна.

„Президентът Зеленски и аз се разбрахме да продължим преговорите на министерско равнище със специален фокус върху подобряването на ситуацията с малцинствата в двете страни“, заяви унгарският премиер.

Мадяр е изразил и подкрепа за Украйна заради руската агресия. Той е заявил, че Унгария е готова да използва всички възможни дипломатически средства за постигане на възможно най-скорошно примирие и траен мир.

Зеленски: Позициите ни се сближават

След срещата Зеленски заяви, че отношенията между Киев и Будапеща бележат напредък и че позициите на двете страни се сближават. Сред обсъдените теми са били двустранните отношения, икономическото сътрудничество и логистиката.

На въпрос дали срещата поставя началото на нова глава в отношенията между Унгария и Украйна, украинският президент посочи, че по-важно от това кой първи ще посети съседната страна е самото сближаване между двете държави.

„Това е важно за двете страни“, заяви Зеленски.

Украинският президент благодари на Унгария и за подкрепата за откриването на два клъстера в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Той допълни, че няма нищо против да посети Будапеща.

Източници: bta.bg, eurointegration.com.ua, straitstimes.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    6 1 Отговор
    Ще се женят ли ???

    20:35 16.10.2026

  • 2 Пич

    13 1 Отговор
    Накадърника Мадяр обра лаврите на готово, от това, което свърши Орбан!!!
    А Зелю - квот дадат на просяка!!!

    20:37 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    3 6 Отговор
    Птедставям си след двадесетина години, централният площад на Киев се преименува на В.Зеленски!!! И там - 148 метрова статуя на огромния титан, жертвал се за отечеството!!!

    Коментиран от #5

    20:40 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мадяр сигурно е наясно

    10 0 Отговор
    че договора на който той и медиите се кефят , всъщност се отнаса само до областите с етноси на държави от ЕС! Което автоматично дава право на Русия да се погрижи за областите с руски етност. Които обаче не са само четири.

    20:44 16.10.2026

  • 7 Унгарците

    2 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    20:46 16.10.2026

  • 8 Справедливост

    1 6 Отговор
    Важното е Путин узурпаторът да бъде свален от власт.

    20:49 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зеленски

    5 1 Отговор
    Зеленски купи изборите в Унгария с пълни микробуси с евро,долари и злато,за да спечели този Мъдер.....Много пари,много откраднаха Зеленски и ЕС ръководителите

    21:00 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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