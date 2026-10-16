Мадяр и Зеленски договориха нов етап в отношенията

Унгарският премиер Петер Мадяр приветства политическото споразумение между Унгария и Украйна за разширяване на правата на унгарското малцинство в Закарпатска област. Това стана след срещата му на четири очи с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейския съюз в Брюксел.

Мадяр определи приемането на закона за образованието на малцинствата от украинския парламент и началото на прилагането му като първа стъпка към възстановяването на взаимното доверие.

„Видяхме приемането от украинския парламент на закона за образованието на малцинствата и незабавното пристъпване към прилагането му като първа крачка към повторното изграждане на взаимното доверие“, написа Мадяр.

Той благодари и за резолюцията на украинския парламент от септември, с която са признати престъпления срещу унгарци в Закарпатска област, извършени чрез принудителен труд и масови депортации между 1944 и 1946 г.

Разговорите ще продължат на министерско равнище

По думите на Мадяр двамата с Зеленски са се договорили преговорите да продължат на ниво министри, като специално внимание ще бъде отделено на положението на малцинствата в двете държави. Те са обсъдили и изграждането на основа за бъдещите политически и икономически отношения между Унгария и Украйна.

„Президентът Зеленски и аз се разбрахме да продължим преговорите на министерско равнище със специален фокус върху подобряването на ситуацията с малцинствата в двете страни“, заяви унгарският премиер.

Мадяр е изразил и подкрепа за Украйна заради руската агресия. Той е заявил, че Унгария е готова да използва всички възможни дипломатически средства за постигане на възможно най-скорошно примирие и траен мир.

Зеленски: Позициите ни се сближават

След срещата Зеленски заяви, че отношенията между Киев и Будапеща бележат напредък и че позициите на двете страни се сближават. Сред обсъдените теми са били двустранните отношения, икономическото сътрудничество и логистиката.

На въпрос дали срещата поставя началото на нова глава в отношенията между Унгария и Украйна, украинският президент посочи, че по-важно от това кой първи ще посети съседната страна е самото сближаване между двете държави.

„Това е важно за двете страни“, заяви Зеленски.

Украинският президент благодари на Унгария и за подкрепата за откриването на два клъстера в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Той допълни, че няма нищо против да посети Будапеща.

Източници: bta.bg, eurointegration.com.ua, straitstimes.com