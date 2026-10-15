Опит за сближаване на позициите! ЕС ще поиска от Володимир Зеленски да спре критиките към Доналд Тръмп

Лидерите на държавите от Европейския съюз планират да призоват украинския президент Володимир Зеленски да се въздържа от остра публична критика към американския държавен глава Доналд Тръмп. Разговорът е планиран за 16 октомври при закрити врата в Брюксел, съобщава Financial Times, позовавайки се на трима официални представители.

Според източниците европейските лидери не смятат непременно критиките на Зеленски към Тръмп за неоснователни. Те обаче се опасяват, че публичните спорове могат да застрашат бъдещото сътрудничество между Украйна и Съединените щати.

„Може и да е вярно, но това не означава, че винаги трябва да се изрича на глас“, е заявил един от официалните представители.

Друг представител е определил очакваната позиция на 27-те лидери като „съпричастна, но същевременно доста твърда“. По думите му европейските ръководители ще изразят критично отношение към изказванията на Зеленски, но ще го уверят и в продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украйна.

Напрежението между Зеленски и Тръмп

Отношенията между украинския и американския президент са се влошили след срещата им в Ню Йорк в средата на септември. Зеленски беше в Съединените щати за срещата на върха на ООН, където разговаря с Тръмп.

Според The Wall Street Journal по време на срещата Тръмп е попитал Зеленски защо Украйна нанася удари по руски петролни рафинерии. Оттогава американският президент многократно е призовавал Киев да прекрати атаките срещу тези обекти.

Изданието описва срещата като начало на влошаването на отношенията между двамата лидери. Високопоставени европейски и украински представители твърдят, че затрудненията на Украйна с достъпа до сателитни терминали са последвали предупреждения от страна на САЩ за възможно спиране на разузнавателната подкрепа или продажбите на оръжие, ако ударите по руските рафинерии продължат.

Подкрепата за Украйна остава в дневния ред

Европейският съвет заседава в Брюксел на 15 и 16 октомври. Официалният дневен ред включва продължаващата подкрепа за Украйна, включително нуждите на критичната инфраструктура на страната преди зимата.

Към момента става дума за планиран разговор, а не за взето решение или официално отправено искане към Зеленски. Предстои да стане ясно дали темата ще бъде обсъдена в посочения формат и какъв ще бъде резултатът от срещата.

Източници: news.bg