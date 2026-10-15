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Опит за сближаване на позициите! ЕС ще поиска от Володимир Зеленски да спре критиките към Доналд Тръмп
  Тема: Украйна

Опит за сближаване на позициите! ЕС ще поиска от Володимир Зеленски да спре критиките към Доналд Тръмп

15 Октомври, 2026 22:55 1 052 23

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Европейските лидери се опасяват, че публичният конфликт може да застраши сътрудничеството между Киев и Вашингтон, разговорът със Зеленски е планиран за 16 октомври в Брюксел

Опит за сближаване на позициите! ЕС ще поиска от Володимир Зеленски да спре критиките към Доналд Тръмп - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Лидерите на държавите от Европейския съюз планират да призоват украинския президент Володимир Зеленски да се въздържа от остра публична критика към американския държавен глава Доналд Тръмп. Разговорът е планиран за 16 октомври при закрити врата в Брюксел, съобщава Financial Times, позовавайки се на трима официални представители.

Според източниците европейските лидери не смятат непременно критиките на Зеленски към Тръмп за неоснователни. Те обаче се опасяват, че публичните спорове могат да застрашат бъдещото сътрудничество между Украйна и Съединените щати.

„Може и да е вярно, но това не означава, че винаги трябва да се изрича на глас“, е заявил един от официалните представители.

Друг представител е определил очакваната позиция на 27-те лидери като „съпричастна, но същевременно доста твърда“. По думите му европейските ръководители ще изразят критично отношение към изказванията на Зеленски, но ще го уверят и в продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украйна.

Напрежението между Зеленски и Тръмп

Отношенията между украинския и американския президент са се влошили след срещата им в Ню Йорк в средата на септември. Зеленски беше в Съединените щати за срещата на върха на ООН, където разговаря с Тръмп.

Според The Wall Street Journal по време на срещата Тръмп е попитал Зеленски защо Украйна нанася удари по руски петролни рафинерии. Оттогава американският президент многократно е призовавал Киев да прекрати атаките срещу тези обекти.

Изданието описва срещата като начало на влошаването на отношенията между двамата лидери. Високопоставени европейски и украински представители твърдят, че затрудненията на Украйна с достъпа до сателитни терминали са последвали предупреждения от страна на САЩ за възможно спиране на разузнавателната подкрепа или продажбите на оръжие, ако ударите по руските рафинерии продължат.

Подкрепата за Украйна остава в дневния ред

Европейският съвет заседава в Брюксел на 15 и 16 октомври. Официалният дневен ред включва продължаващата подкрепа за Украйна, включително нуждите на критичната инфраструктура на страната преди зимата.

Към момента става дума за планиран разговор, а не за взето решение или официално отправено искане към Зеленски. Предстои да стане ясно дали темата ще бъде обсъдена в посочения формат и какъв ще бъде резултатът от срещата.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    12 3 Отговор
    Ще цугтромбонирам и на двамата, за да сближа позициите...
    Към двата ми входа в двора на къщата...

    22:58 15.10.2026

  • 2 Име

    9 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:58 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Симпли дъ бест

    13 3 Отговор
    Зеленото не върви вече като цвят! Като и К@пут!

    Коментиран от #5

    22:59 15.10.2026

  • 5 Симпли дъ бест

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Симпли дъ бест":

    Корекция. Капо и Капут!

    Коментиран от #16

    23:02 15.10.2026

  • 6 Соваж бейби

    14 3 Отговор
    Въртят го на 360 ° ЕС и САЩ ,по ми е интересно зелката съзнава ли си положението или не знае на кой свят се намира ?

    Коментиран от #10

    23:04 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кажете зеле

    7 10 Отговор
    Хубаво е че има хора, които поставят на място бизнес циркаджиите на големите империи представящи се за президенти и позволявщи си да водят вечно войни и да си разпределят държавите за да ги източват! Трябва да има повече такива опърничави и непослушни хора. После защо не харесват Зеленски, Ами надминал ги е! Необходими са хора, които да се изправят срещу местните и световните тирани.

    23:10 15.10.2026

  • 10 Пуонка

    5 16 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Хайде бе. Кой кого върти. С едно изказване Зеленски бута акциите на великите американски компании и качва тези на други. Сваля имиджа на американски политици, и това ги дразни много. Затова не го харесват. Не искат да има по-велики от тях. И някои европейски политици и те го отнасят също.

    23:14 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БОЖЕ до

    20 5 Отговор
    къде я докарахме , ЕС да се моли на един наркозавис.м артист . КАКВО правим ние в такъв съюз . ЗАЩО си ЗАТРИХМЕ родината , ЗАЩО си предадохме ЛЕВА . На 80 г. съм и не мога да проумея какво правите Вие младите за да сте БЪЛГАРИ , или искате да ВИ няма .

    Коментиран от #15, #19

    23:22 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Симплито

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Симпли дъ бест":

    Разбираш ги нещата Ред ..

    23:25 15.10.2026

  • 17 Бърж

    3 11 Отговор
    Само Зеленски може да свали Тръмп по-скоро.

    23:27 15.10.2026

  • 18 Браво на Зеленски

    5 11 Отговор
    Всичките му мълчат на тоя рижавия. Дори и да го убият си остава мъж в историята, а не предател

    23:33 15.10.2026

  • 19 Дядо

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "БОЖЕ до":

    Значи като сметна 1999г си бил на 42-43 години! Та накъде бутахте държавата като подскачахте и пеехте “времето е наше” защо тогава не ревахте?

    23:35 15.10.2026

  • 20 ще го уверят

    7 2 Отговор
    и в продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украйна..... и какво е Украйна ?

    23:36 15.10.2026

  • 21 Ес се моли

    5 1 Отговор
    На Зеления пор,защо иначе Зеления пор ще каже на кой колко комисионна дал от парите,които му даваме ние населението от Ес

    23:41 15.10.2026

  • 22 ще уверят те всички по света че

    4 1 Отговор
    Западната подлост е безгранична и публичните спорове застрашавали бъдещото сътрудничество на подлярите и мушенгиите ....

    23:43 15.10.2026

  • 23 Голяма гнус

    3 1 Отговор
    са тея боклуци обаче .... пълни са със западни ценности

    23:50 15.10.2026

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